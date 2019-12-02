MARKA Konferansı’nın 20. yılınının merkezinde İstanbul var

Paylaş

MARKA Konferansı 20’nci yılında İstanbul markasını merkezine alıyor ve tüm dünyada İstanbul rüzgârı estirecek büyük bir sorumluluğa liderlik yapıyor. MARKA Konferansı bu yıl da modadan müziğe, eğlenceden son trendlere birçok konuyu, çok özel konuşmacılarıyla ele alacak.

20’nci yılında ana eksende İstanbul temasının yer aldığı MARKA Konferansı, her zaman olduğu gibi bu yıl da hayatın her alanına dokunuyor. Konferansta, eğlenceden yeme içmeye, modadan trendlere çok önemli isimler çığır açacak fikirleriyle yer alıyor. Moda dünyasının en saygın isimlerinden Sir Paul Smith, modayı bireysellikten çıkarıp sosyal bir harekete dönüştüreceğine inanan Yunan asıllı ünlü modacı Mary Katrantzou, modadan sanat yaratan Ayşe ve Ece Ege, İstanbul sokaklarından ilham alıp dünya sahnesinde yer edinen Bünyamin Aydın, eğlencenin anayasasını yeniden yazan Sahir Erozan, Fransız tasarımcı Ora Ito, mahalleden dünya sahnesine uzanan hikayesiyle Cem Mirap, MoMA’nın efsane direktörü Glenn D. Lowry, Anadolu mutfağına hak ettiği onuru yeniden kazandıran Mehmet Gürs, GQ İngiltere Genel Yayın Yönetmeni Dylan Jones, İngiliz Moda Konseyi İcra Kurulu Başkanı Caroline Rush, caz ve dünya müziğini benzersiz şekilde harmanlayan Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra yeni fikirleri yeni sözleri ile MARKA Konferansı’nda buluşuyor. Ayrıca, ilişki durumları komedisiyle vazgeçilmezler arasına giren Aynen Aynen dizisinin ekibi Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu, MARKA Konferansı’nda olacak.

20 yıldır Yürekli Konferansları tarafından düzenlenen ve kendisi de tüm iş dünyasının örnek aldığı bir sürdürülebilirlik ve marka hikayesi haline gelen, Türkiye’nin en güçlü iş ve fikir platformu MARKA Konferansı, Yapı Kredi World ana sponsorluğunda, 18-19 Aralık’ta, Çırağan Palace Kempinski’nin saray binasında büyük bir katılımla gerçekleşecek. 20’nci yılını, Türkiye’nin en değerli markası İstanbul’a adayan MARKA Konferansı’nda bu yıl tüm markalara, iş liderlerine, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına İstanbul markasının dünyadaki algısını hak ettiği noktaya yükseltme hamlesi için çağrı var.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı, MARKA Konferanslarının kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “İş dünyasının en güçlü platformlarından biri olan MARKA Konferansı’nın 20’nci yılında çok değerli ve anlamlı bir çıktı yaratma sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden, var olduğu günden beri İstanbul’dan ilham alan; cesur, kozmopolit, dinamik, renkli, yenilikçi, farklı görüş ve inançları kucaklayan karakteriyle İstanbul’a çok benzeyen MARKA Konferansı, bu yıl İstanbul markası için bir sıçrama tahtası olmayı hedefliyor. MARKA Konferansı’nın gücünü kullanarak İstanbul markasının geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte düşünmeye ve akıl üretmeye kararlıyız” dedi.

Londra’nın ruhunu dünyaya hissettiren modacı

MARKA Konferansı şehrin moda algısını yeniden şekillendirmeye geliyor. Dünyaca ünlü uluslararası modacılar ve ezber bozan Türk modacılar konferansta geleceğin modasını tartışacak. Moda dünyasının en saygı duyulan isimlerinden, duayen modacı İngiliz Sir Paul Smith, klasik Londra giyim kültürünü kendine has bir şekilde modernize edip dünyaya kabul ettiren ünlü bir isim. İngiliz geleneğini çağdaş ve güncel değerlerle yükseltmeyi bilen ikonik modacı Smith, MARKA Konferansı’nda şehir kültüründen doğan modacılar ve İstanbul için de yeni bir ilham kaynağı olacak. İstanbul’dan doğacak ve kentin ayrıcalıklarını dünyaya tanıtmayı hedefleyenler için de önemli bir referans.

Toplum için moda

Renk ve desenlerin ustası, Yunan asıllı modacı Mary Katrantzou sadece modacı değil. Sınırsız hayal gücünü ve özgün desenlerini sıcak renklerle buluşturmayı başaran modacı aynı zamanda bir sanatçı. Modayı bireysellikten çıkararak topluma fayda sağlayan büyük bir harekete dönüştürebileceğini de son koleksiyonuyla kanıtlayan Katrantzou, kanserli çocuklar ve Elpida Vakfı için Temple of Posedion defilesiyle öne çıktı. Katrantzou koleksiyonuyla dikkat çektiği kadar çocuklar için çalışan sosyal bir gönüllü. Atina’dan çıkıp Londra ve dünya modasında söz sahibi olması ile çocuklara adanmış yaşamını anlatacak olan modacı, tam bir ilham kaynağı.

Moda müzede

Dünyaca ünlü Türk tasarımcı kardeşler Ayşe ve Ece Ege’nin markası Dice Kayek ödüle doymayan İstanbul Contract ile MARKA Konferansı’nda. Modadan yarattıkları sanatla dünya gündemine oturan Ayşe ve Ece Ege, modern sanat müzelerine giren İstanbul’un önemli noktalarından ilham alan İstanbul Contract koleksiyonlarının hikayesini paylaşacaklar. İstanbul’un tarihi ve günlük yaşamının vazgeçilmez mekanlarından esinlenen Ayşe ve Ece Ege, konferans katılımcılarına da ilham olacaklar.

Modadan tarihi bakış

Türkiye’yi yarattığı koleksiyonlarla dünya gündemine sokmayı başaran ve kentin sokaklarından esinlenerek çıktığı dünya sahnesine damga vuran, çağdaş ve lüks modanın temsilcisi Bünyamin Aydın, Doğu-Batı ilişkilerine MARKA Konferansı’nda modanın gözüyle bakmayı sağlayacak. Aydın, Doğu ve Batı’nın tam arasında kalan ve bu iki zıt dünyayı harmanlayan İstanbul’un kendi gelişimindeki önemine dikkat çekerken tarih boyunca çatışmalarla örülmüş Doğu-Batı ilişkilerinin nasıl bir birliktelik sağlayacağını ve bu birlikteliği farklı formlarda konuklara gösterecek.

Tasarım ve bilimin ilişkisi

Teknoloji ve mimariyi eserlerinde bir araya getiren Fransız tasarımcı Ora Ito, akıl almaz başlangıç hikayesi ve gelişimini MARKA Konferansı’nda anlatacak. Louis Vuitton, Apple, Christofle gibi prestijli markalar için koleksiyonlar üreten Ito, MARKA Konferansı’nda dünyayı tasarımın değil, bilimin değiştireceğine ama tasarımın ise dünyayı kolaylaştıracağına ilişkin fikirlerini dile getirecek.