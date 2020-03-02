Kordsa Tire Tech Expo 2020’de sürdürebilir teknolojilerini sergiledi

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Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, 25-27 Şubat tarihlerinde Almanya’da düzenlenen ve lastik sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Tire Tech Expo’ya katıldı.

Kordsa, bu yıl da dünyanın en önemli lastik teknolojileri fuarlarından biri olan Tire Tech Expo’ya katıldı. Kordsa, 25-27 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda, “Tutkumuz Yaşamı Güçlendirmek” vizyonu ile geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojileri ile lastik güçlendirme ürünlerini sergiledi. Continental ile birlikte geliştirilen ve yaklaşık 1 asırlık formülün yerine geçebilecek, çevreci ve sürdürülebilir bir alternatif olarak geliştirdiği Cokoon yapıştırma teknolojisi ile üretilen lastik de fuarda yer aldı.

Yaşamdaki değerli anları çoğaltmak için güçlendirme teknolojileri geliştiren ve bu anlayışını “Tutkumuz yaşamı güçlendirmek” vizyonu ile pekiştiren Kordsa, lastik güçlendirme sektöründe yüksek teknolojiye sahip tesislerinde Naylon 6.6, HMLS ve Teknik polyester, rayon ve aramid iplikleri işleyerek araç lastiklerine esneklik ve mukavemet sağlayan kord bezi üretiyor. Naylon, polyester, aramid, rayon gibi sentetik iplikler kullanarak da tek kord üretimi yapıyor. Kordsa ayrıca, İzmit fabrikasında Nisan 2019’da devreye aldığı yeni üretim hattı ile kapasite artırımının yanı sıra standart HMLS polyester ipliğine ilave olarak çok yüksek mukavemetli ve daha iyi boyutsal kararlılığa sahip yeni nesil polyester iplik ürünleri üretebiliyor. Dünyada her 3 otomobil lastiğinden birini, her 3 uçak lastiğinden ikisini güçlendiren Kordsa, sürdürülebilirliği çalışmalarının merkezine koyarak yuvarlanma direncini azaltan, çevreci teknolojiler geliştiriyor.