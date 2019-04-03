Mayer & Cie yeni atılımları ile iş kollarını genişletiyor

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Mayer & Cie. (MCT) Aralık ayından bu yana yeni bir iş kolu daha geliştirdi. Ocak 2019’dan itibaren, Albstadt tesislerinde yuvarlak örgü makinelerinin yanı sıra örgü makineleri de üretmeye başladı. Tümü itibarı ile Mayer & Cie’ye ait olan Mayer Braidtech bağlı kuruluş kapsamında çalışmakta ve ABD merkezli Mayer Industries tarafından son 40 yıldır üretilen makinelerin satış ve servis işlemlerinden sorumlu olarak çalışmaktadır. Mayer Industries şirketinin orta vadede faaliyetlerini durduracak olmasından dolayı, Mayer & Cie, bu başarılı iş kolunu Albstadt bölgesinde birleştirerek ilerletmeye karar verdi.

ÖRGÜ MAKİNALARI İÇİN ÇOK İYİ SEBEBLER

“Bu adımı, akla en yatkın ürün çeşitlendirme hedeflerimize daha da yaklaşmak için bir fırsat olarak görüyoruz” diyen Mayer & Cie’nin Genel Müdürü ve Teknik Gelişmeden Sorumlu kişisi Marcus Mayer, sözlerine şöyle devam etti. “Yuvarlak örgü makinelerinin üreticisi olarak piyasa kaynaklı yaşanan güçlü dalgalanmalarla gelen tecrübelerimiz bile tekstil makineleri pazarında yaşanan kestiremediğimiz büyük belirsiz durumlarla karşı karşıya kalmamıza engel olamıyor.” “Bu, sektörümüz ile direk ilintili olmayan örgü makineleri bizim için de daha sağlıklı, daha iyi ve daha bağımsız bir hareket kabiliyeti getirecek” diyen Mayer & Cie’nin satıştan sorumlu Eş Genel Müdürü Benjamin Mayer, şöyle devam etti. Hızlı ve agresif bir başlangıçtan sonra 2018’e kadar yuvarlak örgü makinelerine olan talep ikinci yarıda azaldı. Bunun temel olarak uluslararası ticaret politikasındaki türbülanstan kaynaklandığını, belirsizliğin ardından birçok önemli yuvarlak örgü pazarında geniş çapta yayıldığını söyledi ve devam etti. “Bu örgü makineleri (braiding) için ise durum pek öyle değil. Sipariş defterleri aylarca doludur. Tıpkı otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılan en önemli parça olarak ifade edilen hidrolik hortumlar için geçerli olan kurallar burada da geçerli açıkçası. Deniz tabanındaki pompaları çalıştıran tüpler için de aynı kurallar geçerli. Bir başka deyişle olmazsa olmaz denebilecek yapılardan bahsediyorum. Bu örgü makineleri için de bana göre aynı durum söz konusudur. 2020 başlarına kadar bu örgü makinelerimizin tüm siparişleri dolmuş durumdadır, vermiş olduğum tarihe kadar ful kapasite çalışacak olduğumuzu gururla söyleyebilirim.”

Bu iki makine arasında teknik olarak uzak bir ilişki olmasına rağmen, iki iş kolu arasında aslında birçok sinerji etkisi bulunmaktadır. “Bu entegrasyon için güçlü bir argümandı” diyen Benjamin Mayer, şöyle devam etti. “Çok iyi analiz ettik ki; yeni yatırımımız kabiliyetlerimiz içerisinde kalmaktadır. Çünkü mevcut takım tezgahlarımız ve üretim makinelerimiz ile birçok örgü makine parçası yapabilecek durumdayız. Montaj hattındaki çalışanlarımız sadece yuvarlak örgü makinelerinin montajını yapamaz, ya da nakliye hattında çalışan arkadaşlarımız sadece yine aynı şekilde yuvarlak örgü makinelerimizin yükleme ya da navlun işleri ile sınırlı kalamazlar.” Mayer & Cie araştırma ve geliştirme anlamında mevcut çalışanlarından yine çok önemli bir katkı beklemekle birlikte, mümkün olan en kısa zaman içerisinde ayrı bir Ar-Ge bölümü kurulması gerektiğini düşünmektedirler.

ALBSTADT’TA OCAK AYINDAN İTİBAREN SERİ ÜRETİM

Ocak 2019’da, Braidtech, Albstadt-Tailfingen’de seri üretime geçiyor. Bu dönüm noktası için hazırlıklar yaklaşık 12 ay sürdü. Tesislerde gerekli altyapı sağlandı. Üretim hattı hazırlandı, tedarik altyapısı organize edildi ve en azından ekip ve gerekli donanım sıraya dizildi. Şu anda montaj, kalite güvencesi ve lojistik bölümleri olmak üzere, üretim ile ilgili çalışma yapan toplam 12 çalışan bulunmaktadır. Onlar şu anda ilk örgü makinesinin prototipi olan MR15 24 Carrier üzerinde çalışmaktadırlar. Mayer BraidTech’in bu yeni üretim hattından sorumlu olan birim bölüm başkanı Patrick Moser ise şunları söyledi. “Bunun gibi bir model elbette daha önce denendi ve oluşturuldu. Ancak bizim için burada ve oluşturduğumuz yeni koşullar içerisinde yenidir” dedi.

2019’un ilk yarısına ilişkin plan, her biri ayda iki adet MR15 24 Carier’den oluşan iki adet çift katlı sistemin nakliyesini sağlamak üzerine oluşturulmuştur. Seri üretim için hazırlıklar da bir yandan devam etmektedir. Orda da amaç ikinci modelin altı adet farklı alt üründen oluşmasını sağlamak üzerine şekillendirilmektedir. Dağıtım alt yapıları ise son derece iyi bir şekilde organize edilmiştir. Grup bünyesinde zaten bu iş en iyi şekilde gerçekleştirilmektedir. Burada da Mayer Braidtech yıllar boyunca dünya geneli satışlarını en iyi şekilde gerçekleştirecektir. Moser işlerinin aslında bir bakıma proje işi olduğunu belirtirken bir süredir konu ile ilgili olarak İtalya ve Çin’den sipariş aldıklarını belirtiyor.

ABD’DEN GEÇİCİ ÜRETİM DESTEĞİ

Şayet gelen talepler Albstadt-Tailfingen’deki üretim kapasitesini aşarsa Mayer & Cie bağlı Mayer Industries önümüzdeki yıl örgü makineleri üretmeye devam edecek. Güney Carolina, Orangeburg merkezli Mayer Industries, son 40 yıldır bu alanda kendi adına önemli bir isim oluşturmuştur. Ve yapmış olduğu sistemler, birinci sınıf ürünler olarak kabul edilmiştir. 1970 yılında kurulan Mayer Industries aslen yuvarlak örgü makineleri üretmekteydi. Ancak 1970 yıllarında yaşanan kriz sonrasında siparişlerinde önemli düşüşler yaşandı ve o dönemde firma sahipleri, yani Mayer ailesi bu örgü makineleri (braiding machines) için patent aldı. Aslında bir bakıma o dönemlerde bu yeni ve farklı üretim hattının temellerini atmış oldular. Mayer Industries ticari işlemleri durdurduğunda ki bu kuvvetle muhtemel 2019 yılının sonlarını bulacak, bu üretim hattında hizmetlerini farklı bir yerde vermeye devam edecek.