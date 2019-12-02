Lojistikte modaya son dokunuş

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Türkiye, tekstil üretiminde ve Avrupa’ya tekstil ihracatında önemli bir rol üstleniyor. Üretim aşamasında oluşabilecek ve gözden kaçabilecek hatalar ise bir sonraki ihracatı olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında lojistik hizmetleri sunan ISD Logistics, ürünlerin ihracat öncesi son kontrollerini yapıyor, oluşabilecek hataları en aza indirerek ihracatçıya destek oluyor.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında lojistik hizmetleri sunan ISD Logistics, taşımacılık ve depolama hizmetlerinin yanı sıra katma değerli çözümleriyle tekstil lojistiğinde fark yaratıyor. Avrupa’nın en büyük moda markalarının lojistik partnerliğini yapan şirket, tüm tekstil ürünlerinin son kalite kontrolünü, alanında uzman ekiplerle İstanbul’daki deposunda yapıyor. Ardından teslimat noktasına ulaştırmak üzere yola çıkarıyor.

Son Kalite Kontrolü

Müşterilerinin talepleri doğrultusunda başta tekstil ürünleri olmak üzere her türlü ürünün AQL (Acceptable Quality Level) standartlarına göre son kalite kontrolünü yaptıklarını söyleyen ISD Logistics CEO’su Koray Yalça, “Çalışma ekibimizde aynı zamanda kalite kontrol mühendislerimiz de bulunuyor. Her biri kendi alanında uzman. Yani kozmetiği kontrol eden ile tekstili ve züccaciye ürünlerini kontrol edenler farklı. Bir anlamda lojistiğe mühendislik de katıyoruz. Bu sayede tüm ürünleri kusursuz bir şekilde Avrupa’ya taşıyoruz.” sözlerini kullandı.

Askılı ve kolili tekstil taşımalarında oldukça etkin olduklarına dikkat çeken Yalça, tekstil sektörünün hızlı ve sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek hataya yer olmadığının altını çizdi.

Ekspres ve Süper Ekspres Teslimat

Tekstilin yanı sıra otomotiv, mobilya, gıda ve kimya sektörlerine de hizmet verdiklerini açıklayan Yalça, Türkiye’deki ihracatçı firmaları Avrupa’ya en hızlı ve güvenli şekilde taşımaya odaklandıklarını vurguladı. Kara yolunu daha verimli kullanmak adına müşterilerine önemli avantajlar sağladıklarını söyleyen Yalça, Avrupa’ya Ekspres Teslimat ile 4-5 gün, Süper Ekspres Teslimat ile 3 günde ulaşabildiklerinin altını çizdi.

Yakaladıkları başarı ve sundukları kaliteyle büyük moda markaları tarafından tercih edildiklerini belirten Yalça, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak adına yatırımlarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.