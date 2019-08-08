Lenzing Yeni Atamasıyla Türkiye ve Bölgedeki Faaliyetlerini Güçlendiriyor

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Türkiye ve bölge pazarlardaki faaliyetlerini güçlendirmek için 2017 yılında İstanbul merkezli bir ofis açan Lenzing Grubu, yeni atamasıyla çalışmalarına hız kazandırıyor.

 Strateji, inovasyon ve yönetim alanında master derecesine sahip kıdemli yatırım danışmanı Johannes Stefan, Lenzing Türkiye & Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü olarak atandı.

Yenilenebilir ağaç malzemesinden yapılan özel elyaflar pazarında dünya lideri Lenzing Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. 2017 yılında İstanbul’da açtığı ofisle bölgedeki faaliyetlerini güçlendiren şirketin yeni Türkiye & Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Johannes Stefan oldu.

2010 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan Johannes Stefan, aynı üniversitede Strateji, İnovasyon ve Yönetim alanında master yaptı. 2013 yılında profesyonel kariyerine başladığı Deliotte firmasından 2016 yılında kıdemli danışman olarak ayrılan JohannesStefan, hemen ardından kıdemli yatırım danışmanı olarak B&C Industrieholding’de görev aldı.