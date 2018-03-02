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Hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin ana hammaddesi pamuk teknolojik gelişmeler sonucu tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde polyestere karşı alan kaybetmesine karşın başka sektörlerin hammaddesi olma yolunda hızla ilerliyor. Teknolojik gelişmeler sonucunda polyester tüketimi hızla artarken, toplam lif tüketiminde polyesterin payı yüzde 67’ye ulaşırken, pamuk yüzde 27’de kaldı.

Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ana hammaddesi pamuğun tüm yönleriyle tartışıldığı ve pamuğun dünya genelinde kaderini tayin eden kararların alındığı Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin 76. Genel Kurul toplantısı bu yıl dünya pamuk üretiminde 6’ncı, pamuk ihracatında 5’inci sırada olan Özbekistan’ın Taşkent şehrinde gerçekleşti. Dünya genelinde 1.5 milyon ton’luk pamuk tüketimiyle dünya üçüncüsü olan ve 2020 yılında 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nı İzmir’de düzenleyecek olan Türkiye, ICAC Genel Kurulu’nda kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yerini aldı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, ana teması “Küreselleşme ve Teknolojik Gelişme Çağında Pamuk” olan toplantıda, dünya genelinde lif tüketiminin 90 milyon tonu aştığının uzmanlarca dile getirildiğini, pamuk tüketiminin ise toplam içerisindeki payının yüzde 27’ye gerilediğini, pamuk açısından sevindirici gelişmenin ise pamuğun birçok sektörde hammadde olarak kullanılmasına olanak sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının hız kazanması olduğunu kaydetti. Eskinazi, “Günümüzde kağıt, optik, inşaat ve makine sanayiinde pamuk hammadde olarak yerini almış durumda. Ar-Ge çalışmalarıyla yeni sektörlerin hammaddesi olabilecek bir ürün” diye konuştu.

PAMUĞUN TEKNİK PERFORMANSINI ARTTIRACAK Ar-Ge ÇALIŞMALARINA YOĞUNLAŞILMALI

Teknolojik gelişmelerin sonucunda tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde pamuk tüketiminin artışının sınırlı kaldığına işaret eden Eskinazi, “İnsanların son yıllarda çok fazla tercih ettiği spor kıyafetler polyester tüketimini hızla arttırdı. 1975 yılında dünya genelinde lif tüketiminde polyester yüzde 5 pay alırken, bugün yüzde 67 seviyesine ulaştı. Bu artışı durdurmak için pamuğun doğal, sürdürülebilir ve yenilenebilir özelliklerini vurgulayan tanıtım kampanyaları yapılmalı, pamuğun teknik performansının nasıl artırılacağı üzerine Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmeli, Ayrıca son zamanlarda plastik ve mikroplastik kirlenmeye karşı oluşan yeni endişelerin pamuğa olan talebi arttırması için Sosyal Sorumluluk Projelerine destek olunmalı” şeklinde konuştu.

PAMUK ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTACAK

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin 76. Genel Kurul Toplantısı’nda 2017/2018 sezonunda ekili alanların artışına bağlı olarak dünya pamuk üretiminin yüzde 10 artarak 25.4 milyon ton’a ulaşacağı öngörüsünde bulunulduğu bilgisini paylaşan Eskinazi şöyle devam etti: “Dünya pamuk üretiminin 2017/2018 sezonu süresince tüketimi aşacağı ve dünya pamuk stoklarının 18.7 milyon ton seviyesinde kalacağı ifade edildi. Çin dışındaki stokların yaklaşık aynı oranda artacağı ve Çin’in pamuk stoklarının ise 2017/18 sezonunda düşeceğinin tahmin edildiği iletildi.”

2020 7. DÜNYA PAMUK ARAŞTIRMA KONFERANSI İÇİN İSTİŞARE YAPILDI

2020 yılında 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın İzmir’de düzenleneceğini hatırlatan ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri Organizasyonu’nda gerçekleşecek 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın daha verimli geçmesi adına ICAC Sekreteryasıyla istişare toplantısı yaptıklarını ve organizasyona ilişkin detayların görüşüldüğünü de sözlerine ekledi. Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin 76. Genel Kurul Toplantısı’nda; yapılan sunumlarda tüketicilerin modern ve fonksiyonel ürünlere yönelik talepleri doğrultusunda pamuğun yeni uygulama alanlarının olduğu, pamuğun diğer lifler ile karışımı sonucu inovatif kullanım alanlarının artırıldığı belirtildi. Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin 76. Genel Kurul Toplantısı’nda; Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Hakkı Ünal EVCİM’in, GDO’lu ve GDO’suz Pamuk Üretim Deneyimleri ve Gelecekteki Etkileri konulu sunumu en çok tartışılan ve ilgi gören sunumlardan biri oldu. Ayrıca, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Doğan ve Balkan Tekstil Makineleri San. Ltd. Şti. CEO’su Engin Dirik Türk delegasyondan sunum yapan diğer isimler oldu. Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin 77. Genel Kurul Toplantısı’nın Fildişi Sahili’nde gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı. Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin 76. Genel Kurul Toplantısı’nda; Türkiye’yi Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez başkanlığında bir heyet temsil etti.

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