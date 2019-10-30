Kordsa, İnteraktif Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

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Kordsa, 2018 yılındaki yönetsel, sosyal, ekonomik ve çevresel performansını açıkladığı beşinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Bu rapor aracılığıyla paydaşlarına sürdürülebilirlik eksenindeki faaliyetlerini izleme ve değerlendirme imkânı sunan Kordsa’nın geçen yılki raporu yurt içi ve yurt dışında farklı ödüller almıştı.

Kordsa, beşinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Kordsa’nın 2018 yılı sürdürülebilirlik performansını önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak içeren raporda, şirketin öncelikli sürdürülebilirlik konuları olan yönetsel, ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerine yönelik hedefler, alınan aksiyonlar, kaydedilen ilerlemeler ve çalışanların geliştirdiği örnek uygulamalar yer alıyor.

2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nda, önceki yıllardan farklı olarak lastik güçlendirme ile kompozit teknolojileri iş kollarının değer zincirlerine ve sürdürülebilirlik etkilerine şemalarla yer verildi. Önceki yıllara nazaran daha özet ve odaklı hale getirilen raporda, sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet eden Ar-Ge ve toplam üretken bakım (TPM) projelerinin sonuç ve kazanımları birlikte yer aldı. Ayrıca raporun içeriği, bilgilere daha kolay ve pratik şekilde ulaşılabilmesi için destekleyici web sitesi, doküman ve videolara verilen linkler ile zenginleştirildi.

Ar-Ge’yi ve inovasyonu iş süreçlerinin temeline koyan Kordsa, 2017’den 2018’e patent portföyünü %22 oranında arttırdı. Daha az enerji ve malzeme ile daha hafif ve dayanıklı lastik ve kompozit malzemeler üretmek için yaptığı çalışmalar sonucunda Kordsa’nın 2018 yıl sonu itibariyle, patent başvurusu sayısı 670’e, buluş sayısı ise 183’e ulaştı. 2018 yılında yeni ürünlerden elde ettiği ciro 64 milyon ABD doları oldu. Güçlendirme devi, attığı yeniden kazanım adımlarıyla yaklaşık 3 milyon bobini yeniden kullanarak 1,82 milyon ABD doları tasarruf etti. Emisyon yönetimi, atık yönetimi ve eğitimler ile 790 bin ABD doları değerinde çevresel yatırım gerçekleştirdi. Çalışanlarına büyük önem veren şirket, onlara ortalama 36 saat eğitim sağladı ve çalışan devir oranını %1 düşürdü.

2016 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen Kordsa, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki çevre ile ilgili kriterlerde notunu iyileştirerek, Kasım 2018-Ekim 2019 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki üçüncü yılına girdi.