Kimya Sektörünün Avrupa’daki Önemli Firmaları Türkiye’de Bir Araya Geldi

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Avrupa’nın en büyük sivil Ar-Ge programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklenen ve 4 yıl sürecek olan polynSPIRE Projesi’nin “Yaygınlaştırma Etkinliği”, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) ev sahipliğinde, Avrupa’dan 11 ülkeden gelen kimya sektörünün önemli firmalarının da bulunduğu 21 proje ortağının katılımıyla 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

İKMİB, Enerji Kaynakları ve Tüketimi Araştırma Merkezi CIRCE’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 milyon euro bütçeli PolynSPIRE Projesi kapsamında, Avrupa’dan 11 ülkeden toplam 21 proje ortağını Türk paydaşları ile buluşturdu. İKMİB’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “polynSPIRE Yaygınlaştırma Etkinliği”ne, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, polynSPIRE Proje Koordinatörü Tatiana Garcia Armingol başta olmak üzere projenin Türk ortakları İKMİB ve KORDSA temsilcilerinin yanı sıra Avrupa’da kimya sektörünün önemli aktörleri arasında yer alan firmaların temsilcileri, Türk kimya sektörünün öncü firmalarının temsilcileri, plastik, çelik ve otomotiv sektörleri ile ilgili girişimciler, atık yöneticileri, ilgili STK ve dernek temsilcileri katıldı. Etkinlikte, Enerji Kaynakları ve Tüketimi Araştırma Merkezi CIRCE tarafından polynSPIRE projesinin sunumu ve Sabancı Üniversitesi tarafından ISOPREP projesinin tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

İKMİB’in Geri Dönüşüm Hamlesi: PolynSPIRE

polynSPIRE projesi hakkında değerlendirmede bulunan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “İKMİB olarak polynSPIRE Projesi’nin ortağıyız ve geri dönüşüm konusunda projeye katkı sunuyoruz. Birliğimizin düzenlediği “Yaygınlaştırma Etkinliği” kapsamında projenin 2’inci konsorsiyum toplantısını da İstanbul’da gerçekleştirerek Avrupa genelindeki 21 proje ortağını Türk firmalarımız ile buluşturduk. İKMİB olarak polynSPIRE projesinin yaygınlaştırma faaliyetlerine katkı sağlıyoruz. Plastik kullanımı ve geri dönüşüm konusu, çevre ve döngüsel ekonomi perspektifi çerçevesinde ele alınması gereken önemli bir konu. Son yıllarda tüm dünyada bireysel ya da kurumsal sıfır atık uygulamaları yaygınlaşıyor. Bu doğrultuda dünyanın toplam plastik ihtiyacının 2050 yılında yüzde 60’ının geri dönüşümle karşılanması bekleniyor. Bununla birlikte, plastik geri dönüşüm sektöründe pazar büyüklüğünün 2050 yılında 900 milyar doları geçmesi öngörülüyor. Türkiye’nin ise mevcut büyümesini sürdürmesi halinde 2050 yılına kadar 63 milyar dolarlık bir sektöre kavuşması hedefleniyor” dedi.

“Geri dönüşüm sektörü katma değer yaratıyor”

2018 yılında 116 milyon dolarlık plastik atık ithalatı yapıldığını ifade eden Pelister, “Sektör ithal ettiği bu atığı geri dönüştürerek toplamda 770 milyon dolar düzeyinde bir ihracatı yakaladı. Bu rakamlar geri dönüşüm sektörünün yarattığı katma değeri ve ülkemiz için önemini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Başta otomotiv olmak üzere birçok sektöre ara mamul olarak girdi teşkil eden polyamidin her yıl yaklaşık 100 bin tonu atık haline geliyor. Yaşam döngüsünü bitirip kimyasal geri dönüşümü sağladıktan sonra bu ürünlerin sektörde tekrar hammadde olarak kullanılmasını hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa’nın atık haritası çıkarılacak

Avrupa çapında plastik sektörünün ileri gelen temsilcilerinin yer aldığı proje ile plastiklerin geri dönüşümüne yönelik inovatif gelişmeler hakkında sektörü bilgilendireceklerini dile getiren Pelister, “Proje kapsamında Avrupa’nın atık haritası çıkarılacak. Biz de İKMİB olarak, Türkiye’de atıkların işlenmesi konusundaki bilgileri sektörümüzle paylaşacağız. Ayrıca proje, kimya sektöründeki firmalarımızın Ar-Ge projelerine dahil edilmesi hususunda önemli bir fırsat sunuyor. Firmalarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Geri dönüşüm teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz”

Etkinliğin açılışında konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis ise, “Plastik atıkların daha düşük maliyetle, daha az enerji tüketilerek daha kaliteli bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak amacıyla yürütülen projemizin tanıtımını yapmak ve kimya sektörünün Avrupa’daki önemli aktörleri ile Türk paydaşlarımızı buluşturmak üzere bir araya geldik” dedi. Türkiye’de hali hazırda mekanik geri dönüşüm uygulamaları yapıldığını ancak mekanik yöntemle ortaya çıkan ürünlerin kalitesinin gıda ile doğrudan temas eden ambalajlarda veya görselliğin önde olduğu ürünlerde girdi teşkil etmeye yeterli olmadığını dile getiren Bitlis, “Kimyasal geri dönüşüm uygulamalarını kullanmadığımız sürece yüzde 100 sıfır atık noktasına ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle mekanik yöntemlerde elde edemediğimiz sonuçlara sürdürülebilir çözümler üretmek ve sektördeki bu boşlukları kapatmak için Avrupa’da kimyasal geri dönüşüm ile ilgili geliştirilen teknolojilerin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Proje 3 farklı inovasyona imza atmayı planlıyor”

polynSPIRE Yaygınlaştırma Etkinliği’nde konuşan polynSPIRE Proje KoordinatörüTatiana Garcia Armingol, “Plastik geri dönüşümü için inovatif teknolojiler sunmayı hedefleyen polynSPIRE, 48 aylık süreçte toplam 3 farklı inovasyona imza atmayı planlıyor. Proje ile plastik monomerlerin ve dolgu malzemelerinin kimyasal olarak geri kazanımını, geri dönüştürülmüş plastiklerin kalitesinin arttırılması için alternatif katkı malzemelerinin geliştirilmesini ve plastik atıkların çelik endüstrisinde karbon kaynağı olarak değerlendirilmesini (sadece yakıt olarak değil) hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında özellikle poliamid ve poliüretan içeren plastik atıkların daha kaliteli bir şekilde geri dönüşümünü sağlamayı ve bunu daha düşük maliyetle, daha az enerjiyle daha kaliteli çıkarabilmeyi amaçlıyoruz” dedi.