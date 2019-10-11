LENZING™ ECOVERO™ ve Mehtap Elaidi işbirliği gerçekleştirdi

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LENZING™ ECOVERO™ ve Mehtap Elaidi, “Doğanın Renkleri Kaybolmasın”diye Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da bir arada!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) resmi sponsorları arasında yer alan LENZING™ ECOVERO™, etkinlik kapsamında çok özel bir projeye imza attı. Doğaya saygılı üretim ve sürdürülebilir bir yaşam tarzına dikkat çekmek üzere başlattığı “Doğanın Renkleri Kaybolmasın” kampanyasını tasarımın gücü ile birleştirmeyi hedefleyen LENZING™ ECOVERO™, bu doğrultuda ünlü tasarımcı Mehtap Elaidi ile bir iş birliği gerçekleştirdi.

‘See now, Buy now’ ile ÇEKÜL Vakfı’na destek

Mehtap Elaidi’nin çevre dostu yöntemlerle üretilen LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı içeren kumaşlar kullanarak hazırladığı “MEHTAP ELAİDİ x LENZING™ ECOVERO™ Kapsül Koleksiyonu”, 10 Ekim 2019 Perşembe Günü Sakıp Sabancı Müzesi içindeki the Seed’de düzenlenen prezantasyonla davetlilere tanıtıldı. Türkiye’nin nadir ve endemik bitkilerinden ilham alan Elaidi’nin ‘sezonsuz’ tasarımları, davetlilerin büyük beğenisini kazandı. Cansız mankenler ile tanıtılan koleksiyon için ‘See now, Buy now’ uygulaması yapıldı ve giysilerin etiketinde bulunan QR kodu okutanlar, diledikleri parçaları satın aldı. Koleksiyonun satışından elde edilen gelirin bir kısmının ÇEKÜL Vakfı’nın Eğitim Birimi olan Bilgi Ağacı’nın Ekim-Kasım-Aralık aylarında yürüteceği doğal ve kültürel miras eğitimlerine aktarılması ise davetliler tarafından büyük takdirle karşılandı.

Miray Demirer Acar: Doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştiriyoruz

“Doğanın Renkleri Kaybolmasın” kampanyası hakkında bilgi veren Lenzing Türkiye&Orta Doğu ve Afrika Pazarlama İletişim&Markalama Departmanı Müdürü Miray Demirer Acar, “Lenzing Grubu olarak, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı koşullarda elyaflarımızı üretiyoruz. Yüksek ve katı çevre standartlarını karşılayarak üretilen ve sıradan viskona göre yüzde 50 daha düşük emisyon ve su etkisine sahip LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafımız aynı zamanda, AB Eko-Etiketine (EU Ecolabel) sahip. Viskon üretimi daha temiz şartlarda yapılabilir, bu konuya dikkat çekmek için “Doğanın Renkleri Kaybolmasın” isimli bir kampanya başlattık. Çünkü inanıyoruz ki, herkes kendi payına düşen hassasiyeti gösterebilirse daha temiz bir çevre mümkün. Bu sebeple Mehtap Elaidi ile bir araya geldik. Kendisi de projemize destek vererek LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafımızı içeren kumaşlara tasarımlarıyla hayat verdi. Doğanın büyüleyici güzelliğini yansıtan bu tasarımlardan elde edilecek gelirin bir kısmının, bu bitki ve çiçekleri koruyacak nesillerin doğa ve kültürel miras eğitimi alması için kullanılacak olması da koleksiyonu daha etkileyici kılıyor” dedi.

Mehtap Elaidi: Koleksiyon ile sürdürülebilirliğe her anlamda vurgu yaptık

“LENZING™ ECOVERO™ ile bu özel ve anlamlı koleksiyon için bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Mehtap Elaidi ise “Günümüzün en önemli konularından biri olan sürdürülebilirliğe her anlamda vurgu yaptığımız bu koleksiyon ile çevre duyarlığına ve çevresel etkiler nedeniyle doğada gün geçtikçe kaybettiğimiz pek çok renge dikkat çekmek istedik” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Doğanın ruhunu yansıtan tasarımlar

Türkiye’nin nadir ve endemik bitkilerinin desen ve renklerinin ön planda olduğu MEHTAP ELAİDİ x LENZING™ ECOVERO™ Kapsül Koleksiyonu’nda kullanılan rengârenk yaprak desenleriyle doğanın bolluğuna ve bereketine atıfta bulunulurken hardal, kiremit ve petrol mavisi ile de sonbahar ruhu yansıtılıyor. Büzgü ve drape detaylarının ön plana çıktığı koleksiyonda kullanılan düğmeler ise LENZING™ ECOVERO™ kumaşlarıyla kaplanmış olarak yepyeni bir form oluşturuyor.

İstanbul’un nadir ve endemik bitkileri paylaşıldı

Kampanya kapsamında ayrıca ÇEKÜL Vakfı’nın içerik desteğiyle İstanbul’un nadir ve endemik bitkilerinden örneklerin yer aldığı bir broşür, davetlilerle paylaşıldı. Prof. Dr. Ünal Akkemik’in fotoğraflayıp yazdığı, ÇEKÜL Yayınlarından çıkan İstanbul’un Doğal Bitkilerikitabı referans alınarak hazırlanan broşürde İstanbul Kardeleni, Kum Belumotu, Sultan Pelemiri gibi bitkilere yer verildi.