Lenzing REFIBRA™ teknolojisiyle döngüsel ekonomiye bağlılığını güçlendiriyor

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Lenzing Grubu tekstil endüstrisinde ilk defa tüketim öncesi ve sonrası pamuklu kumaş artıklarından başarılı bir şekilde TENCEL™ Lyocell elyaflarını üreterek, öncü REFIBRA™ teknolojisinde yeni bir döneme girildiğini açıkladı.

Bu teknoloji, yeni TENCEL™ Lyocell elyaflar üretiminde kullanmak üzere, giysi üretiminden arda kalan tüketim öncesi pamuk artıklarının sürdürülebilir ağaç hamuru ile karıştırılarak ileri dönüşümünü içeriyor. 2019 yılının eylül ayında Lenzing, REFIBRA™ teknolojisinin ilk evresini açıklayarak kullanılan hamurdaki ileri dönüştürülmüş pamuk artıklarından üretilen oranı %30’a varan oranda artırdığını açıklamıştı.İkinci evrede ise %30 oranında olan geri kazanılmış ham madde içeriğine, tüketim öncesi pamuklu artıkların yanı sıra %10 oranında tüketim sonrası pamuklu artıklar ekleniyor. Talep üzerine üretilen TENCEL™ Lyocell REFIBRA™ teknolojili elyafların her iki neslinde de üretim kapasitesi binlerce tona çıkabiliyor.

Canopy şirketinin İcra Direktörü Nicole Rycroft, “Dünya ormanlarının ve ikliminin, selülozik elyaf sektöründe yeterli miktarlarda ve hızda bu tür yeni nesil çözümlerin üretilmesine ihtiyacı var. Canopy olarak, Lenzing’in tekstil atıklarının geri dönüştürülmesi için ortak bir alan yaratması ve tüketiciler tarafından kullanılmış ürünlerin geri dönüştürülmesiyle üretilen yeni bir ürün geliştirme vizyonuna sahip olmasından dolayı tebrik ediyoruz. Yeni nesil ham madde içeriğini önemli ölçüde artırmaya çalışan Lenzing’in yakın gelecekte ham madde içeriğinde %50 oranında tüketim sonrası geri kazanılmış elyaf hedefine ulaşmasını dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Tüm dünyada “döngüsel ekonomiye” olan ilginin giderek artmasıyla, tüketim sonrası artıklardan ihtiyaç duyulan miktarlarda TENCEL™ Lyocell elyafların üretimi, Lenzing’in tekstil sektöründe tamamen sürdürülebilir bir eko-sistem yaratma vizyonunda önemli bir dönüm noktası. Beraberinde büyük iş imkânlarını da getiren yeni REFIBRA™ teknolojisinin ikinci evresi, döngüsel ekonomi için daha büyük gelişmeleri tetiklemeye yardımcı olacak. Lenzing, geri kazanılmış tekstillerin giderek daha fazla kullanılmaya başlanmasının gelecek büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğuna inanıyor. Bu tür üretim modeli, moda endüstrinde devrim yaratmaya yardımcı olabilir, ayrıca tekstil sektöründe çevreye duyarlı değer zincirleri arayışında olan markaları güçlendirebilir. Lenzing’in vizyonu, tekstil artıklarını kâğıt geri dönüşümü gibi yaygın bir süreç haline getirmek.

BM 12. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) olan Sorumlu Tüketim ve Üretim doğrultusunda, ham madde olarak tüketim sonrası tekstil artıklarından REFIBRA™ teknolojili elyaflar üretmek Lenzing’in net bir vizyonu. Daha çeşitli malzemelerden oluşan giysi artıklarını kullanabilmek, tekstil geri dönüşümünde ham madde çeşitliliğini büyük oranda artıracak. Bu inovasyon, tekstil artıklarının imhası gibi küresel bir konunun çözümünde çığır açan bir adım. Bu vizyon, Lenzing’in kendi malzemelerinden yapılan kumaş ve giysilerin geri dönüşümünü de kapsıyor. Lenzing, Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS) ve Geri Dönüşüm Talep Standardı (RCS) ile ağaç bazlı selüloz elyafların üretiminde kullanılan malzemelerin mükemmel bir şekilde şeffaflığını sağlayan ilk üreticidir.

REFIBRA™ teknolojisi kullanılarak çevreye duyarlı bir kapalı döngü üretim süreci ile üretilen bu elyaflar, %100 biyo-bazlıdır. Bu elyaflar daha fazla nefes alabilme, iyi nem yönetimi, ipeksi yumuşaklık ve mukavemet gibi özellikler de sergiliyor.

Böyle yenilikçi bir devrimi geçekleştiren Lenzing, daha katılımcı ve döngüsel bir ekonomik büyüme yolunda daha iş birlikçi bir itici güç sergileyebilmek için tekstil markaları ve paydaşları ile yakın bir iş birliği içerisinde çalışmalarına devam ediyor.

Lenzing Tekstil Ürünleri Global İş Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Florian Heubrandner, “Bir kaç yıldır, tüketicilerin çevre bilincinin arttığını ve artık alışveriş listelerinde daha sürdürülebilir ürün seçeneklerine yer verdiklerini gözlemliyoruz. Sürdürülebilirlik uygulamalarını gerçek anlamda iyileştirmek isteyen bir şirket, mevcut iş modelini gözden geçirerek geri dönüşüme ve yeniden kullanıma uygun olan yeni ürün ve teknolojiler geliştirmelidir. Sürdürülebilirlik Lenzing’in DNA’sının bir parçasıdır, işletmelerin tekstil sanayinde çevre dostu uygulamalar yapmalarına yardımcı olmaya ve bu konuda kendilerine öncülük etmeye devam edeceğiz.” dedi.