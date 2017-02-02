Perşembe , 2 Şubat 2017

Künye/İletişim

GRUP BAŞKANI

H. Ferruh IŞIK

İstMag Magazin Gazetecilik San. Ve Tic. AŞ. Adına

Genel Müdür:

Mehmet SÖZTUTAN

Reklam Müdürü:

Mehmet TATLI
mehmet.tatli@img.com.tr

Web Yayınları Müdürü:

Emre YENER
emre.yener@img.com.tr

Yazı İşleri Müdürü:

Ali ERDEM
ali.erdem@img.com.tr

Dış İlişkiler Müdürü:

Yusuf OKÇU

Web Tasarım ve Uygulama:

Emre YENER – Nesrin MUTLU

Muhasebe Müdürü:

Mürsel GÜRLER

İletişim:

Adres: Evren mh. Bahar cd. Polat İş Merkezi B blok Kat:4 Güneşli – Bağcılar – İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0212 604 51 00 Faks: 0212 604 51 35

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4 Yorumlar

  1. ELİF AKPINAR
    28 Haziran 2014 at 10:46

    Merhaba Tekstil &teknik dergisinin 1996 yılı ağustos ayında ki bir makaleye ulaşmam gerekiyor.Arşive nasıl ulaşabilirim. Tez için araştırma yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim.

    iyi çalışmalar.

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  2. tekstil mühendisi
    12 Temmuz 2014 at 16:18

    çok güzel bir derginiz var, tebrikler. 

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  3. Moein Rostamnia
    17 Haziran 2015 at 09:38

    Hello dear friend i need some more informations about your products, for our factory machine please send us some photo of your godets components and tell me about the quality of bearing of godet and coating quality….

    please send us your price.

    Thank you

    M.Rostamnia Technical Manager of Kabir Sanat Company from Iran.

    +989183428957
    +988432221314

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  4. mehdi
    01 Kasım 2016 at 18:16

    merhaba
    ben mehdim irandan
    ben bir variofil ikinceel makina istiyurum acil her kimda var olsa lutfan bena watssappdan ve ya eposta gondarsin
    4 position 32 bobin istiyurum
    watssapp: +5393165132
    cellphone :+989138181128
    iyi calismalar

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