Künye/İletişim

GRUP BAŞKANI
H. Ferruh IŞIK
İstMag Magazin Gazetecilik San. Ve Tic. AŞ. Adına
Genel Müdür:
Mehmet SÖZTUTAN
Reklam Müdürü:
Mehmet TATLI
mehmet.tatli@img.com.tr
Web Yayınları Müdürü:
Emre YENER
emre.yener@img.com.tr
Yazı İşleri Müdürü:
Ali ERDEM
ali.erdem@img.com.tr
Dış İlişkiler Müdürü:
Yusuf OKÇU
Web Tasarım ve Uygulama:
Emre YENER – Nesrin MUTLU
Muhasebe Müdürü:
Mürsel GÜRLER
İletişim:
Adres: Evren mh. Bahar cd. Polat İş Merkezi B blok Kat:4 Güneşli – Bağcılar – İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0212 604 51 00 Faks: 0212 604 51 35
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Merhaba Tekstil &teknik dergisinin 1996 yılı ağustos ayında ki bir makaleye ulaşmam gerekiyor.Arşive nasıl ulaşabilirim. Tez için araştırma yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim.
iyi çalışmalar.
çok güzel bir derginiz var, tebrikler.
Hello dear friend i need some more informations about your products, for our factory machine please send us some photo of your godets components and tell me about the quality of bearing of godet and coating quality….
please send us your price.
Thank you
M.Rostamnia Technical Manager of Kabir Sanat Company from Iran.
+989183428957
+988432221314
merhaba
ben mehdim irandan
ben bir variofil ikinceel makina istiyurum acil her kimda var olsa lutfan bena watssappdan ve ya eposta gondarsin
4 position 32 bobin istiyurum
watssapp: +5393165132
cellphone :+989138181128
iyi calismalar