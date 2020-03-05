Kimya Sektörünün İki Aylık İhracatı 3,2 Milyar Dolara Ulaştı

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Şubat ayında 1 milyar 516 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün iki aylık ihracatı ise yüzde 0,95 artarak 3 milyar 217 milyon dolara ulaştı. Sektörün en çok ihracat yaptığı ülke ise 99 milyon 468 bin dolarlık ihracat ile Hollanda oldu. Hollanda’yı takip eden Irak, 76 milyon 799 bin dolar ihracat ile ikinci sırada yer alırken, İtalya 74 milyon 923 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

Kimya sektörünün Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Şubat ayında 1 milyar 516 milyon dolar kimya ihracatı gerçekleştirirken, iki aylık ihracatımız ise yüzde 0,95 artışla 3 milyar 217 milyon dolara ulaştı. Sektörümüzde Şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 99 milyon 468 bin dolarlık ihracat ile Hollanda olurken, Irak, İtalya, Almanya, Belçika, Mısır, ABD, İspanya, Romanya ve İngiltere ilk onda yer aldı. Bununla birlikte Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüsü salgını sebebiyle ekonomik dengelerin de olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Mevcut konjonktürde salgının dünya ekonomisinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir kayıp yaratacağı belirtiliyor. Bu durum ülkemizi ve sektörlerimizi de etkileyebilir. Çin aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci enerji tüketicisi. Çin’de ve buna bağlı diğer ülkelerde üretimin düşmesi enerji ve yakıt kullanımının düşmesine de sebebiyet veriyor. Şubat ayı kimya ihracatımızda da bu yansımayı görüyoruz. Ayrıca Suriye, İran, Irak gibi komşu ülkelerimizdeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İKMİB olarak tüm bu gelişmeler ile ilgili kimya sektörümüzün alt sektörlerinde oluşabilecek sorun ve fırsatları başta ilgili Bakanlıklarımız olmak üzere, sektör paydaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Bu kapsamda sektörümüzün geleceği açısından özellikle medikal, ilaç ve petrokimya alanında ülkemizde yatırım yapılması çok önemli. Yatırımların en kısa zamanda başlamasını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ihracatçılarımızın ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Şubat ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, İtalya, Almanya, Belçika, Mısır, ABD, İspanya, Romanya ve İngiltere oldu.

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Şubat ayında 99 milyon 468 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “kauçuk, kauçuk eşya” ve “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları” ihraç edildi.

2020 yılı Ocak-Şubat olarak iki aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla İtalya, Hollanda, Almanya, Irak, Belçika, Mısır, ABD, Yunanistan, İspanya ve İngiltere olarak ilk onda yer aldı.

Şubat ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Şubat ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleriihracatı, 501 milyon 476 bin 982 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 350 milyon 647 bin 173 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 140 milyon 716 bin 561 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.