Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı, Şubat 2018’de sektörü buluşturuyor

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Fuar öncesinde yapılan yurt dışı gezileriyle 60 ülkenin davet edildiği Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı, 2018 yılında dünyanın her yerinden profesyonel müşterileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl sektörün yoğun katılımı ve zengin ziyaretçi profili ile dikkat çeken Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı bu yıl da fuar öncesinde yaptığı çalışmalarla oldukça iddialı… Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Alyüz, “Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı, 08-10 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak. Öncesinde hummalı bir hazırlık süreci geçirdiğimiz fuar için geri sayım başladı. Türk iç giyim firmalarının yeni sezona özel olarak hazırladıkları kreasyonlarla renklenecek ve Türkiye’nin en önemli iç giyim ve çorap, ev içi giyim, yatak ve plaj kıyafetleri markalarını bir araya getirecek olan fuarda 2018 yılının yaz ve kış modası da belirlenecek” ifadelerine yer verdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı’nda bu yıl Türkiye’nin önde gelen markaları boy gösterecek. İç giyim sektörünü hareketlendirmek ve katılımcıları profesyonel iş ortakları ile buluşturmak için dernek tarafından fuar öncesinde ve sonrasında etkili reklam çalışmaları yapılıyor. Yıl boyunca fuara katılan firmaların iştirakiyle yurt dışına düzenlenen iş gezilerinin neticesinde dünyanın dört bir yanından yabancı önemli firma ve ziyaretçiler fuara davet ediliyor. Yapılan iş gezileri ile Doğu Blok Ülkeleri, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya, Avrupa, Çin ve Avrasya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden fuara katılım bekleniyor. Fuarın, yapılan tüm Ar-Ge ve tanıtım çalışmaları, her yıl düzenli olarak ağırladığı ziyaretçi baz alındığında bu sene de sektörün nabzını tutması bekleniyor.

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