Kordsa, sektörün en önemli buluşmalarından Composites Europe’a katıldı

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Kordsa, Composites Europe 2019 fuarında kompozit teknolojilerinin yaygın kullanım alanlarından biri olan otomotiv ve denizcilik sektörüne verimlilik getirecek ürünlerini tanıttı. Son dönemde yaptığı stratejik yatırımları ile kompozit teknolojilerinde yetkinliklerini genişleten Kordsa’nın kompozit malzemeleri ile üretilen dümen büyük ilgi topladı.

Kompozit malzemeleri ve ekipmanları alanında her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Avrupa’nın en önemli buluşmalarından biri olan Composites Europe bu sene 10-12 Eylül tarihlerinde Almanya Stuttgart’ta düzenlendi.

Sektörün bu büyük buluşmasında Kordsa, bu yıl otomotiv parçaları ile dümen sergiledi. Çözüm ortağı bakış açısıyla prepreg, bez ve reçine geliştirirken müşteri gereksinimlerine bağlı olarak tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretim desteği gibi konularda da hizmet veren Kordsa, bu çalışmalarını ziyaretçilere aktarırken uzay ve havacılık ile otomotiv başta olmak üzere spor malzemeleri, denizcilik ve inşaat gibi farklı sektörler için tek noktadan ihtiyaca özel maliyet odaklı kompozit ara ürün geliştirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi.