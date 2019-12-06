Kimya Sektörü Tüm Zamanların İhracat Rekorunu Kırdı

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, 2019 yılında on bir ayda gerçekleştirdiği 18,8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı. Bu yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak devam ettiren kimya sektörü üst üste başarıya imza atıyor. Tüm sektörler arasında en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya sektörü, Kasım ayında 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci oldu.

İhracatta artan performansı ile dikkatleri üzerine çeken kimya sektörünün 2019 yılı Kasım ayı ihracatı yüzde 23 artışla 1,83 milyar dolar oldu. Sektörün on bir aylık ihracatı ise yüzde 18 artışla 18,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü böylece on bir ayda ulaştığı ihracat rakamı ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

Kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz Kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı. Bununla birlikte tüm sektörler arasında, 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da önemli bir başarıya imza attık. Sektörümüzün şimdiye kadarki en yüksek ihracat rakamı 2014 yılındaki 17 milyar 851 milyon dolardı. Bu yılın on bir ayında bu rakamı aşarak, 18,8 milyar dolarlık ihracatla bizi gururlandıran ve bu büyük başarıda emeği olan firmalarımız başta olmak üzere, tüm sektör temsilcilerimiz ile paydaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar doları da aşarak yeni bir rekor daha kıracağız” dedi.

2 Aralık’ta açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Pelister sözlerine şöyle devam etti; “Yüzde 0.9 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını ekonomi yönetimimizin kararlı çalışmalarının yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu olumlu gelişmeler, bize gelecek konusunda umut vadediyor” dedi.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Kasım ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İspanya, Irak, Mısır, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Cezayir ve Rusya oldu.

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2019 yılı Kasım ayında 110 milyon 837 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “kauçuk, kauçuk eşya”, “muhtelif kimyasal maddeler” ve “eczacılık ürünleri” ihraç edildi. Hollanda’ya bu yıl yapılan on bir aylık kimya ihracatı ise 998 milyon 743 bin dolara ulaştı.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler arasında ise Hollanda, Irak, İtalya, İspanya, Almanya, Mısır, ABD, Malta, Yunanistan ve İngiltere ilk onda yer aldı.

Kimya alt sektörlerinde en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi

Kasım ayında alt sektörlerde mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ihracatı, 553 milyon 229 bin 750 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 512 milyon 769 bin 439 dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallarihracatı 176 milyon 612 bin 455 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.