Levi’s® XX Chino Khalid’in canlı performansı eşliğinde lanse edildi

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Dünyanın en ikonik, en çok aranan, koleksiyonerlerin gözdesi lifestyle denim markası Levi’s® bu ilkbahar sezonunda Levi’s® XX Chino ile ilk erkek chino pantolon platformunu sunuyor. Levi’s® 2020 yılında mükemmel kalıplar, konfor ve stil sunan yeni chino platformunun özgün ve cool havasını tanıtmak için dünyaca ünlü süper star Khalid ile işbirliği yapıyor.

Standard Taper, Slim Taper ve Straight Cropped stilleriyle sunulan Levi’s® XX Chino, klasik chino pantolonları daha çağdaş bir kalıp ve ekstra konfor için biraz daha esneme özelliği ile daha genç bir versiyon olarak bir adım ileriye taşıyor. Levi’s® XX Chino koleksiyonunun renk paleti de klasik siyah, zeytin yeşili ve lacivertin yanı sıra pembe ve yeşim mavisi gibi sezon tonlarının eklenmesiyle standart hakinin çok ötesine geçiyor. Koleksiyonda ayrıca çok yeni hissi vermeyen, daha önce giyilmiş gibi rahat bir görünüm sağlayan boyama chino modelleri yer alıyor.

Levi’s®, markanın vazgeçilmez stillerinden birini yeniden tanıtmak amacıyla Khalid ile işbirliği yaptı. Ünlü müzisyenin gençlik enerjisiyle dolu müziği ve stilinin yanı sıra kendinden ödün vermeyen yaklaşımını yansıtan bir kampanya yarattı. Khalid’in yakın arkadaşı olan Los Angeles merkezli fotoğrafçı Ro.Lexx tarafından çekilen kampanya, 21 yaşındaki genç müzisyenin kişiliğini ve tutumunu yakalarken yeni ve canlı renkleri rahat bir objektiften aktarıyor. Khalid ve Disclosure imzalı yepyeni “Know Your Worth” parçası da 4 Şubat günü Levi’s® XX Chino kampanya videosunda ilk kez yayımlayacak.

Levi Strauss & Co. Global Markalar Üst Pazarlama Yöneticisi Jennifer Sey, “Levi’s® XX Chino koleksiyonumuzu Khalid ile işbirliği içinde lanse etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Khalid, özgünlüğü, kişisel tarzı ve iyimserliği, sesini müziğinin ötesinde iyilik için kullanma şekli ve değerleriyle hep yol göstermesi açısından Levi’s® ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu kampanyayı böylesine istekli bir ortakla hayata geçirmek bir onurdu ve bize çok keyif verdi. Hayranlarımızın da bizim kadar beğeneceklerini umuyoruz.” dedi.

Khalid de işbirliği hakkında şunları söyledi: “Kendimi kıyafetler aracılığıyla ifade etmeyi seviyorum. Harika görünen ve rahat hissettiren pek çok Levi’s® stili ve seçeneği olması da beni çok memnun ediyor.”

Khalid for Levi’s® XX Chino koleksiyonu, 29 Ocak Çarşamba gününden itibaren dünya çapındaki Levi’s® mağazalarında ve Levi.com’da satışa sunuldu