Kompresörde Yan Sanayi Yedek Parça Maliyetleri Dörde Katlıyor

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Endüstride sürdürülebilir enerji verimliliğinin tetikleyicisi olan kompresörlerde orijinal olmayan, kamuoyunda yan sanayi olarak tabir edilen yedek parça kullanımı,telafisi olmayan riskleri, enerji açığını ve artan maliyetleride beraberinde getiriyor. Atlas Copco Kompresör Tekniği Servis Satış ve Pazarlama Müdürü Sinan Özdemir,“Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak 22 kW’lık kompresör için yaptığımız bir yıllık toplam sahip olma maliyet analizine göre, 1 yıllık yedek parça maliyeti bin 465 euro iken, bu rakam orijinal olmayan parçalarda, A kalitede 2 bin 969, B kalitede 4 bin 429 euro’ya kadar çıkıyor” uyarısında bulunuyor.

Madencilikten, tekstile, gıdadan ilaç sektörüne kadar endüstrinin tüm alanlarında sürdürülebilir enerji verimliliği elde etmenin yolu,üretimde yüksek verime sahip kompresör kullanmaktan geçiyor. Yedek parça seçiminde orijinal parçaların tercih edilmesiyle, işçilik maliyetleri de azalarak, sürdürülebilir enerji verimliliği destekleniyor. Orijinal olmayan yedek parçalar, üretim sırasında çabuk bloke olarak, üretimin aksamasına, tesisin bakım maliyetlerinin artmasına neden olabiliyor.

Dikkat, yangın çıkabilir!

Sürdürülebilir enerji verimliliği sağlayan kompresörlerinin yanı sıra yaygın servis ağı ve servis ekibiyle Türkiye’nin dev şirketlerine çözüm ortaklığı sunan Atlas Copco Kompresör Tekniği, orijinal yedek parçalarıyla da kurumları, orijinal olmayan parçaların yaratacağı tehlikelere ve yüksek bütçelere karşı koruyor. Sağladığı zaman ve enerji tasarrufunun yanı sıra uzun ömürlü kullanım alternatifiyleüretim maliyetlerini düşürerek, üretim süreçlerini verimli kılıyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği Servis Satış ve Pazarlama Müdürü Sinan Özdemir, “Orijinal olmayan, kamuoyunda yan sanayi ürünler olarak da adlandırılan yedek parçaların kullanımı, tasarruf yapmak yerine,üretim sürecinde yangın tehlikesi yaratabilir. Bu parçalar zaman içinde hızla yıpranarak üretimin durmasına, dolayısıyla iş kaybına neden olabiliyor” diye uyarıyor. Sinan Özdemir, “Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak 22 kW’lık kompresör için yaptığımız bir yıllık toplam sahip olma maliyet analizine göre, 1 yıllık yedek parça maliyeti bin 465 euro iken, bu rakam orijinal olmayan parçalarda, A kalitede 2 bin 969, B kalitede 4 bin 429 euro’ya kadar çıkıyor” uyarısında bulunuyor.

Yıllık parça değişimi 2 katına çıkıyor

Orijinal olmayan hava filtresinin,daha sık tıkanarak bloke olduğunu anlatan Özdemir “Orijinal parçalarda yılda iki kez değişim yapılırken, orijinal olmayan parçalarda bu rakam iki katına çıkar. Geçirgenliği daha yüksek olan yağ seperatörü, hava tesisatına yüksek oranda yağ verir ve hat filtrelerininerken tıkanmasına neden olur. Basınç düşümünün artması ile enerji tüketimi yükselir. Maliyet artışı kaçınılmaz olur.” diye belirtiyor.

Makinelere giren toz miktarını minumum seviyede tutar

“Atlas Copco hava filtrelerinin geçirgenliği, diğer hava filtrelerine oranla daha hassastır. Bu özellik makinelere giren toz miktarını minumum seviyede tutarak, yağın bozularak yağ filtresi ve yağ seperatörünün erken tıkanmasını engeller. Böylelikle bakım periyotları kısalmaz.

Orijinal parça kullanımıyla kesintisiz üretim!

Kompresör üzerinde oluşabilecek 1 bar basınç düşümü yüzde 7 oranında enerji tasarrufu demektir. Atlas Copco yağ filtresi içinde yer alan by pass valfi, soğuk havalarda ve filtrenin tıkanması durumunda üretimin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlıyor.Yağ seperatör filtrelerimizüretimin hava hattına diğer markalara göre daha az miktarda yağ gitmesini olanaklı kılıyor. Böylelikte hat filtresinin ömrü uzayarak ve tesislerde bulunan hassas cihazların bozulma riski azalıyor. Orijinal filtre kullanımıyla kompresörlerin mekanik parçalarının ömrünü uzatabilir, kesintisiz çalışmasını sağlayabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.”