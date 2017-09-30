Kordsa, 2017 yılının ilk yarısında operasyonel kârlılığını artırdı

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Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme pazarının teknoloji lideri Kordsa, bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel kârlılığını %22 artırdı. Net kârı ise %11’lik artışla 112 milyon TL oldu.

Yatırımlarının geri dönüşünü almaya devam eden güçlendirme markası, toplam satışlarını geçen senenin aynı dönemine göre %29 artırdı. Kordsa, yılın ilk yarısında 112 milyon TL net kâr elde ederek güçlü sermaye yapısı ile istikrarlı büyümesini sürdürdü. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, ilk yarıyıl ile ilgili yaptığı değerlendirmede: “Kordsa “yaşamı güçlendirme” misyonu ile katma değerli ve yenilikçi güçlendirme teknolojilerini Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar dört kıtada sunuyor. Bugün global pazardaki Ar-Ge başarılarımız, uzun vadeli müşteri ilişkilerimiz ve yatırımlarımızla tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam ediyoruz. 2017 senesi ilk yarıda güçlü operasyonel performansımızın yanı sıra, geleceğin güçlendirme teknolojilerini şekillendirecek inovasyon çalışmalarımızı global pazardaki müşterilerimizle yaptığımız stratejik iş birlikleriyle devam ettirdik. Bugün Türkiye’nin ilk 3 Ar-Ge merkezi arasında seçilen Ar-Ge merkezimizde, geleceğin daha hafif lastikleri ve araçları için çalışıyoruz. Mart ayında Fransa’da düzenlenen ve dünyanın en büyük kompozit fuarı olan JEC’te kürlenme süresini 9 dakikadan 3 dakikaya düşüren yeni reçine teknolojimizi tanıttık. Enerji tasarrufu ve üretim döngüsünde verimlilik artışı sağlayan reçine teknolojimiz yoğun ilgi topladı. Güçlendirme pazarında; lastik, inşaat ve kompozit teknolojilerinde büyümemizi devam ettirme hedefiyle yatırımlarımızı sürdürdük. 2016 yılında müjdesini verdiğimiz polyester iplik yatırımlarımız Endonezya ve Türkiye’de tüm hızıyla devam ediyor. 2018 yılı içinde her ikisi de devreye alınmış olacak ve büyüme ivmesi görece yüksek bir pazara hizmet edecek. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde yer alan Ar-Ge merkezimizde daha sağlam ve daha hafif araçlar üretilmesi için görsel ve yapısal parçalar geliştiriyoruz, proje sayımızı her geçen gün arttırdığımız kompozit teknolojilerinde 15 işbirliği proje seviyesine ulaştık. Global pazardaki tüm bu gelişmelerin yanı sıra “Yaşamı Güçlendirme” misyonumuz ile üniversite projelerine desteklerimizi devam ettiriyoruz. Üniversite öğrencilerini teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve mühendisliğe teşvik etmek amacıyla rüzgar ve elektrikli mobilite araç projelerine malzeme sponsorluğu yapıyor, gençlerin kompozit teknolojileri ile güçlendirilmiş araçlar üretmelerine destek veriyoruz.”

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