Marzoli: Cotton & Textile Industries Holding Şirketinin proje ortağı

Kısa elyafın eğrilmesi için komple makine hattının lider üreticilerinden biri olan Marzoli, Cotton & Textile Industries Holding Şirketi’nin sahip olduğu bazı fabrikaları modernize etme ve rekabet güçlerini ve dünya çapındaki başarılarını artırmaya yönelik projenin bir parçası oldu.

Marzoli ve Cotton & Textile Industries Holding Şirketi arasındaki iş birliğinin temelini oluşturan toplantı, 15 Nisan 2019’da Kahire’de, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al-Sisi’nin katılımıyla gerçekleşti. Anlaşma, ITMA sırasında Cotton & Textile Industries Holding Şirketi Başkanı, Dr. Ahmed Moustafa Mohamed ve Marzoli Genel Müdürü Cristian Locatelli tarafından imzalandı. Marzoli, DNM Textile for Spinning, Egypt Indigo Textile, Elzahra Elbaydaa, Gaid Cotton, Giza Spinning, Koudsitex (Al Baraka Group for Spinning & Weaving), Skytex Spinning, United group for spinning, Weaving and Dyeing (Eroglu Group) gibi önde gelen Mısırlı tekstil şirketleri ile beraber önemli projelerde güven sağladığından ve yüksek performanslı çözümler ve teknik bilgi sunma kabiliyeti ile bu iddialı projeye uygun bulundu. Bu işbirliği, Marzoli’nin bir sonraki adımı 2019’un sonunda Kahire’deki bir şubenin açılması olacak olan Mısır tekstil endüstrisi için taahhüt planının önemli bir aşaması. Yerel mevcudiyet, Marzoli’nin müşterilerine etkili ve zamanında daha iyi hizmet vermesini ve performanslarını desteklemesini sağlayacak. Bu seçim, politik ve ticari dinamiklerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesinin ve Mısır’ın yüksek kaliteli tekstil ve giyim endüstrisinde önemli bir rol oynayacağı bilincinin bir sonucudur. Aslında, son birkaç yılda yapılan reformlar ve politika önlemleri tekstil ve giyim endüstrisini Mısır’daki en büyük ikinci sanayi sektörü haline getirdi. Bugün sanayi, ülkenin toplam ihracatının % 25’ini temsil ediyor ve Mısır, uluslararası alanda lider bir tekstil merkezi olarak tanınıyor.

Dahası, ülkenin stratejik konumu, üç yönde güçlü ilişkiler geliştirmeyi ve sürdürmeyi sağlamıştır:

Afrika kıtası: Mısır, yatırımları çeken ilk Afrika ülkesidir (geçen yıl, Afrika’daki küresel yatırımın % 42’si olan 7.4 milyar dolar Mısır’a gitti)

Avrupa: Mısır için ana ticari ortağı temsil ediyor. Özellikle İtalya, Mısır’ın ilk beş tedarikçisinden biri ve geçen yıl 3.93 milyar Euro tutarında yatırım yaptı.

ABD: Mısır, ABD’ye rakiplerinden daha yakın, bu da onu tercih edilen bir kaynak bölgesi yapıyor.