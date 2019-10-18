Levi’s® Kıyı Temizleme Etkinliği Gerçekleştirdi

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Sürdürülebilirliği markanın odak noktasına konumlandıran Levi’s® ve Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen ev sahipliğinde, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle Kınalıada sahilinde kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirildi. Levi’s® için sürdürülebilirliğin ana başlıklarından bir olan su israfının azaltılması için başlattığı Water<Less® programı sayesinde jean üretiminde kullanılan su miktarını azaltılıyor. Genel olarak üretimde su kullanımını en aza indirgemek için, tasarımcılarımız daha az suyla her zamanki favori deniminizi yaratmanın yeni yollarını buluyorlar. Üretim sürecinde suyun yediden kullanımını sağlıyor, geleneksel yöntemlerden çok daha az su kullanmayı gerektiren yüzey işlemleri uyguluyorlar. Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önleme amacını sahiplenen TURMEPA’nın deniz ve kıyı ekosistemini korumaya katkıda bulunmak için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü “Sıfır Atık Mavi” Projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte kıyı temizlemenin yanı sıra israfın önlenmesi, deniz ve kıyı ekosistemi verileri, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülmesini kapsayan çevre eğitimi de verildi. Eğitmenler aracılığıyla gerçekleşen takım oyunları sayesinde eğlenceli bir şekilde başlayan etkinlik, TURMEPA gönüllülerinin de desteğiyle güçlendi.

Geçtiğimiz aylarda Levi’s® ‘ın global I Shape My World (Dünyama Ben Yön Veriyorum) kampanyasında Türkiye’yi temsil eden, çevre gönüllüsü, Milli Sporcu Şahika Ercümen eşliğinde katılımcılar Kınalıada Kumluk Sahili’ni çöplerden arındırdı. 26,5 kilogram plastik, 13 kilogramcam, 8,7 kilogram metal, 17,5 kilogram kağıt, 4886 adet izmarit, toplamda ise 65,7 kilogram çöp toplandı. Ayrıştırılarak toplanan çöpler katı atık bertaraf tesisine gönderilmek üzere hazırlandı. Etkinlik sonunda tüm veriler Sıfır Atık Mavi veri tabanına aktarıldı.