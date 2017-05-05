Paylaş

Kufner Group, Techtextil 2017’de çeşitli teknik uygulamalar için yenilikçi tekstil çözümleri ve teknolojileri sergileyecek. Odak noktası üç temadır: teknik tekstil ısıtma çözeltileri, EMC koruması, ayrıca deri ve kumaşların stabilizasyonu.

On yıldan fazla bir süredir Kufner, mühendislik yetkinliğini yüksek kaliteli teknik kumaşların geliştirilmesi ve üretilmesi yönünde yönlendirmiştir. Kufner’in elektromanyetik radyasyona karşı çözüm olan XShield®, modadan, sıradan giyimlerden ev tekstillerine, otomotiv, askeri, spor, sağlıktan, yapı ve elektronik endüstrisine kadar çeşitli alanlarda farklı uygulamalar sunmaktadır. XShield® teknolojisi, RFID veri hırsızlığı yoluyla yetkisiz erişime karşı da koruma sağlayabilir. Ulrich Sogl, Genel Müdür Kufner Holding GmbH: “Bu yılki Techtextil’de teknik uygulamalar alanında çözüm odaklı yetkinliklerimizi ve tekstil teknik bilgimizi katılımcı uzman kitleye sunacağız. 2017 Standımız için teknolojilerimizin avantajlarını ve işlevlerini ziyaretçilere gösterebilmek için etkileşimli bir konsept seçtik “dedi. Techtextil, teknik tekstil ısıtma çözümleri, EMC koruması ve deri kalitesinin geniş bir izleyiciye dengelenmesi gibi üç alanda şirketin temel yetkinliklerini sunmak için ideal buluşma noktasıdır. Ticaret fuarında son zamanlarda geliştirilen bir çok ürün kabininde sergilenecek. Kufner tarafından geliştirilen THS (tekstil ısıtma sistemleri) teknolojisi otomotiv iç mekanlarında gösterge panoları, direksiyon ve koltuklar alanında bir süre kullanılmıştır. Bu alandaki en son geliştirilen çözümler, otomotiv endüstrisindeki ortaklarıyla birlikte Techtextil’de sunulacak. Bununla birlikte, çok farklı sektörlerde THS teknolojisinin olası uygulamaları, Kufner teknolojisi, aktif spor veya sağlık bakımı gibi konfeksiyon uygulamalarının yanı sıra, suni çimlerin bir futbol sahası veya seradaki jeotekstiller için ısınma sağlayabilir. Ulrich Sogl: “Önümüzdeki birkaç yıl içinde, başarıyla kurulmuş olanları tamamlamak için THS teknolojimiz için yepyeni uygulamalar oluşturmak istiyoruz. Disiplinlerarası platform Techtextil, yeni ilişkiler kurmak ve ek hedef kitleleri tanımak için mükemmel bir başlangıç noktası olacak “dedi. 150 yıldan fazla bir süredir süren geleneğe sahip Kufner Group, yüksek kaliteli moda sektöründe, teknik olarak gelişmiş eriyebilir tela ve şekillendirici kanvas olarak bilinir: bayan giyim, erkek giyim veya çocuk giyim. Kufner’in dokuma, örme ve dokunmamış tellerin çoğunluğu erkek giyimine girmekte ve tüm endüstri için tamamen yeni standartlar belirlemiştir. Görünmez ultra hafif tekstil tela mükemmel özellikleriyle tanımlanır ve en iyi yüzey materyali için bile mükemmel uyum ve şekil sağlar. Kufner, otomobil koltukları ve döşeme için deri dengeleme konusunda dünya lideridir. Tüm tanınmış otomobil üreticileri, aynı zamanda istenilen stabiliteye ulaşırken, deri doğal elastikiyetini korumak için rafine edilmiş teknolojiyi kullanıyorlar. Kufner, 150 yılı aşkın bir süredir tekstil uzmanlığından ve sektörle başarılı ortaklığa sahiptir. Kendi dört üretim alanındaki araştırma ve geliştirme, şirketin dünya çapındaki müşteri ihtiyaçlarının taleplerine zamanında tepki vermesine olanak tanır.

#KufnerGroup #Kufner #Group #Techtextil #TeknikUygulamalar #Teknik #Uygulama #YenilikçiTekstilÇözümleri