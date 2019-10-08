Konya OSB, en nitelikli OSB olma yolunda ilerliyor

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Ortak Akıl Toplantıları’nın 20’inci durağı Konya Organize Sanayi Bölgesi oldu. Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Emre Alkin üstlendi. Konya OSB yatırımcılarına; 580 kilometreye ulaşan fiber optik kablo ağı, kesintisiz enerji altyapısı, SCADA sistemi, hava kargo alanı, geçici depolama imkanları, lojistik yatırımları, mesleki eğitim yatırımları ve güçlü tek durak ofis hizmeti sunuyor.

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 20’incisi Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Konyalı sanayiciler ile Konya OSB’nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Konya OSB Ortak Akıl Toplantısı’na; Memiş Kütükcü (OSBÜK YKB, Konya OSB YKB, Konya Sanayi Odası YKB), Emre Alkin (Altınbaş Ün. Rektör Yrd. / Turkishtime Ortak Akıl Toplantı Moderatörü),̈ Özer Torgal (Halkbank Kobi Pazarlama-2 Daire Bşk.), Mustafa Veli Tekelioğlu (Tekelioğlu Cıvata YKB), Mustafa Büyükeğen (Safa Tarım YKB), Mehmet Ali Acar (Ardemir Döküm YKB), Ahmet Şekeroğlu (TOBB-BİS ve Şekeroğlu Kimya ve Plastik YKB), A. Vasıf İnan (MVD İnan Makina Ortağı ve Gn. Md.), Fuat Kunduracı(Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama YKB), Mevlüt Tosunoğlu (Bürotime YKÜ), Mustafa Ceylan (Mustafa Ceylan Endüstri YKB), Muzaffer Büyükyüzbaşıgil (Yüzbaşıgil Prefabrik İnşaat YKB), Necip Çimen (Medikal 2000 YKB), Semih Acar (Yıldız Pul Otomotiv YKB Yrd.) ve Filiz Özkan (Turkishtime YKB) katıldı.

Coğrafya kitaplarında Türkiye’nin tahıl ambarı olarak anlatılan Konya ezberleri bozdu ve Türkiye’nin yeni sanayi merkezlerinden birisi haline geldi. Otomotiv endüstrisi, makine imalat sanayi, gıda sanayi, savunma sanayi, döküm, ayakkabı gibi pek çok sektörde küresel markalar çıkaran Konya artık Anadolu’da Türkiye’nin yeni yatırım ve üretim merkezlerinden birisi. Konya Organize Sanayi Bölgesi ise şehirdeki sanayileşmenin mimarı olarak kabul ediliyor.

Konya OSB, en nitelikli OSB olma yolunda ilerliyor

Yatırımcılarına; 580 kilometreye ulaşan fiber optik kablo ağı, kesintisiz enerji altyapısı, SCADA sistemi, hava kargo alanı, geçici depolama imkanları, lojistik yatırımları, mesleki eğitim yatırımları ve güçlü tek durak ofis hizmeti sunan Konya OSB’nin en güçlü yönlerinden biri de “InnoPark” adıyla faaliyetine devam eden teknokent.

Konya OSB, 23 milyon metrekarelik büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük üçüncü OSB’si. Ancak 6’ıncı genişleme bölgesiyle ilgili yer seçim çalışmalarının tamamlanmasının ardından 40 milyon metrekareye ulaşmış olacak ve Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline gelecek. Kurulduğu 1976 yılından bu yana sürekli genişleyen KOS’ta, 40 farklı sektörde üretim yapılıyor. Burası yaklaşık 42 bin kişinin istihdam edildiği, şu anda aktif olan 613 fabrikada üretim faaliyetinin gerçekleştirildiği bir üretim üssü. 5’inci kısımdaki yeni tahsislerde de üretime geçildiği zaman istihdam sayısı yaklaşık 47 bine ulaşmış olacak.

Konya OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Ortak Akıl Toplantısı’nda, Konya OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1- Sanayicinin ve üretimin önü açılmalı

Üretim çok zor. Zor şartlarda bile üretim yapmayı başaran sanayiciler ülkeyi bugünlere taşıdı. Ancak ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Sanayiciyi motive edecek, onlara moral verecek dokunuşlar yapmaz, sektörleri cesaretlendirmez ve sanayici yatırımlardan uzaklaştırılırsa, gelecekte bu durum ciddi riskler ve sıkıntılar yaratır. Üretimi ve sanayiciyi destekleyen politikalara ve dokunuşlara ciddi oranda ihtiyaç var.

2- İnsan kaynağı

İnsan kaynağı sorunu, Konya’daki dört üniversiteye, onlarca meslek lisesine rağmen en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Meslek liselerinin müfredatında sanayicilerin istek ve beklentileri, sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınmalı. Keza üniversitelerden de analiz ve araştırma yeteneği olan mühendisler mezun olmuyor. Sanayicinin sorgulayan, yorumlayan, gelişmeye ve geliştirmeye açık mühendislik nosyonuna ihtiyacı var. Mesleki eğitimin kalitesi acilen yükseltilmeli.

