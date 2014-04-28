Leke Çıkarma İçin Kolay Yol

Paylaş

Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinde tekstil endüstrisinde kumaşlar üzerindeki kısmı kirlenmeler, leke çözücüsü olarak da bilinen klorlanmış hidrokarbonlar kullanılarak çıkarılır.

Bu çözücüler, kumaşa yüksek basınçlı tabancalar ve çözücüye batırılmış fırça kullanılarak veya kumaşı direkt olarak çözücüye batırmak suretiyle uygulanır. Genelde, kumaş doğal yollardan buharlaşma için kurumaya bırakılır. Bu yöntem uygun, basit ve hızlıdır. Ama çözücüler, sağlığa ve çevreye karşı ciddi zararlar verebilmektedir. 90’lı yılların başında Almanya’da, klorlanmış hidrokarbonların açık alanlarda leke çıkarmak için kullanılması yasaklandı. Avrupa çapında bu konudaki son derece katı düzenlemeler getirildi. Bu kısıtlamalar sektör için gereklidir. Diğer taraftan, tekstil endüstrisi değişen bu koşullarda leke çıkarmanın etkin bir şekilde yönetilmesi problemi ile karşı karşıyadır. Alternatif, hassas temizleyiciler açısından en büyük problem, temizleme sıvısının yetersiz şekilde buharlaşmasıdır. İşlem görmüş tekstil yapılarının hızlı bir şekilde kuruması özelliğine sahip olması da bu sebeple lekelerden kaçınmak için önemlidir. İsveç şirketi Theo KREBS AG, “KREBS İsviçre” adıyla da tanınan şirket, daha önceleri inovatif leke çıkarma sistemlerinden kaynaklı problemlerle karşılaştı ve kalıcı ürün geliştirme teşvikleri ile nispeten inovatif çözümler üretti. KREBS İsviçre, 30 yıldan beri, tekstil bitim ve giysi üretiminde ve etkin leke çıkarma alanında küresel pazarda faaliyet göstermektedir. Bugün KREBS taşınabilir leke temizleme sprey tabancaları ile özel olarak üretilmiş çözücü sıvı kombinasyonlarında entegre kurutmaya sahip büyük sistemler sunuyor. Bu sistemlerin geliştirilmesinde, KREBS tekstil üreticileri, kimyasal endüstrisi ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Ve tabi ki tanınmış Hohenstein Araştırma Enstitüsü de destek verdi. Elektrikli el spreyi tabancasının heyecan uyandıran mekanik efekti veya daha geniş leke sistemlerinin KREBS leke çıkarma kimyasalı ile bir araya geldiğinde lekelerin kolay bir şekilde çıkarılabilmesi mümkün oluyor. Her tip kumaş için uygun olan sistem en iyi temizleme sürecine izin verir ve çevre için çok güvenilirdir.

Temizleme ekipmanının kullanımı 2 farklı temizleme ürününe dayanır:

KREBS Cleaner 580: 61° C flaş noktasına bağlı çözücü hidrokarbonu (taşıma için tehlike oluşturmaz)- veya KREBS CV konsantrasyonu: suda seyreltilmiş ve KREBS makinası (tabanca veya sistem) içinde ısıtılan yüzey aktif madde. Bu da sıcak deterjan çözeltisi ile yıkama yapıldığı anlamına gelir

Hangi tip leke ve kumaşa ne tip bir temizleme maddesinin uygun olacağının belirlenmesi önemlidir.

Krebs Cleaner 580: Temel Deterjan

KREBS Cleaner 580 hidrokarbon temelli bir çözücüdür. Direktiflere göre geliştirilmiş ve Hohenstein Research Enstitüsü tarafından kabul edilmiş çözücü, tüm yağ ve yağlı lekeler için mükemmel çözücü özelliklere sahiptir. Etkinliği, 1,1,1 trikloretannın etkinliğine eşittir. Sprey jetin mekanik etkisi ve hızlı kuruma sistemi leke izlerinin oluşmasını önler. 1,1,1, trikolaretan ile karşılaştırıldığında, bu tip leke çıkarıcılar daha az yüzey hasarına sebep olabilir. Hidrokarbonların halojenli hidrokarbonlardan daha yavaş kuruduğu not edilmelidir. Bu sebeple, entegre kurutma olanakları ve KREBS gibi sistemlerin kullanılması önerilmektedir. Ozona zarar veren etkisinden dolay 1,1,1 trikolretan gibi halojenli hidrokarbonlar yasaklandı. KREBS Cleaner 580, ADR/RID ile karşılaştırıldığında tehlikeli değildir ve REACH aday listesindeki herhangi bir malzemeyi içermez. Flaş noktası 61°C’den yüksektir ve yanma noktası 200 ° C’nin üzerindedir.

