Makine ihracatı 10 ayda 15 milyar dolara yaklaştı

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Ekim ayında 1 milyar 648 milyon dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörü, yılın ilk 10 ayı sonunda toplam ihracatını 14,8 milyar dolara yükseltti. Miktar bazında ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düzeyinde artıran sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürünler yılın başından itibaren değişmedi, endüstriyel ve evsel soğutma, yıkama ve kurutma makineleri, içten yanmalı motorlar, inşaat ve madencilik makineleri ile pompa ve kompresörler oldu.

Makine ihracatındaki artışın küresel ticaretin artış hızını geçmesinden memnun olduklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türk makine sektörünün geçen yıl 2,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiği Almanya’da yaşanan ekonomik daralmadan olumsuz etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olarak dış ticaret performansımızı önemli ölçüde etkiliyor. İkinci çeyrekten itibaren hâkim olan daralma nedeniyle Alman fabrikaları iş kaybı yaşıyor, tedariklerini kısıyor, ABD’nin AB’den otomotiv ithalatına yeni tarife uygulama ihtimali de gelecek dönem beklentilerini aşağı çekiyor.”

“Tüm dünyada rekabetçiyiz ama Almanya vazgeçilmezimiz”

Almanya’ya ihracatta belirli alt sektörlerde sınırlı artışlar olduğuna ancak makine aksam ve parçaları ihracatındaki düşüşün miktar ve fiyat baskısı altında 200 milyon dolara yaklaştığına dikkat çeken Karavelioğlu şunları belirtti:

“Başta içten yanmalı motorlar olmak üzere makine aksam ve parçaları ihraç eden üreticilerimiz Almanya’daki daralmayı ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Güney Kore ve Meksika gibi makine dış ticaretinde önemli payları olan diğer ülkelerde bir ölçüde telafi ettiler. İleri teknolojimiz ve üstün hizmet kalitemizle makine sektörünün tüm alt gruplarında, dünya genelindeki tüm pazarlarda rekabet edebiliyoruz. Fakat Almanya bizim için stratejik bir pazar ve bu ülkede yaşanan daralmanın ihracatımız üzerindeki etkisini en aza çekebilmek için çabalarımızı artırıyoruz.”

Türkiye’nin Makinecileri Almanya’daki faaliyetlerine hız verdi: iki ayda dört büyük fuar

Makine sektörünün temsil edildiği tek ihracatçı birliği olan Makine İhracatçıları Birliği’nin “Türkiye’nin Makinecileri” markasıyla Almanya’daki tanıtım çalışmalarına yılın son çeyreğinde hız verdiğini kaydeden Karavelioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekim ayında hem Augsburg’ta düzenlenen INTERLIFT fuarında hem de Dusseldorf’taki K fuarında önemli temaslarda bulunduk, kaldırma ve taşıma teknolojilerimiz ile plastik işleme makinelerimizi başta Alman kullanıcılarımız olmak üzere dünyanın her yerinden gelmiş kullanıcılara tanıttık. Kasım ayında Stuttgart’ta düzenlenen BLECHEXPO’da metal işleme makinelerini, bu hafta Hannover’de düzenlenmekte olan AGRITECHNICA’da da tarım makinelerimizi tanıtacağız. Türkiye’nin Makinecileri tüm alt gruplarıyla Türkiye’nin büyüme makinesidir, ihracat performansımızla bunu bir kez daha kanıtlayacağız.”