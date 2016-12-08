Lenzing, tekstilde yumuşaklığın tanımını baştan yazıyor

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Moda bilincine sahip kişilerin satın alma davranışları zamanla değişti. “Görünüş” tek başına eskisi kadar önemli bir faktör değil. Modanın sunacağı konfor da büyük bir önem taşıyor. Konforlu kıyafetlerde tekstilin yumuşaklığı önemli bir parametre. Hatta yumuşaklık, konforlu giysiler için temel bir gereksinim. Tüketicinin giysiyi almaya karar vermesi için bu yumuşaklığı hissetmesi gerekir. Fakat kişiden kişiye değişen yumuşaklık algısı, tekstil ile cildin etkileşimine bağlıdır. “Markaların ve perakendecilerin gözünde yumuşaklık, bir konfor faktörü olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Lenzing Modal® elyafları, portföyümüzdeki en yumuşak elyaf. Bunu hissedebilirsiniz. Fakat giderek daha fazla sayıda tüketici, elyaflarımızın yumuşaklığını fiziksel ifadelerle açıklayan ölçütler talep ediyor,” diyor Lenzing Modal ® Ürün Müdürü Claudia Mommer. “Tüketicilerin hislerini doğrulamak ve satış noktasında onları ikna etmek için bazı fiziksel ölçütler isteniyor.”

YUMUŞAKLIĞI ÖLÇMENİN YENİ YÖNTEMİ

Şahsi tercihlerden bağımsız olarak tekstilde yumuşaklığın karmaşık sürecini açıklamak için yumuşaklığı “görünür” hale getirecek fiziksel ölçüm yöntemleri geliştirildi. Bu yöntemler, bilim dünyasında çok iyi biliniyor. Fakat oldukça da karmaşıklar. Lenzing Araştırma departmanında özel olarak oluşturulan ve fizyolojik özellikler hakkında araştırmalar yapmaya odaklanan bir grup, yumuşaklığı ölçmenin daha kolay yollarını araştırdı. Test departmanının başkanı Mohammad Abu Rous: “Yumuşaklığı test etmek için var olan ölçüm yöntemlerini araştırırken ilgili endüstrileri inceledik ve tekstillerin yumuşaklığını ölçmeye uygun olabilecek ilginç bir enstrüman bulduk,” diyor. Kağıt mendil sanayinde oldukça iyi bilinen bu cihaz, sektördeki farklı ürünlerin yumuşaklığını ölçüyor. Bu cihazın tekstillerde kullanılıp kullanılamayacağını görmek için Lenzing elyafı içeren 100 üzerinde kumaş test edildi. “Yoğun bir test sürecinin ardından sonuçlarımızı paylaşmak ve yeni testler için işbirliği yapmak üzere Emtec Electronic ile görüştük,” diye sözlerine devam ediyor Abu Rous. Bunun ardından, yumuşaklığı Ses-Spektrumu kullanarak test eden cihazın yazılımına uygun bir algoritma oluşturmak üzere ortaklaşa testler gerçekleştirildi. Emtec Electronic çalışanı Alexander Grüner: “Bir enstrüman üreticisi olarak yeni çalışma alanlarına girmek bizim için önemli. Lenzing’in tekstil alanındaki teknik bilgisinin, daha sonra ‘Kumaş Yumuşaklığı Çözümleyicisi’ haline gelecek ‘Doku Yumuşaklığı Çözümleyicisini’ geliştirmemize çok faydası oldu,” diyerek açıklama yapıyor.

LENZING’IN YUMUŞAKLIK TANIMI

Lenzing, şimdiden tekstilde yumuşaklığı yeniden tanımlayan bir yöntem geliştirdi. Emtec Electronic’in yumuşaklık ölçüm cihazını ve iyi bilinen ring yöntemini kullanarak, tekstilin içerdiği Lenzing Modal® miktarı arttıkça ürünün yumuşaklığının da arttığını göstermek mümkün olabiliyor. Test sonuçları, test edilen elyaflar arasında en yumuşak olanın MicroModal® olduğunu gösteriyor. Mommer, “Test yöntemi, Lenzing Modal® kullanılan kumaşların yumuşaklık derecesini hızlı bir şekilde göstererek müşterilere satış noktalarında yumuşaklığı anlatmakta yardımcı olmalıdır” diyor.

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