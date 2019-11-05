Kimya Sektörü İhracatta 10 Ayda Yüzde 18 Büyüdü

Paylaş

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörünün, 2019 yılı Ekim ayı ihracatı 1,93 milyar dolar oldu. İhracatta yükselişini sürdüren sektörün on aylık ihracatı ise 17 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü ihracatta yaptığı Doğu Asya açılımı ile on ayda yüzde 18 büyüdü. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına göre kimya sektörü, 205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla birinci oldu.

Kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz ihracatını artırmaya devam ediyor. Doğu Asya, ABD gibi hedef ülkelerimize yönelik yaptığımız çalışmaların katkısını görüyoruz. Ekim ayı kimya sektörü ihracatımız 1,93 milyar dolar olarak gerçekleşti. On aylık süreçte sektörümüzün ihracatı 17 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda on aydır üst üste en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı sürdürüyoruz. Yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar dolara ulaşmak için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bir yandan alt sektörlerimizin yol haritalarını belirlemek üzere sektörel çalıştaylarımızı yaparken bir yandan yurt dışı fuar milli katılım ve ticaret heyeti organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekim ayında dünyanın en önemli plastik ve kauçuk fuarı olan “K 2019” fuarına katıldık. 152 Türk firmamız fuarda ürünlerini tanıttı. 25’inci Avrasya Ambalaj Fuarı’nda 5 ülkeden gelen satınalmacılarla Alım Heyeti organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Avrupa’nın en büyük sivil Ar-Ge programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklenen polynSPIRE Projesi’nin “Yaygınlaştırma Etkinliği”ni İstanbul’da gerçekleştirdik. Projeyle, plastik geri dönüşümü için inovatif teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte yine Ekim ayında boya sektörü ve kauçuk sektörü çalıştaylarımızı gerçekleştirdik. Madeni Yağlar Sektörü’nde ilk kez Sektörel Ticaret Heyeti’mizi Kazakistan’a yaptık. Aynı zamanda Birliğimiz bünyesinde ilk TTG projesi olma özelliğini taşıyan Türkiye Tanıtım Grubu Madeni Yağlar Tanıtım Projemizi de Kazakistan’da gerçekleştirdik. Kasım ayında da ilaç çalıştayımızı ve 3 önemli fuarda milli katılım organizasyonunu yapacağız. 5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında 54 firmamızla birlikte 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda olacağız. İKMİB olarak, bu yıl ikinci kez fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl fuardan daha büyük iş birliği anlaşmaları ile dönmeyi umut ediyoruz. Çin fuarından sonra 13-15 Kasım 2019 arası Cosmoprof Asia Hong Kong’da, 18-21 Kasım tarihleri arasında da Almanya’da MEDICA fuarında olacağız. Ayrıca, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Endüstriyel Tasarım Yarışmamızın ödül törenini gerçekleştireceğiz. 27-30 Kasım 2019 tarihlerinde ise Putech Eurasia 2019 fuarında Alım Heyeti organizasyonumuzu yapacağız. Ülkemizin kalkınması, sürdürülebilir ekonomi için gerekli tüm güce sahibiz, yeter ki birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Çalışmaya, üretmeye ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu

Irak, Ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ekim ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İtalya, ABD, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Mısır, Almanya, Belçika, Lübnan oldu.

Irak’a yapılan kimya ihracatı 2019 yılı Ekim ayında 119 milyon 595 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Irak’a en çok “plastikler ve mamulleri”, “gübreler”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “yıkama müstahzarları”, “eczacılık ürünleri”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler”, “anorganik kimyasallar”, “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi. Irak’a bu yıl yapılan on aylık kimya ihracatı ise 820 milyon 59 bin dolara ulaştı.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler arasında ise Hollanda, İtalya, Irak, İspanya, Almanya, Mısır, ABD, Malta, Yunanistan ve İngiltere ilk onda yer aldı.

Kimya alt sektörlerinde en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi

Ekim ayında alt sektörlerde mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ihracatı, 612 milyon 280 bin 141 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 543 milyon 259 bin 286 dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallarihracatı 170 milyon 135 bin 231 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘gübreler’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.

2019 aylık bazda kimya ihracatı

AY 2018 DEĞER ($) 2019 DEĞER ($) FARK (%) Ocak 1.353.513.921,26 1.539.668.107,00 % 13,75 Şubat 1.265.531.849,44 1.645.384.061,46 % 30,02 Mart 1.566.978.246,63 1.840.053.801,17 % 17,43 Nisan 1.353.909.699,99 1.771.812.292,58 % 30,87 Mayıs 1.467.443.906,34 1.938.613.306,18 % 32,11 Haziran 1.423.566.900,00 1.297.776.608,61 % -8,84 Temmuz 1.477.099.160,88 1.739.155.107,94 % 17,74 Ağustos 1.378.639.701,35 1.636.079.286,48 % 18,67 Eylül 1.535.063.533,28 1.650.790.758,26 % 7,54 Ekim 1.591.890.508,05 1.937.897.154,40 % 21,74

2019 yılı Ekim ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO Ülke EKİM 2018 DEĞER ($) EKİM 2019 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 IRAK 93.121.232,32 119.595.539,63 % 28,43 2 İTALYA 45.141.831,30 116.302.110,95 % 157,64 3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 44.883.572,96 109.382.651,15 % 143,70 4 UKRAYNA 22.606.981,21 91.798.988,64 % 306,06 5 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 21.104.978,81 89.124.571,70 % 322,29 6 HOLLANDA 33.778.840,77 73.886.804,12 % 118,74 7 MISIR 128.946.080,90 72.909.597,27 % – 43,46 8 ALMANYA 81.741.355,66 70.598.071,91 % -13,63 9 BELÇİKA 16.720.783,23 67.914.143,80 % 306,17 10 LÜBNAN 7.386.660,80 55.254.490,70 % 648,03

2019 yılı Ekim ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

2018 -2019 EKİM 2018 EKİM 2019 %FARK ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 347.914.707 612.280.141 % 75,99 PLASTİKLER VE MAMULLERİ 528.157.008 543.259.286 % 2,86 ANORGANİK KİMYASALLAR 158.632.388 170.135.231 % 7,25 KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 122.046.219 109.533.186 % -10,25 UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN 100.812.098 107.943.468 % 7,07 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 81.386.463 95.500.671 % 17,34 BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 73.737.603 81.486.479 % 10,51 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 51.522.071 53.847.986 % 4,51 GÜBRELER 37.108.073 47.625.383 % 28,34 ORGANİK KİMYASALLAR 31.316.705 46.855.182 % 49,62 YIKAMA MÜSTAHZARLARI 41.424.674 44.236.558 % 6,79 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 16.085.089 22.138.228 % 37,63 BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 824.167 1.618.502 % 96,38 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 801.994 1.352.885 % 68,69 GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER 96.062 62.061 % -35,39 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 25.186 21.909 % -13,01 TOPLAM 1.591.890.508 1.937.897.154 %