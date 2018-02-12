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INVISTA tarafından düzenlenen “LYCRA® MOVES ISTANBUL IV” semineri, Çorap sektörünün değer zincirindeki öncü firmalara, 2018-2019 yılı trendleri ile ilgili bilgi ve ilham verdi.

Önceki dönemlere göre katılımcı sayısının artış gösterdiği organizasyon, Türkiye Satış Müdürü Aslan Kabapelit’in hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayıp, 2018-2019 sezonları için hazırlanan trend sunumu ve ardından davetliler için özel olarak hazırlanan teknik workshop ile devam etti. Amsterdam’da bulunan tasarım ajansı Stijlinstituut tarafından hazırlanan yeni dönem trendler ve inovasyon çalışmaları, INVISTA Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Çorap Pazarlama Müdürü Jane Gwyther ile INVISTA Türkiye ofisinden Fatma Ozhan tarafından sektör katılımcılarına moda akımları ve teknik uygulamaları olarak iki aşamalı olarak aktarıldı. 2018-2019 yılı için tasarlanan trendler altı ana başlık altında toplanıyor.

SELF IMPROVEMENT: Bu trendde, giyilen çorapların vücudumuza olan güvenimizi artırıp kendimizi daha iyi hissetmemize nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanıldı.

COMFORT SEEKERS: Burada performans odaklı giyimin modayla biraraya gelmesi ve bu birleşime yön veren etkenler incelenildi.

PERFECT HUE: “renk” in başrolde olduğu bir trend.

THE CONSIDERATE CONSUMER; trendinde, ürün geliştirme çalışmalarının çevresel kaygılar dikkate alınarak nasıl yapılabileceğine odaklanıldı.

FLEX DENIM: Denim gibi yer etmiş konseptlerin geleceğe nasıl uyum sağlayabileceği üzerinde durulan bir trend.

SERIOUS SPORTS; ise sporcu ve aktif görünmekle yetinmeyip gerçekten yarışmak ve kazanmak isteyenleri memnun etmeyi hedefliyor.

INVISTA, 2018 -2019 için öngörülen trendler için LYCRA® , COOLMAX®, THERMOLITE® elyafları kullanarak özel olarak hazırladığı çorap koleksiyonu ile yine gözalıcı yenilikler oluşturarak sektöre ilham kaynağı oldu.

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