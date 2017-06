Konica Minolta ’ya Büyük Ödül

Paylaş

Konica Minolta, Japon Çevre Bakanlığı tarafından verilen Küresel Isınmayı Önleme Raporu Büyük Ödüle layık görüldü. Çevre politikalarındaki kararlılığı ve kalitesi nedeniyle ödülü alan Konica Minolta böylece üst üste iki yıldır Büyük Ödülü kazanmış oldu.

Ödül, Konica Minolta’nın 2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Çevre Raporu’nun üstün kalitesin nedeniyle verildi. Her iki raporun da, kolay referans sağlayan veri düzenlemesinin yanı sıra kusursuz genel yapısı ve bilgi zenginliği özellikle dikkat çekti. Japon Çevre Bakanlığı ve Küresel Çevre Forumu birlikte her yıl Çevre İletişim Ödülleri programına ev sahipliği yapıyor. Ödül, şirketlerin çevre yönetimi ve çevre iletişimi alanında aktif olmalarını ve çevre bilgilerinin kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Küresel çevre sorunlarının getirdiği zorlukların herhangi bir organizasyon tarafından tek başına çözülemeyeceğinin farkında olan Konica Minolta, bu anlayıştan yola çıkarak yeni değerler yaratmak ve birlikte büyümek için dış paydaşlarla birlikte çalışıyor. Konica Minolta, dış paydaşlara spesifik olarak küresel sürdürülebilirlik faaliyetleri ve çevresel kazanımları hakkında bilgi vererek birlikte çalışmak için fırsatlar oluşturuyor. Konica Minolta, ana sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında bilgi verdiği 2016 Konica Minolta KSS Raporunu beş dilde yayınlıyor ve resmi web sitesinde bilgileri daha ayrıntılı biçimde açıklıyor. Konica Minolta ayrıca Çevre Raporu yayınlıyor. Bu yıllık raporda, Konica Minolta’nın temel çevre politikası ile birlikte yıllık çevresel faaliyetleri ve göstergeler de dâhil olmak üzere sadece çevreyle ilgili bilgiler yer alıyor. Konica Minolta, markanın “Giving Shape to Ideas” önerisi ile toplum için hayati önem taşıyan sürdürülebilir küresel bir şirket olmayı kendine amaç ediniyor. Şirket ayrıca ticari faaliyetleri aracılığı ile toplumun kalitesini yükseltmek için değer oluşturmayı ve toplumsal zorlukların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

