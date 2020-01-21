Lenzing Arnavutluk’ta sürdürülebilir ağaçlandırma projesini hayata geçiriyor

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Lenzing Grubu, sürdürülebilirlik stratejisi “Naturally Positive – Doğal Olarak Pozitif” kapsamında, ekosistemin önemli bir parçası olarak bozulmamış bir çevre ve ormanların korunması için çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Lenzing Arnavutluk’ta sürdürülebilir ormancılığı teşvik etmeyi ve yerel yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir projeyi hayata geçiriyor. En iyi uygulama örneği olarak, yerel halk ve farklı sivil toplum kuruluşları ile birlikte, 20 hektarlık bozulmuş araziye orman ve meyve ağaçları dikilecek. Ayrıca, bölgedeki okullarla sürdürülebilir orman konseptleri geliştirilecek.

Arnavutluk ormanları için önemli tedbirler

Arnavutluk’un ormanlık alanları, Avrupa bölgesinde gelişmeye en müsait alanlar arasında yer alıyor. Çevre sorunlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımıyla ilgili toplumun beklentilerini karşılamak için yeni yaklaşımlar gerekiyor. Bu ağaçlandırma projesi ile Lenzing bu süreci destekliyor. Bu şekilde, taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) uygulamaya devam ediyor.

Lenzing Grubu CCO’su Robert van de Kerkhof, “Lenzing, sorumlu ağaç tedarikinde uzun yıllara dayanan tecrübe ve ormancılık konusunda geniş uzmanlık sahibi. Bu proje, Lenzing’in günlük ticari faaliyetlerinin ve elyaf üretiminin ötesinde, ağaçların ve ormanların sürdürülebilirliğini ve insanlığa faydasını savunduğunu gösteriyor. Bu bölgede proje fikri Lenzing’in ağaç tedarik ekibinden geldi. Orman mühendislerimiz, özellikle bu alanda ağaçlandırmanın oynayabileceği önemli rolün altını çizdiler.” dedi.

Lenzing’in uygulamaya koyduğu ve Avusturya Kalkınma Ajansının (ADA) da finansman sağladığı bu proje, orman yönetimi becerilerini geliştirmek, meslek okulları arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve Arnavutluk’ta bozulmuş arazileri yeniden kazanmak amacıyla Arnavut ve Avusturyalı uzmanları bir araya getiriyor.

Avusturya Kalkınma Ajansı’nın Arnavutluk Ofisi Müdürü Simone Ungersböck, “Lenzing’in Arnavutluk’ta aktif faaliyetlerde bulunmasını büyük takdirle karşılıyoruz. Hedefimiz, Arnavutluk’ta ormanların yok olma tehlikesi ile mücadele konusunda bölge halkına destek olmak ve halk ile birlikte çalışmak, ayrıca Avusturya ve Arnavutluk’ta okullar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek.“ şeklinde açıklamada bulundu.

3.000 üzerinde ağaç dikildi

Kuzey Arnavutluk’ta Ana e Malit bölgesinde acil olarak harekete geçilmesi gerekiyor. Resmi ormanlık alanların yüzde 50’sinde bitki örtüsü bulunmuyor. Bunun sonucunda her yıl ortaya çıkan sel ve erozyon, geçimini çoğunlukla tarımdan sağlayan bölge halkının hayatını zorlaştırıyor. Bu sebeple, Tarboshi Dağlarının eteklerine kurulu Shkodra ilçesinin batı tarafında, Buna ve Drni nehirlerine yakın bir bölgede 3.660 adet meyve, yaprak döken ve kozalaklı ağaç dikildi. Ayrıca taş duvar ve çift çit gibi erozyondan korunma tedbirleri alındı.

Bölge halkı ve STK’larla iş birliği

Proje kapsamında kapsamlı bilgi aktarımını sağlamak için bölge halkı bu sürece aktif olarak dâhil olacak. Shkodra Orman Okulu öğrencileri, ağaçlandırma hakkında daha fazla bilgi edinerek tüm süreçte aktif rol oynayacak. Ağaçlandırılacak alanın alt tarafında engellilere yönelik bir tesis olan Eko-Sosyal Çiftliğinin çalışanları, fidelerin sulanması işini üstlenecek. Bunun yanında, Shkodra’da Avusturya okulu ile disiplinler arası bir iş birliği yapılacak. Ağaçlandırma projesi, bu okulun öğrencilerinin diploma tezine temel teşkil edecek. Bu temel, öğrencilerin ve toplumun orman yönetiminde mevcut zorluklarla ilgili farkındalığını ciddi anlamda artırmaya katkıda bulunacak.

Bu proje, Lenzing Grubu’nun sürdürülebilirliği teşvik etme taahhüdünün altını çizerken şirketin sektöründe en iyi uygulama örneklerini sergilemesini ve gelecek projeler ve benzeri Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri için tecrübe kazanmasını mümkün kılıyor.