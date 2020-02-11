Lenzing, Eco Pure Teknolojisi ile TENCEL™ Modal Elyaflarını Tanıttı

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Lenzing Grubu, nonwoven endüstrisinde çevreye duyarlı modal elyafların üretimini iyileştiren Eco Pure teknolojisinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Eco Pure teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar, sektördeki mevcut modal elyaflar arasında çevreye en duyarlı seçenek olarak görülüyor. Tamamen klorsuz ağartma yapılan hamur ve elyaflar, temiz modal elyaf üretiminde sektöre yeni bir standart getiriyor. Genellikle hassas bir ağartma prosesinin kullanıldığı bu elyaflardan yapılan tekstil ürünleri, geleneksel yöntemlerle ağartılan TENCEL™ Modal elyaflarından daha yumuşak olduğundan iç çamaşırları, ev giysileri, yatak takımları vb. için çok daha uygun. Eco Pure teknolojisi, yaşam döngüsü boyunca yüksek çevre standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilen EU Ecolabel çevresel mükemmellik etiketinin kurallarına göre çevreye duyarlı bir üretim süreciyle öne çıkıyor.

Eco Pure teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar sadece Avusturya’da, Orta ve Doğu Avrupa’da sürdürülebilirlik gözetilen ormanlardan gelen kayın ağacından üretiliyor.

Lenzing’in Tekstil Birimi Global İş Yönetimi Başkan Yardımcısı Florian Heubrandner, “Selülozik elyaf teknolojilerinde süregelen inovasyonlar ve çevreye duyarlı üretim süreçleri, tekstil değer zincirinde daha sürdürülebilir elyaf alternatifleri doğurdu. Bu süreç, şirketlere ve markalara ürün kalitesini ve sürdürülebilir uygulamaları artırma konusunda yeni imkânlar ve perspektifler sunuyor. TENCEL™ Modal elyaflar için Eco Pure teknolojisinin tanıtımı, marka ve tüketicilere de büyük konfor ve daha sorumlu çevre seçenekleri sunuyor. DNA’mızda var olan sürdürülebilirlik ilkesi ile müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine hitap eden yüksek kaliteli elyaflar geliştirmek ve üretmek için müşteri geri bildirimlerini gözden geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda giysi üretiminde sürdürülebilirlik ve şeffaflığa odaklanan markalar, tedarik zincirlerini daha iyi anlamak için bilinçli tercihlerde bulundular. Bu açıdan bakıldığında Eco Pure teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar, özel bir tanımlama teknolojisi sayesinde tespit edilebiliyor ve böylelikle çevre dostu elyafların tekstil üretim sürecinin tüm aşamalarında tespiti mümkün hale geliyor.

Heubrandner sözlerine şu şekilde devam etti: “TENCELTM markasının sürdürülebilir bir tedarik zincirinin olması, artık sadece etik üretim açısından değil, fiili elyaf üretim sürecinde de çok önemli hale geldi. 2020 yılında ana hedeflerimizden biri ve temel iş stratejimiz, sektöre yüksek sürdürülebilirlik ve konfor standartları getiren elyafların üretimi için çalışmaya devam etmek olacak. Tekstil endüstrisinin ve tüketicilerin sürdürülebilirliğe karşı artan ilgisini görmek umut verici. Sürdürülebilir elyaflara olan bu ilginin devam edeceğine inanıyoruz.”