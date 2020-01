Kordsa Liderleri İstanbul’da buluştu

Paylaş

Kordsa’nın tüm dünyadaki üretim tesislerinden yöneticiler, her sene olduğu gibi bu yıl da Liderlik Zirvesi’nde (Global Leadership Summit) bir araya geldi. Zirvede, 2019 değerlendirmesi ve 2020 yılına yönelik hedeflerin paylaşılmasının yanı sıra The New Industrial Revolution (Yeni Sanayi Devrimi) kitabının yazarı Peter Marsh ve Upping Your Elvis’in kurucusu Chris Barez-Brown gibi dünyaca tanınmış konuşmacılar da ilham veren konuşmaları ile yer aldılar.

Kordsa, her sene tüm dünyadaki üretim tesislerinden liderleri bir araya getirdiği Liderlik Zirvesi kapsamında 7 Ocak’ta İstanbul’da buluştu. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Yaşamdan ilham alarak yaşamı güçlendirme” mottosuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “2018 yılından beri gerek satın almalarla gerekse geliştirdiğimiz yeni güçlendirme teknolojileri ile hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz. Yetkinliklerimizi hem derinleştirdik hem de etki alanımızı genişlettik. Bugün, lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu olarak, 4.500’ü aşkın çalışanımız ile Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland ve ABD olmak üzere 5 ülkede 12 üretim tesisiyle hizmet veriyoruz. Bundan sonra da değişen dünyada, insanlara kulak vererek, onların ihtiyaçlarından ilham alarak, yeni teknolojiler geliştirmeye ve daha fazla alanı güçlendirmeye devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve bilgi birikimimizle artık lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknolojili malzemeler üretiyoruz.”

Kordsa Liderlik Zirvesinde, The New Industrial Revolution (Yeni Sanayi Devrimi) kitabının yazarı Peter Marsh ve Upping Your Elvis’in kurucusu, dönüşüm ustası Chris Barez-Brown da ufuk açan konuşmalar yaptılar. Peter Marsh, döngüsel ekonomi üzerine yaptığı sunumla sürdürülebilir bir gelecek ve sürdürülebilir ekonomi için iş birliğinin öneminin altını çizdi ve şöyle söyledi: “Dünya nüfusu ve yaşam standartlarının artmasıyla tüketim yükseliyor ve kaynaklar daha hızlı azalıyor. Bu da günümüzde uygulanan kullan-at modeline dayanan ‘doğrusal ekonomi’yi tekrar gözden geçirmeyi gerekli kılıyor. Sıfır atık ve geri dönüşümü temel alan ‘döngüsel ekonomi’ modeli gitgide sorumluluğu üstüne alacak. Hızla değişen bir dünyada, döngüsel ekonominin işlemesine yardımcı olacak yeni teknolojiler tasarlamak çok önemli olacak. Burada teknoloji geliştiren şirketlere büyük görev düşüyor. En uygun döngüsel ekonomi süreçlerini tasarlamak için farklı endüstrilerdeki diğer şirketlerle giderek daha çok iş birliği yapmaları gerekecek.”

“Herkesin yaratıcı olduğuna inanıyorum, önemli olan bu yaratıcılığı nasıl ortaya çıkaracağını bilmektir” diyen Chris Barez-Brown ise yaratıcı ve inovatif düşünme üzerine yaptığı konuşmada: “En iyi fikirler asla masa başında otururken aklınıza gelmez, en iyi fikirler her zaman kendinizi rahat ve keyifli hissettiğinizde ve sadece bilgilerinizi değil duygularınızı da işin içine dahil ettiğiniz zamanlarda gelir. İçimizdeki büyük yaratıcılığın uyanması için bir yandan düşünürken bir yandan da hissetmemiz gerekir. O anlarda bilincimizle bilinçaltımız birbiriyle aynı anda konuşmaya başlar ve işte o zaman yaratıcılık süreciniz de başlamış olur” dedi.

Zirvenin ikinci günü tüm Kordsalı güçlendirme liderleri her sene olduğu gibi, bir kez daha İzmit’te bir okulu yenilemek için bir araya geldiler. Kordsa, bu yıl geçen senelerden farklı olarak, Akçaova İlk ve Ortaokulu’nu yenilemenin yanı sıra Akçaova İlk ve Ortaokulu’nun ve çevre okulların öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak üzere Öğretmen Akademisi Vakfı ile ortak bir eğitim projesi yürüttü. Okul yenileme projesine ve Öğretmen Akademisi Vakfı iş birliğine de değinen Ali Çalışkan şöyle devam etti: “Kordsa olarak yaşamı ve geleceği güçlendiriyoruz. Çocukları ve gençleri geleceğin teminatı olarak görüyoruz ve bu nedenle eğitim konusuna özel olarak odaklanıyoruz. Son beş yıldır devam ettirdiğimiz okul yenileme projemizi sadece bölgesel olarak genişletmiyoruz. Daha fazla yaşama dokunabilmek için içerik olarak da güçlendiriyoruz. Bu anlamda Öğretmen Akademisi Vakfı ile iş birliği yaptık ve Vakfın hayata geçirdiği “Öğrenen Lider Öğretmen” programı kapsamında, yenilediğimiz Akçaova İlk ve Ortaokulu ile çevre okullarda eğitim veren öğretmenlerimizi de güçlendirdik.”