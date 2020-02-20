Kumaşların oluşturduğu dalama (kaşındırma) hissinin objektif olarak ölçümünü sağlayan yeni bir test cihazı

GİRİŞ

Bir kişinin kendisini giysinin içinde ve o andaki çevresel şartlarda, fizyolojik, psikolojik ve fiziksel açılardan dengede, nötr ve memnun hissetmesi şeklinde tanımlanan “Giysi konforu” (Utkun, 2014; Sweeney ve Branson, 1990; Li, 2001; Liao, 2011) ısıl konfor, duyusal konfor, psikolojik konfor ve vücut hareketi konforu olmak üzere dört ana başlık altında incelenmektedir (Marmaralı ve Oğlakcıoğlu, 2013).

Barker (2002) tarafından duyusal konforun yumuşaklık, pürüzsüzlük, ıslaklık ve kaşındırma gibi birçok his tarafından belirlendiği belirtilmiştir (Barker, 2002; Kaplan, 2009; Dündar, 2008).

Genel bir tanımla duyusal konfor, insan cildi ile tekstil malzemesinin teması sonucu ortaya çıkan duyguların memnun edici olması ile ilgili bir durumdur. Yüksek duyusal konfor özelliğinin sağlanabilmesi için ciltle temas eden giysinin, hoş bir dokunma hissi yaratacak bir yapı ve esnekliğe sahip olması, kaşıntı ve alerjiye neden olmaması gerekmektedir (Marmaralı ve Oğlakcıoğlu,2013). Bu noktada giysi tasarımı ve kumaş yapısı büyük önem taşımaktadır (Yılmaz, S., 2008; Yıldırım, 2013)

Kumaş yapısı içerisinde ele alınması gereken en önemli özelliklerden birisi de kumaşı oluşturan liflerdir. Her ne kadar lif özellikleri kumaşların dalama özelliği üzerinde oldukça etkili olsa da, bu özelliğin giysinin üretiminde kullanılan elyaf türü ile ilişkili olmadığı belirtilmektedir. Başka bir ifadeyle, kullanılan materyalin yün, tiftik gibi doğal ya da akrilik gibi kimyasal liflerden üretilip üretilmemesinin bir önemi olmamaktadır. Herhangi bir doğal veya kimyasal lif, uygun koşullar oluştuğunda dalama hissi oluşturabilmektedir (Safley, 2010, Mengüç et al.2015).

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde hayvansal lif ya da çeşitli sentetik lif içeren giysilerin dalama özelliklerine ilişkin çeşitli araştırmaların bulunduğu görülmektedir. Bunların büyük bölümünün özellikle hayvansal lif içeren kumaşların özelliklerinin incelenmesi üzerine yapılmış olduğu görülmektedir.

Lif özelliklerine yönelik gerçekleştirilen araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, liflerin eğilme davranışının, kumaşların dalama özeliğini etkilemektedir. Yüzeyden çıkan lif uçlarının eğilme yükünün azalması ile kumaşların dalama özelliğinin de azalacağı, lif çapı ve yüzeyden çıkan lif uçlarının uzunluğunun eğilme kuvvetini etkileyen en önemli faktörler olduğu ifade edilmektedir (He and Wang, 2002; Garnsworthy et al., 1988; Mayfield, 1987, Süpüren Mengüç, 2012, Özdil ve Süpüren, 2012).