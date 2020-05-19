Lenzing Grubu Sürdürülebilirlik Anlayışıyla Çevreye Duyarlılığını Ortaya Koyuyor

Paylaş

Lenzing Grubu, yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üretiyor.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak anlayışıyla hareket eden Lenzing, doğada çözünür ve gübreleşebilir özelliğe sahip botanik kökenli elyafları ile sürdürülebilir modaya değer katıyor ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyor.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğa kendini yenilemeye başladı. Ancak her şey normale döndüğünde doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle azalmaya devam edecek.Bu kaynağı gelecek nesillere aktarmak için hem üreticilerin hem de tüketicilerin artık daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Gördük ki yaşadığımız bu süreçte çevre konusunda farkındalığımızı biraz daha artırmamız gerekiyor. Bu farkındalık ile önümüzdeki dönemde kişiler yiyecekleri ve kullandıkları malzemelerin yanı sıra giysilerini de özenle seçecekler. Tüketicilerin bu taleplerine daha fazla dikkat eden ve sürdürülebilir dünyaya katkı sunmak isteyen şirket ve markalar da çevre dostu üretime daha fazla önem verecek.

Bu farkındalıkla sürdürülebilirlik yaklaşımını şirketin her aşamasındaki fonksiyonlarına entegre eden Lenzing Grubu, doğal kaynaklarımızı optimum kullanarak, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için herkesi çevreye duyarlı ürünleri tercih etmeye davet ediyor.

“Sürdürülebilirlik Lenzing Grubu’nun DNA’sına kodlu”

Lenzing Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde çevre dostu bir şirket olduğunu kanıtladığının altını çizen Lenzing Türkiye&Orta Doğu ve Afrika Pazarlama İletişim&Markalama Müdürü Miray Demirer Acar, “Günümüzde doğaya saygılı ve sürdürülebilir üretim, tüketicilerin her zamankinden daha fazla ilgisini çekiyor.Hem üreticilerin hem de tüketicilerin sorumluluk alması gereken bu süreçte, çevre konusunda farkındalığı artan kişiler yiyeceklerinin yanı sıra, ıslak mendilden bebek bezine, hijyenik pedden kıyafetlerine, günlük hayatlarında kullandıkları tüm malzemeleri de çevreye olan zararlarını gözeterek seçmeye gayret ediyor. Tüketicilerin bu taleplerine daha fazla dikkat eden ve sürdürülebilir dünyaya katkı sunmak isteyen şirket ve markalar da çevre dostu üretime yöneliyor. Lenzing Grubu olarak doğada çözünür ve gübreleşebilir özelliğe sahip botanik kökenli elyaf markalarımız TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™ tekstil sektöründe kıyafetten, VEOCEL™ markamız ile nonwoven sektöründeki ıslak mendil, yüz maskeleri gibi kişisel bakıma kadar uzanan bir ürün gamında tüketicilerin duyarlılığına hizmet etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Gelecek için sürdürülebilir bir dünya…

Lenzing,günlük bakım için premium bir marka olarak konumlandırılan VEOCEL™ ile nonwoven endüstrisine temiz ve güvenli, doğada çözünür, botanik kökenli ve çevre dostu bir üretim süreciyle üretildiği kanıtlanmış elyaflar temin ediyor. VEOCEL™ marka elyaflar bebek, güzellik, vücut ve hijyen bakımından yüzey temizliğine kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesinin içeriğinde kullanılıyor. TENCEL™ ise Lenzing Grubu’nun, yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen özel tekstil ürünlerini içeren ve sürdürülebilirlik ve doğal konfor açısından devrim niteliğinde bir adımı temsil eden, seçkin tekstil markası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafları ise yüksek çevre standartlarını karşılayarak çevreye duyarlı bir üretim süreciyle sertifikalı ve kontrollü kaynaklardan gelen sürdürülebilir ağaç ve hamurdan elde ediliyor. LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyaflar, moda tercihinizin çevreye duyarlı ve çevresel etkisinin düşük olduğu konusunda güvence veriyor ve “Doğanın Renkleri Kaybolmasın” diyor.