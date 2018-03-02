Kornit Digital’in Çin’deki kurulum üssünde 125’den fazla sistem var

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Dijital tekstil baskısı teknolojisi alanında piyasa lideri olan firma, dünyanın en büyük tekstil baskısı piyasasındaki konumunu güçlendiriyor.

Dijital tekstil baskı teknolojisi alanında piyasa lideri olan Kornit Digital, Çin’deki kurulum üssünde 125’in üzerinde sistem olduğunu duyurdu. Kornit’in Çin’deki müşteri üssünde JNBY, Lilianz, JoeOne ve Seven Brand gibi ünlü markalar yer alıyor. Çin’deki pek çok Kornit kullanıcısı kendileri dağıtmak için veya dünyanın önde gelen markaları için yüksek kar marjlı moda parçaları dijital olarak üretiyor, toplu kişiselleştirme, doğrudan tüketiciye satış modelleri, büyük oranda azalan teslimat süreleri ve sosyal medyanın satın alma kararları üzerindeki etkisi gibi tekstil tedarik zincirini etkileyen mevcut trendlerden faydalanıyor. Kornit’in endüstriyel düzeydeki teknolojisinin yardımıyla üretilen tipik ürünler şunlar: jean’ler, pantolonlar, çoraplar, ayakkabılar ve işlevsel spor giysiler. Kornit’in Asya Pasifik Bölge Müdürü Buck Kim, yıllar geçtikçe Kornit’in Çin’de alt yapıya ve insan gücüne önemli miktarda yatırım yaptığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Ülke genelinde 100’den fazla Kornit kullanıcısının çabalarımıza değer verdiğini ve tekstil baskı teknolojisi ortağı olarak bizi seçtiğini görmekten dolayı mutluyuz. Çin hükümeti, geleneksel, çevreyi kirleten endüstriler kısıtlanıp çevre dostu ve sürdürülebilir üretime yönelerek 2050 yılına kadar ülkede kapsamlı bir modernizasyon yapılacağını duyurdu. Kornit’in dijital baskı prosesleri, geleneksel yöntemlere kıyasla atık su, kimyasallar ve fazla üretimden çok fazla miktarda tasarruf edilmesini ve tekstil endüstrisinin daha temiz olmasını sağlıyor. Bu nedenle gelecek yıllar için sürekli büyümenin önemli miktarda olmasını umuyoruz.”

Kornit’in Çin’de en çok satılan modeli, saatte 120 ve 190 adet hafif giysi verimine sahip, çeşitli konfigürasyonların mevcut olduğu ve çok çeşitli endüstriyel mid-range direct-to-garment baskı kapasiteleri sunan Storm serisi oldu. Örneğin Storm Hexa’da renge duyarlı uygulamalar için ideal olmasını sağlayan CMYK, Kırmızı, Yeşil ve Beyaz konfigürasyon yer alıyor. Kornit sistemlerinin çoğu, yeniden sirküle eden mürekkep sistemleri, entegre edilmiş hava nemlendiriciler, hızlı palet değiştirme sistemleri vb. gelişmiş teknoloji özellikleri ile donatılmış şekilde sunuluyor.

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