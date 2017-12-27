Lenzing, Teknoloji Liderliği Yolunda Modal’a Yaptığı Yatırımlarına Devam Ediyor

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Lenzing Modal® markalı elyaflar, Lenzing elyaf portföyünde önemli bir yere sahiptir. Elyaf uzmanı firma, bu elyafın üretimi ve pazarlamasında 50 yıllık deneyimiyle öne çıkıyor. Modal üretim prosesindeki uyarlamalarla Lenzing, teknoloji liderliğine doğru giden yolda daha da ilerliyor.

Lenzing Grubu CCO’su Robert van de Kerkhof, “Uzmanlaşma Lenzing’in stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Lenzing ürün portföyündeki özel elyafların payı 2020 yılına kadar satışların %50’sine ulaştırılmalı. Lenzing Modal® elyafları ve MicroModal® markalı elyaflar bu hedefi yakalamada önemli rol oynamaktadır. Modal üretiminde elli yıl sonrasında dahi teknoloji liderinden biri olan Lenzing şu anda olduğu gibi gelecekte de bu konumunu korumaya devam edecek. Proseslerimizi sürekli olarak iyileştirme gayreti içerisindeyiz, üretim aşamalarımızı gözden geçirerek Modal üretimine farklı kriterler getirdik” diyerek açıklamada bulundu. Modal üretim sürecini iyileştirmenin faydaları gayet açıktır: Müşteriler, kaliteli iplik üretimini kolaylaştıran çok iyi işlenebilirlik avantajından faydalanır. Elyaf işlemede sorunlara yol açabilecek farklı iklim kuşakları önemini kaybeder. Yeni Lenzing Modal® elyaflarını işlerken farklı eğirme teknolojileri dahi, daha az önemli rol oynar. Dahası iplik üretiminde verimlilik artırılabilir. Lenzing Modal® elyaflarının dünya genelinde elyaf işleme sanayinde uygulanabilir olmasını sağlayacak bu yeni teknoloji için patent başvurusu yapılmıştır.

LENZİNG MODAL® ELYAFLARININ DÜNYA ÇAPINDA BAŞARISI

Lenzing Modal® elyafları, elli yıldan beridir moda sanayinde uluslararası koleksiyonlarda kalıcı bir özellik haline geldi. Lenzing Modal® elyafları, özellikle günlük, gece ve ev giysileri gibi vücudu saran kıyafetlerde başarıyla kullanılıyor. OEKO-TEX® STANDARD 100-Ürün Sınıfı I sertifikası, Lenzing Modal® elyaflarının özellikle gelecekte bir pazar olabilecek bebek ve çocuk giysilerine uygunluğunu göstermektedir.

EDELWEISS® ELYAF TEKNOLOJİSİ, YENİLİKÇİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİNİ TEMSİL EDİYOR

Ağırlıklı olarak kayın ağacından üretilen Lenzing Modal® elyafları, toprakta çözünebilir özelliktedir. Lenzing fabrikasının çevre dostu üretimi sayesinde – prosese giren içeriklerin yüksek geri kazanım oranları ve çok düşük hava emisyonları ile – Lenzing Modal® elyafları “Edelweiss® elyaf teknolojili” elyaflardır. Lenzing Modal® elyafları, AB Çevre Etiketine (EU Eco Label) AT/016/001 sahiptir.

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