3- Konya OSB’nin raylı sisteme ihtiyacı var

Konya OSB’de çalışan sayısı 45 binlere yaklaşmış durumda. Personel taşımalarının tamamı şirketler tarafından özel servis araçlarıyla yapılıyor. Bu nedenle yaklaşık 1700 servis aracı hizmet veriyor. Bu durum çevre, ülke ve de şirket ekonomileri için önemli maliyetleri olan bir unsur. Bunun yerine çok daha çevreci ve ekonomik olan raylı sistem ivedilikle gündeme alınmalı. Bölgenin şehirle entegrasyonunu artıracak toplu taşıma çözümleri hayata geçirilmeli.

4- Yenilenebilir enerjiye yönelmek kaçınılmaz

Her geçen gün artan enerji maliyetleri üretim maliyetlerini inanılmaz derecede zorlamakta. Bunun için, rüzgar, güneş, hidrojen, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı; teşvikler, yatırımlar hatta yasal düzenlemeler bile gündeme gelebilmeli. Konya OSB’nin yenilenebilir enerji konusundaki farkındalığı yüksek ve güneş enerjisi santral kapasitesini şimdilik 4.5 MW’a çıkardı.

5- Ar-Ge ve markalaşma

OSB bünyesinde markalaşma üzerine komisyonlar ve birimler kurulması gerekir. Markalaşma çok ciddi bir maliyet. Bu maliyetlerin ortaklaşa karşılanabileceği bir konsorsiyum oluşturulabilirse Ar-Ge bütçelerine buradan tasarruf edilecek kısımlar aktarılabilir. Çünkü firmaların Ar-Ge bütçeleri çok zayıf. Oysa dünyadaki rakip firmaların Ar-Ge bütçeleri Konya’nın tüm yatırımından daha fazla.

6- Konya algısı güçlendirilmeli

Konya’nın hem toplumsal alan hem de sanayideki gücüne yönelik algı güçlendirilmeli. Konya günümüzde 200’e yakın ülkeye ihracat yapan bir şehir. Bu güçle ilgili farkındalık hem çalışanlar hem de yöneticiler nezdinde artırılmalı. Çünkü Konya yeteri kadar tanınmıyor. Konya’da da sinema, tiyatro, konser gibi etkinlikler var. Öğretmen, bankacı, doktor gibi birçok yüksek eğitimli profesyonel Konya’da yaşamayı tercih ediyor ve bu insanların gezeceği parklar, kafeler var. Ama Konya hakkında oluşan yanlış algı sorunu nedeniyle iyi bir eğitim almış beyaz yakalıları Konya’ya getirmekte zorluk yaşanıyor.

7- Yapılaşmada personelin yapısı ve ihtiyaçları dikkate alınmalı

KOS çevresinde yapılacak imar projeleri, bölgenin personel ihtiyacına göre yapılmalı. Vasıfsız işçiler için TOKİ onlara göre proje üretmeli, beyaz yakaysa da onların ihtiyaçlarını giderecek imar planları yapılmalı. OSB’lerdeki yapılaşmanın bu tür sosyolojik veriler dikkate alınarak, dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

8- Çevre sorunun çözümü OSB’lerde

Çevreye duyarlı sanayileşmede ve çevre sorunlarını önlemede OSB’ler önemli bir etkiye sahip. Ancak çevre ve atık yönetimi uygulamalarında sanayicileri teşvik edici yasalar çıkarılmalı. Arıtma sistemlerine teşvik verilmesi, atıklar için imha tesislerinin yapılması gerekiyor.

9- Sanayi Anadolu’ya yayılmalı

Ekonominin sağlığı açısından sanayiyi Anadolu’ya yaymak lazım. İstanbul’un nüfusunu 30 milyon yapmak Türkiye için bir çözüm olamaz. Bu çerçevede OSB’leri sadece sanayi parseli olarak değil, etrafındaki yaşam alanı, okulları, alışveriş merkezleri ve diğer sosyal tesisleriyle bir bütün olarak ele almak gerekir. OSB’leri de stratejik açıdan güçlendirecek bu konuda spesifik politikalar oluşturulmalı.

10- Konya teşviklerden yeterli yararlanamıyor

Konya teşviklerden tam anlamıyla yararlanamıyor. Konya’nın sınır illeri teşviklerden çok iyi yararlandı . Artık Konya’ya da yatırım teşvik sisteminde öncelik verilmeli. Madem Konya iyi ilerliyor, önünü açmak lazım. İnsan kaynağının İç Anadolu’ya gelmesini sağlamak için de bu desteklere ihtiyaç var.