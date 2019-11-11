Lenzing REFIBRA™ Teknolojisi çevre dostu uygulamaları teşvik ediyor

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Lenzing Grubu, öncü REFIBRA™ teknolojisinde yüzde 30’a varan oranda geri kazanılmış hammadde kullanımıyla tekstil sanayinde döngüsel ekonomiyi teşvik edecek yeni bir kilometre taşını duyurdu. Düşük fibrilasyon özellikli bu yeni ürün, TENCEL™ Lyocell elyaflar serisinden piyasaya sürüldü.

Yüzde 100 biyobazlı olan yeni elyaflar, sürdürülebilirlik gözetilen ormanlık alanlardan elde edilen ağaç hamurundan, çevreye duyarlı üretim prosesleri ile kapalı döngü bir sistemde üretiliyor. Ayrıca bu elyafların hamurunda yüzde 30’a varan oranda giysilerin üretim sürecinden arda kalan ileri dönüştürülmüş pamuk artıkları kullanılıyor. Düşük fibrilasyon ve nem yönetimi özelliklerinin yanı sıra, yeni elyafların nefes alabilme, ipeksi pürüzsüzlük ve mukavemetleri de artırıldı. Bu elyaflarla birlikte, REFIBRA™ teknolojili TENCEL™ Lyocell elyafları portföyü; denim, spor-şık giyim, konfeksiyon ve ev tekstilindeki mevcut uygulamaların yanı sıra, örme giysiler, iç çamaşırı ve havlularla da genişleyerek çevreye duyarlı bir alternatif haline gelecek.

Lenzing Tekstil Grubu Global İş Yönetimi Başkan Yardımcısı Florian Heubrandner, “Yıllardır moda ve ev tekstili markaları ile tüketicilerin sürdürülebilir malzemelere talebinde bir artış gözlemliyoruz. Öncü REFIBRA™ teknolojimizle geri kazanılmış ham madde kullanımını yüzde 30’a kadar artırarak sadece bu trende cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda çevreyi koruma taahhüdümüzün bir göstergesi olarak markalara ve tüketicilere daha doğa dostu elyaflar sunuyoruz. REFIBRA™ teknolojili elyaflarımızın üretiminde daha yüksek oranda ileri dönüşümlü pamuk kullanılması, pamuk artıklarına ikinci bir şans vererek giyim veya ev tekstili ürünlerinin daha sürdürülebilir olmalarına katkıda bulunuyor. REFIBRA™ teknolojisi ile üretilen elyafların giysilerde ve tekstil ürünlerinde tespit edilmesine olanak sağlayan yeni tanıma sistemi ile tedarik zincirinin tam şeffaflığını da sağlayabiliyoruz. Böylece markalar ve tüketicilere ürünlerin sürdürülebilir elyaflardan yapıldığına dair tam güvence verebiliyoruz. Gelecekte de sürdürülebilir elyafların inovasyonuna devam ederek tekstil sanayisi ekosisteminde döngüsel ekonominin önünü açacağız” dedi.

Düşük fibrilasyon özellikli bu yeni elyaflar, defalarca yıkamadan sonra dahi ciltte yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü koruyor. REFIBRA™ teknolojili diğer TENCEL™ Lyocell elyaflar gibi, bu elyafların hamurunda da giysi üretim sürecinden arda kalan ileri dönüştürülmüş pamuk artıkları kullanılıyor ve böylece pamuk artıklarının çöp sahalarında depolanmasının ya da yakılmasının önüne geçiyor. Biyobazlı elyafların yüksek kaynak verimliliği ve düşük çevresel etki ile üretiminde su ve çözücüler yüzde 99,5’in üzerinde bir oranla geri kazanılıyor.

Elyaf kökenini tespit eden yenilikçi özel tanımlama teknolojisi ile REFIBRA™ teknolojili TENCEL™ Lyocell elyafları, iplik, kumaş ve bitmiş giysilerde ayırt edilebilir. Bu teknoloji, tedarik zincirinin şeffaflığını artırmasının yanı sıra, moda markalarına giyim veya ev tekstili ürünlerinde kullanılan elyafların sürdürülebilir bir tedarik ve üretim sürecinden geçtiğinin güvencesini veriyor.