Koku büyük problem?

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Çok kısa süre giyilmesine rağmen üründe hoş olmayan kokuların ortaya çıkıyor olması, fonksiyonel polyester tekstil ürünleri imalatçılarının karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biridir. Malumunuz ter aslında kokusuzdur; ancak koltukaltı gibi terleme gösteren bölgelerde yer alan bakteriler tere nüfuz ederek kimyasal değişikliklere ve dolayısıyla kötü kokuların oluşmasına neden olurlar. Bakteri (veya koku molekülleri) polyester esaslı tekstil malzemesinin yüzeyine bir kez nüfuz ettiler mi orada bir biyofil oluşturmak suretiyle daimi olarak kalırlar. Diğer bir deyişle, farklı yıkama programları ve hatta özel deterjanlar yardımıyla bunlardan tamamen kurtulmak maalesef mümkün olmamaktadır. Bu bakteri kolonileri; hoş olmayan kokular yanında, ürünün kullanım ömrünü de negatif yönde etkilemektedirler.

Yakın zamanda ticari olarak kullanıma sunulan Sanitized® Odoractiv 10 “ikili aksiyon” teknolojisi yardımıyla artık yukarıda bahsi geçen sorun, sorun olmaktan çıkacak gibi görünüyor, zira bu teknoloji ile hem yıkamayla kokuya neden olan bakterilerden tamamen kurtulmanın hem de ürünün kullanımı sırasında koku yoğunluğunu son derece azaltmanın mümkün olduğu ifade ediliyor. Ürün, polyester tekstil yüzeyine emdirme yöntemiyle kaplanarak koruyucu bir film oluşturulmasını sağlıyor. Giysinin kullanımı sırasında bakteriler bu yüzeyde birikiyorlar; ancak bir biyofilm oluşturamıyorlar. Böylece giysi yıkandığında bu bakteriler yüzeyden kolayca ve tamamen uzaklaştırılabiliyorlar. Teknolojiyi geliştiren Sanitized firması, koruyucu filmin 50 yıkamaya kadar dayanıklı olduğunu belirtiyor ki bu durum tüketiciler için su ve enerjide tasarruf anlamına geliyor…

Saygılarımla,

#koku, #problem, #ikiliaksiyon