Makine Sektörü MAKFED Çatısı Altında Kenetlendi

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Makine sektörü tepe örgütü MAKFED, 2. Olağan Genel Kurulunu 17 üye derneğin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdi. Makine imalat sanayi ile ilgili tüm politika ve uygulamaların oluşmasında etkin rol üstlenmeyi amaçlayan federasyona Adnan Dalgakıran yeniden başkan olarak seçildi. Genel Kurul’da söz alarak makine sektörünün hedef odaklı bir stratejiyle hareket etmesinin önemine dikkat çeken Dalgakıran şunları söyledi: “Bir sektörün yol haritasını çizerken işe durum analizi yaparak başlamak, eleştirel aklı her zaman ön planda tutmak gerekir. Biz problemli alanları tespit etmenin, çözüm odaklı bir yaklaşımın ilk adımları olduğuna inanıyoruz. Türkiye üst gelir grubuna makine, elektronik ve yazılım alanlarında yapacağı bir atılımla çıkabilir. MAKFED olarak organizasyon ve işbirliğine öncelik vererek, bu hedeflere yönelik çalışmayı sürdüreceğiz.”

Federasyonun yeni dönemde daha etkin olacağının altını çizen Dalgakıran, amaçlarının sektörün kurumsallaşması olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “Üst gelir grubunda yer alan ülkelerin öncelikleri verimlilik ve ölçek ekonomisi oluşturabilmektir. Türkiye ekonomisinin amacı girişimci sayısını artırmaya çalışmak değil, nitelikli ara elemanlar yetiştirerek stratejik sektörlerin rekabet gücünü artırmak olmalı. Makine sektörü bundan sonra daha rekabetçi, farklı ve yenilikçi olacak, marka gücünü artırmaya odaklanacak. MAKFED de hedef odaklı faaliyetleriyle, sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üzerinde çalışmayı sürdürecek”

FEDERASYON 1700’E YAKIN MAKİNE ÜRETİCİSİNİ TEMSİL EDİYOR

Genel Kurul’da federasyon faaliyetleri hakkında bilgi veren MAKFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu katılımcılığı ve paylaşımcılığı esas alan bir yapı oluşturduklarını belirterek şunları söyledi: “10 yıla yaklaşan bir çalışmanın ürünü olarak, makine sektörünün büyük bölümünü kapsayan 17 derneğinin katılımıyla, tek çatı altında bütünleştiğimiz MAKFED ile kısa zamanda önemli işlere imza attık. Sektörümüzü ORGALIME’de de temsil ettiğimiz bu dönemde yayımladığımız raporlarla makine sektörünün yol haritasının oluşturulmasına katkı verdik. 20 alt sektörden kendi segmentlerinde en büyük bin 700’e yakın firmayı temsil eden üye derneklerimizin katkılarıyla federasyonumuzu daha da güçlendirdik. İmalat sanayiindeki nitelikli ara eleman ihtiyacının bilincindeyiz, sektör çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla MAKFED AKADEMİ kurma çalışmalarını hızlandıracağız.”

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