Krebs Cv – Konsantrasyonu: Yüksek Performanslı Deterjan

Yüzey aktif maddelerin yağ çözme etkileri sayesinde, tüm su bazlı lekeler KREBS CV deterjan konsantrasyonu ile ortadan kaldırılabilir. Çevreye duyarlılık, kokusuzluk, tene zarar vermeme, maliyet etkinlik en önemli özellikler arasında sayılabilir. Ajan musluk suyu ile 1’e 100 oranında ve 1’e 50 oranında seyreltilebilir. Ulaşım, depolama ve ürünün taşınması kritik faktörler arasında yer almaz. Bu sebeple ürün, çözücüler için söz konusu olan düzenlemelere tabi değildir. Yüzey ajanı ve özel deterjan güçlendiricisi kiri çözer ve onu askıda tutar. Leke daha sonra ılık deterjan çözeltisi ile çözülür ve vurucu jet ile uzaklaştırılır. Sıvı, KREBS TEX-4 tabancası ile KREBS 1000 ve KREBS Duo sistemleri ile kullanıma uygundur.

Krebs K1’den K4’e: Kalıcı Lekeler İçin Özel Leke Çıkarıcı

Daha önce tanıtılan temel ajanlara ek olarak, KREBS İsviçre, özel lekeleme ajanları konusunda, kalıcı lekelerin özel tamamlayıcıları için çeşitli alternatifler ortaya koyar. Lekeleme ajanlarının 4 tipinde de, sıvının leke üzerine küçük dozlarda uygulanması ve daha sonra su veya deterjan çözeltisi ile uzaklaştırılması önemlidir. Bir kaç damla bile işe yarayabilir. K1, gres yağı, boya lekeleri, özellikle de kalıcı yağ bazlı lekeler ile makina yağı, gress, makyaj, ruj, tırnak cilası, kalem ve diğer kalıcı lekeleyebilen malzemelere karşı önemli bir leke çıkarıcıdır. K2, kan, protein, yiyecek artığı, balık ve et sosları, süt, dondurma, krem, bira, çikolata, kakao, ter, kir pigmenti, leke idrar ve ilgili malzemelerden kaynaklanan lekelere karşı etkindir. K3 ajanı, kahve, çay, şarap, kola, meyve suyu, meyve, likör, tütün, ot, parfüm, ilaçlar ve benzer maddelerde bulunan tanen ve tanen tip lekelere karşı duyarlıdır. KREBS leke çıkarma sıvısı K4, bakır pası, ve diğer metal oksit lekelerine karşı uygun bir üründür. Hidrokarbon ve deterjan bazlı çevreye duyarlı leke çıkarıcılar, vuruş mekanik işlemine sahip KREBS sisteminin tamamlayıcı parçalarındandır. Bu iki malzemenin sinerjik etkisi, hassas yüzeylerde bile güvenilir, hızlı ve etkin bir şekilde çalışabilir ve lekelerin uzaklaştırılmasını mümkün kılar. KREBS el sprey tabancası ile izsiz leke çıkarılması veya daha büyük lekelerin çıkarılması, malzemeye zarar vermeden mümkün kılar. Kullanım kolaylığı sayesinde uzman olmayan kullanıcılar tarafından da etkin bir şekilde kullanılabilir. Söz konusu madde operatörün ve temizlenmiş giysiyi giyen müşterinin sağlığını korur. Ürün, eski halojenli çözücülerle karşılaştırıldığında çevre için daha güvenlidir.

1946’da kurulduğundan beri KREBS, boya, yiyecek malzemeler ve tekstil üretim leke çıkarıcıları için kaliteli profesyonel elektrikli sprey sistemlerinin lider üreticisi oldu. Ayırdedici KREBS İsviçre logosu, tüm dünyada, yüksek kalite elektrikli sprey teknoloji ürünlerinin taahhütü ile tanınmıştır. Tüm ürünler, kaliteli bileşenler kullanılarak İsviçre’de üretilir. Güvenilirlik ve uzun ömrü sağlayan ürünler fabrikadan çıkmadan önce test edilir.