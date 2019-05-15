Marzoli Fitil Taşıma Sistemi

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Pamuk ve sentetik elyaf iplik üretimi için komple makine hatlarının Avrupalı üreticisi olan Marzoli, 30 yıl önce fitil taşıma sistemlerinde otomasyon uygulayan ilk firmalar arasında yer alarak işçilik maliyetlerinin düşürülmesinin ve fitil bobinlerinin kötü kullanım riskinin azalmasının önünü açmıştır. Bu alanda edindiği tecrübe sayesinde Marzoli, 2015 yılında düzenlenen ITMA Milano tekstil makine fuarında fitil bobinlerinin eğirme makinelerine taşıma verimliliğini arttıran kendi taşıma sistemi MTR’yi lanse etmiştir.

MTR, fitillerin eğirme makineleri arasındaki koridorlar boyunca kapalı devre bir üst zincir tarafından taşınmasını sağlar. Operatör bunları değiştirir ve ring makinesinin cağlığına dizer. 2015’ten bu yana bu taşıma sistemi büyük başarı kazanmış olup, dünya çapında birçok müşteri tarafından tercih edilmektedir ve halihazırda 8 farklı ülkeye kurulum yapılmıştır. (Arjantin, İran, Pakistan, Cezayir, Türkiye, Mısır, Meksika, Özbekistan) ve şu anda 240.000’nin üzerinde iğde hizmet vermektedir.

MTR tamamen kişiselleştirilebilir tasarımı, güvenilirliği ve bobin sıyırıcı Marzoli IBC’nin değiştiriciye entegrasyonu benzeri avantajları ile büyük beğeni toplamıştır. Marzoli IBC, zinciri yalnızca bir kez durdurmak amacıyla fitil kaleminin temizliğini ve değişimini aynı pozisyonda yapmak için tasarlanmıştır. Her iki işlem için sonuçta durma sayısı ve genel zincir duruş süresi azalmaktadır. Daha yüksek verimlilik, daha hızlı bir temizleme işleminden de kaynaklanmaktadır. IBC ile birlikte kullanılan MTR, kalifiye olmayan personele bağımlılığı azaltabilen ve tüm eğirme işleminin verimliliğini en üst seviyeye çıkarabilen yüksek üretim ve tek tip üretim programlarına sahip iplikhaneler için güvenilir ve verimli bir çözümü temsil etmektedir. Marzoli, bunun yanında yakın zamanda MTR ve IBC’nin tüm avantajlarını taşıyan yeni bir blok taşıma sistemi geliştirilmesi olan ve hali hazırda bir müşterinin işletmesine kurulan MTT’yi lanse etti. MTT, oldukça esnek üretim programlarına sahip iplikhaneler için ideal tercihi temsil etmektedir.