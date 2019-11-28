Kordsa’dan global bir iş birliği daha

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Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarının global oyuncusu Kordsa, Sheffield Üniversitesi’nin İleri Üretim Araştırma Merkezi (AMRC) ile bir iş birliği başlattı. Havacılık ve otomotiv pazarlarına ürün sunan Kordsa, kurulduğu 1973 yılından bu yana lastik güçlendirme sektöründe pazar lideri konumundadır. Sektöre şekil veren yenilikçi yaklaşımı nedeniyle “Güçlendirici” unvanını kazanmıştır. Son birkaç yıldır kompozit teknolojilerine yatırım yapan Kordsa, bu yeni iş birliğini, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin açılmasıyla başlayan kompozit yolculuğunda büyümesine büyük katkısının olacağını öngörüyor. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle, ileri kompozit malzeme teknolojilerinin gelişimi için bir teknoloji üssü olarak 2016 yılında hizmete girdi. Sheffield Üniversitesi’nin İleri Üretim Araştırma Merkezi’nin nitelikli üretim teknolojilerini kompozit malzemelerdeki uzmanlığıyla birleştiren Kordsa, yeni ileri kompozit teknolojileri geliştirerek İngiltere havacılık ve otomotiv sektörlerinin önde gelen oyuncuları arasında olmayı hedefliyor.

Sheffield Üniversitesi, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi, ileri kompozit teknolojileri alanında başlattıkları iş birliği için bir iyi niyet antlaşması imzalamak üzere Sheffield Üniversitesi’nin İleri Üretim Araştırma Merkezi’nde buluştular ve bu antlaşma ile ayrıca Sabancı Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi arasında akademik iş birliği oluşturulmasına da karar verildi.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan şunları söyledi: “Açık inovasyon yaklaşımına sahip bir şirket olarak Kordsa hem Türkiye’de hem de yurtdışında birçok farklı üniversite, şirket ve araştırma kurumu ile iş birliği yapıyor ve alanında tanınmış uzmanlarla ortak projeler yürütüyor. İleri Üretim Araştırma Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin Kordsa ve Türkiye’deki Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’miz için doğru bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Her geçen gün daha geniş bir alanı güçlendirerek daha iyi bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Global iş birliği ve büyüme fırsatları arayışımızın bir sonucu olarak bu antlaşmayı imzaladık. Gururla ifade ediyorum; inovasyon tutkumuz, bizi faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada yaşamı güçlendirmenin yeni ve daha iyi yollarını bulmamız için teşvik ediyor.”

“Sektörel oyuncuların ve proje ortaklarının birlikte çalıştığı İleri Üretim Araştırma Merkezi iş modeli, bize büyüme için yeni fikirler ve fırsatlar sunacak. Burada, Türkiye’deki benzer bir ekosistemde güçlerimizi birleştirebileceğimiz birçok uzay ve havacılık şirketi ve farklı sektörlerden temsilciler var. Yaşamı güçlendirme misyonumuz doğrultusunda, yaptığımız inovasyonlarla geleceğe değer katmak üzere yatırım yapıyor, faaliyet gösterdiğimiz sektörleri yeniden tasarlıyor, yeniden şekillendiriyoruz. İleri Üretim Araştırma Merkezi ile yaptığımız bu ortaklık yeni bir ekosistem oluşturmamıza da destek olacak. Kompozit teknolojileri alanında yeni ileri malzemeler geliştirdikçe, Birleşik Krallık‘ta yeni yatırım fırsatlarının da oluşmasını bekliyoruz” dedi.

İleri Üretim Araştırma Merkezi CEO’su Colin Sirett Kordsa’dan gelen heyete merkezi gezdirdi ve şunları söyledi: “Kordsa, teknolojideki yetkinliğimizden ve bilgi birikimimizden çok etkilendi. Geliştirmeyi planladıkları ya da halihazırda geliştirdikleri teknolojilerle paralellikler gördüler. Bu yüzden bu ortaklığın mükemmel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum.”

Colin Sirett, bu iş birliğinin hem araştırmalar açısından hem de iç yatırım açısından yüksek potansiyel vaat ettiğini söyleyerek devam etti: “Bu iş birliğinde teknoloji, ortak çalışma ve üretim potansiyeli gibi farklı unsurlar mevcut. Bunlar arasında en mühimi de Sabancı Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi arasında oluşacak araştırma bağlantıları ve ortak doktora imkanları.”

Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi de İleri Üretim Araştırma Merkezi mühendislerinin ve Sheffield Üniversitesi doktora öğrencilerinin çalışması için son teknolojiyi barındıran bir ortam sunacak.

Çalışkan, “İstanbul Teknopark’ta bulunan merkezimiz 5.000 m2lik bir alanda faaliyet gösteriyor. Merkez, otoklav ve otomatik fiber serme gibi yöntemler de dahil olmak üzere malzeme ve mekanik karakterizasyon testleri, eklemeli imalat, polimer sentezleme ve ileri kompozit üretim yöntemleri gibi yetkinliklere sahip. Uluslararası havacılık standartlarını karşılayan, Türkiye’deki tek üretim ve test merkezi konumunda geleceğin teknolojisini üretmek için kurulan Merkez, adeta bir inovasyon mutfağı olarak hizmet veriyor.”

Sirett ise, Brexit’te devam eden belirsizlikler sebebiyle, AB dışından kuruluşlarla iş birliği yapmayı İleri Üretim Araştırma Merkezi açısından etkin bulduklarını belirtti. Antlaşmanın ayrıca, İleri Üretim Araştırma Merkezi’nin uluslararası çapta ileri üretim ve kompozit teknolojilerinin adresi olduğunu teyit ettiğini söyleyerek ekledi: “Sheffield Üniversitesi’nin gelecekteki konumuna baktığımızda, tamamen kontrolümüz dışında olan biten her şeyin yanında, bunlar önemli ve stratejik ilişkiler.”

“Oluşturulan iş birliğinin iyi sonuç vermesi ancak tarafların hepsi için ortak çıkarlar ve fırsatlar söz konusu olduğunda mümkün. İş birliği bize eğitim ve teknoloji alanında sunacaklarının yanı sıra bu iki alanda yatırım potansiyeli de vadediyor.”

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Bahattin Koç ise şöyle konuştu: “Antlaşmanın ana kapsamının ötesinde, iş birliğinin akademik yönü konusunda da çok umutluyuz. Sheffield Üniversitesi ile birlikte ortak lisansüstü programı fırsatlarını ve ortak araştırma projelerini de değerlendireceğiz. Benzer eğitim merkezi programlarını inceleyeceğiz. Bu iş birliğinin hem akademiye hem de sanayiye fayda sağlayacağına eminim.”