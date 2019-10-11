Kordsa, Road2Tunnel Fuarı’nda yenilikçi beton güçlendirme fiber donatılarını lanse etti

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Güçlendirme lideri Kordsa, 9-11 Ekim tarihlerinde uluslararası düzeyde 4.’sü gerçekleşen “Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, Road2Tunnel”a katılarak, beton güçlendirme uygulamalarında fark yaratan yenilikçi KraTos Macro PP ve KraTos Micro sentetik fiber donatılarının teknik özellikleri, uygulama yöntemleri ve referansları konusunda inşaat sektörü profesyonellerini bilgilendirdi. Özellikle sanayi ve altyapı projelerinde tercih edilen sentetik fiber donatılar, kolay uygulama, benzersiz zaman avantajı, yüksek durabilite ve beton güçlendirme güvenliği sağlarken projelerde servis ömrü boyunca bakım maliyetlerini de düşürüyor.

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri iş kollarında dünya çapında faaliyetlerini yürüten Kordsa, 9-11 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen “4.Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, Road2Tunnel”a ikinci kez katıldı. Altyapı ve üstyapı projelerine yönelik zengin ürün gamı, bu ürünlerin teknik bilgileri ve uygulamaları konusunda bilgi veren Kordsa, idareler, yükleniciler ve tasarımcıları bir araya getiren sektörün bu önemli buluşmasında ayrıca yenilikçi ve %100 yerli mühendislik çözümlerini de katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu. Firmanın Haziran 2018’de İzmit’te devreye aldığı daha gelişmiş polipropilen monofilament fiber donatı hattında ürettiği KraTos’un yeni bir çeşidi olan polipropilen monafilament fiber donatılar da büyük ilgi gördü.

Daha düşük dozajda kullanıma imkan tanıması ve maliyet avantajı sağlaması, polimer yapısı sayesinde korozyona karşı %100 koruma sağlaması, elektriği iletmeyen yapısı ile manyetik ekipmanların çalıştığı projelerde herhangi bir negatif etki yaratmaması sebebiyle altyapı projelerinde kullanımı her geçen gün artan ve 3.köprü gişeleri, Samsun hafif raylı sistem projesi, Eskişehir hafif raylı sistem projesi, Trabzon DSİ basınçlı su tüneli projesi, Buca-Bornova Tüneli, TCDD 2. nesil yüksek hızlı tren hattı, Artvin Yusufeli barajı, Kocaeli hafif raylı sistem projesi gibi prestijli projelerde tercih edilmiş olan KraTos, betonun servis ömrü boyunca yüksek performans ve durabilite ile hizmet veriyor, bu da yapıların servis ömürleri boyunca genel bakım maliyetlerini düşürüyor. Uluslararası fiber donatı pazarında ilk Türk ürünü olan KraTos’un yerli üretim olması sayesinde kısa sürede tedarik edilebilmesi de yerli pazarda tercih edilmesini sağlıyor.