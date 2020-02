Kumaşların oluşturduğu dalama (kaşındırma) hissinin objektif olarak ölçümünü sağlayan yeni bir test cihazı

KAYNAKLAR | LITERATURE

1. Ao, L., Tang, W., Yang, Y. and Yu, C., 2007, The analyzing and simulating of the ınteraction between skin and fabric, Proceedings of the Sixth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Hong Kong, 19-22 August.

2. Barker, R. L., 2002, From Fabric Hand to Thermal Comfort: The Evolving Role of Objective Measurements in Explaining Human Comfort Response to Textiles. International Journal of Clothing Science and Technology, 14, 3/4, 181-200.

3. Bishop, D.P.,1996, Fabric: Sensory and Mechanical Properties, The Textile Institute, Textile Progress, UK, Volume: 6, No:3,

4. Boos, A.G. De, Naylor, G.R., Slota, I.J. and Stanton, J., 2001, The Effect of the Diameter Characteristics of the Fibre Ends on the Skin Comfort and Handle of Knitted Wool Fabrics, International Wool Textile Organisation, Technology & Standards Committee Commercial Technology Forum, Nice Meeting, November 2001, Report No: CTF 01.

5. CSIRO Division of Wool Technology, 1988, Prickle and its Prevention, Textile Asia, 19(5):95-99.

6. Dündar, E., Çeşitli Selülozik İpliklerden Üretilen Örme Kumaşların Performanslarının Karşılaştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2008 , https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/4583/1/8410.pdf

7. Garnsworthy, R. K., Gully, R. L.. Kandiah, R. P., Kennis, P., Mayfield, R. J., and Westerman, R. A., 1988, Understanding the Causes of Prickle and Itch from the Skin Contact of Fabrics, Austr. Textiles, 8(4):26-29.

8. Mayfield, R.J., 1987, Preventing Prickle, Textile Horiz., 7(11):35-36.

9. He, W. and Wang, X., 2002, Mechanical Behavior of Irregular Fibers: Part III: flexural Buckling Behavior, Textile Research Jour- nal,72:573-578.

10. Kaplan, S., 2009, Kumaşların Mekanik Özelliklerinden Ve Geçirgenlik Özelliklerinden Yararlanılarak Giysi Konforunun Tahminlen- mesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat.

11. Li Y., 2001, The Science of Clothing Comfort. Textile Institute Publications, Textile Progress, 31(1/2), Manchester, UK.

12. Liao X, Hu J, Li Y, Li Q, Wu X. 2011, A Review on Fabric Smoothness-Roughness Sensation Studies”. Journal of Fiber Bioenginee- ring & Informatics, 4 (2), 105-114.

13. Marmaralı, A., Oğlakcıoğlu, N., 2013, Giysilerde Isıl Konfor, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan/İzmir, 1957-1963. 14. Mert, E., Oğlakçıoğlu, N., Bal, Ş., Marmaralı, A., 2014, Effects of Calendering and Milling Processes On Clothing Comfort Proper- ties of Suit Fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon 24(2), pp.212-218

15. Mengüç, G.S., Özdil, N., Hes, L., 2015, Prickle and Handle Properties of Fabrics Produced from Specialty Animal Fibers, Textile Research Journal, Vol. 85(20) 2155–2167

16. Naylor, G.R.S., Veitch, C.J. and Mayfield, R.J., 1992, Fabric-evoked prickle, Textile Research Journal, 62(8):487-493.

17. Naylor, G., 2003, A Measured Approach Aids Wool Comfort, Farming Ahead, No. 143 December, pp. 50-51.

18. Özçelik Kayseri, G., Özdil, N., Süpüren Mengüç, G., 2012, Chapter: 9, Sensorial Comfort Of Textile Materials, Woven Fabrics, Prof. Han-Yong Jeon (Ed.), ISBN: 978-953-51-0607-4,pp:235-266.

19. Özdil, N., Süpüren, G., 2012, Bazı Özel Hayvansal Liflerden Elde Edilen İpliklerden Üretilen Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştır- ma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 09-MÜH-064

20. Safley, M. “The Wool Industry Faces a Prickly Question: Are People Allergic to Wool?” http://www.merrill.org/alabamaalpacas/ library/WoolIndustry.pdf (Erişim Tarihi: 06 Şubat 2010), https://www.woolfestival.com/articles/are-people-allergic-to-wool.htm (Erişim Tarihi: 09 Şubat 2020)

21. Süpüren Mengüç, 2012, Bazı Özel Hayvansal Liflerden Elde Edilen İpliklerden Üretilen Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Bornova-İzmir

22. Sweeney, MM, Branson, DH. “Sensorial Comfort, Part I: A Psychophysical Method for Assessing Moisture Sensation in Clothing”. Textile Research Journal, 60(7), 371-377, 1990.

23. Utkun, E., 2014, Giyim Konforunun Tahminlenmesinde Yapay Sinir Ağları Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Literatür Araştırması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(7), 272-280, doi: 10.5505/pajes.2014.29491

24. Yıldırım, N., 2013, Yıkama İşleminin Farklı Tipte Denim Kumaşların Fiziksel ve Termofizyolojik Konfor Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Kayseri

25. Yılmaz, S., 2008, Üç Boyutlu Örme Kumaşlar. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

26. Woolmark Company, www.wool.com (Erişim Tarihi: 09.02.2020)