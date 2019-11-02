Konfeksiyon sektörü Hollanda pazarı atağında

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Egeli Hazır Giyim İhracatçıları en büyük dördüncü ihraç pazarları olan Hollanda’ya yönelik 2018 yılında gerçekleştirdikleri Sektörel Ticaret Heyeti’nden elde ettikleri olumlu dönüş sonrasında Hollanda’ya yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” organizasyonlarını geleneksel hale getirme kararı aldı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi tarafından ilki, 23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti, 4-6 Kasım 2019 tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek.

Hedef Hollanda’ya 1.5 milyar dolar ihracat

Hollanda’nın yıllık 15,7 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal ettiğini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk konfeksiyon sektörünün Hollanda’ya 1 milyar dolar seviyesinde olan konfeksiyon ihracatını 1.5 milyar dolara taşımak için Amsterdam’ın önemli denim ve moda merkezi De Hallen’de kuracakları stantlarda Hollandalı ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin Hollanda’ya konfeksiyon ürünleri ihracatının 2019 yılının Ocak – Eylül döneminde yüzde 8’lik artışla 823 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Sertbaş, “2019 yılının 9 aylık döneminde EHKİB üyelerinin Hollanda’ya yaptığı ihracat ise; yüzde 4’lük artışla 66 milyon dolara ulaştı. EHKİB’ten Hollanda’ya ihracatta 2020 yılında 100 milyon dolar hedef belirledik” diye konuştu.

Seyfeli; “Hollanda, Belçika ve Almanya’da alıcılar gelecek”

Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti’ne; Belçika’dan ve Almanya ağırlıklı Avrupa’nın her tarafından ithalatçıların katılımı için Hollanda’da bulunan ve sektördeki en büyük danışmanlık firmaları arasında yer alan aynı zamanda bir moda platformu olan Fashion United firması ile işbirliği yaptıklarını dile getiren EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise; Avrupa önemli alım gruplarının etkinliğe katılmasını beklediklerini kaydetti.

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seyfeli, 2019 yılı Ocak ayında Almanya’da Munich Fabric Start Fuarı’na info stand ile katılarak başlattıkları tanıtım atağında sonraki etkinlikleri ise şöyle özetledi; “Şubat ayında Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na, Eylül ayında Munich Fabric Start Sourcing Fuarı ve Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonları gerçekleştirdik. Bu üç fuara 68 firma ile katıldık. Mayıs ayında İsveç pazarına yönelik URGE Heyeti yaptık. Haziran ayında ise İspanya’da ITMA Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı’na inceleme gezimiz oldu. 2019 yılındaki yurtdışı tanıtım etkinliklerimize Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti ile nokta koyacağız” şeklinde konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu’na şu firmalar katılacak; “AKÇAKAYA GROUP TEKSTİL A.Ş., DEMİRIŞIK TEKSTİL VE KONF. SAN.VE TİC.A.Ş. (SARPJEANS), EVOTEKS TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., FERLETTA TEKSTİL ÜRÜNLERİ ARACILIK HİZM. TOP. AL-SAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., İYA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.. LEANA TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş..MAYTEKS ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş., MEBA GİYİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., OZİL TEKSTİL HEDİYELİK EŞYA TUR. İTH.İHR. TİC. LTD.ŞTİ, OZMOZ TEKSTİL SAN.TİC. LTD.ŞTİ., ÖRÜNLER HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., ÖZ SİMGE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ., RAL TEKSTİL A.Ş., SCALATEKS TEKTSİL KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ., SEYFELİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., TALU TEKSTİLSAN TİC A.Ş., TAYRA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., TULİNE TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş., TUREKS İTHALAT IHRACAT VE TİC. A.Ş., TÜTÜNCÜLER TEKSTİL VE GİYİM SAN. TİC. LTD ŞTİ., YALAZ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.”