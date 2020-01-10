Kesintisiz Üretim İçin İnovatif Teknoloji

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Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan endüstriyel IoT sektörünün öncü markası Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ile sanayi işletmelerine ihtiyaç duydukları pek çok alanda özel çözümler sunuyor. Karmaşık süreçleri bulunan ve zaman odaklı olan sanayi işletmelerinde ekipmanları, malzemeleri, çalışanları ve araçları gerçek zamanlı olarak takip eden Wipelot, görünmeyeni görünür kılıyor. Kesintisiz üretime imkan tanıyarak üretim hacmini, hızını ve verimliliği maksimum seviyeye çıkaran Wipelot, maliyetleri ise minimuma indiriyor.

Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile öne çıkan Okyanus Teknoloji; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Ekipman, malzeme, çalışan ve araçların sürekli hareket halinde olduğu sanayi işletmelerinde tüm üretim sürecini optimize etmeyi sağlayan Wipelot’un sunduğu iş çözümleri ile maliyetler minimuma inerken üretim hacmi, hızı ve verimliliği maksimuma çıkıyor.

İşletmelerde çeşitli kaynaklardan gelen konum ve durum verilerini birleştiren ve karmaşık süreçlere sahip üretim endüstrisine büyük kolaylık sunan Wipelot, bu sayede tüm verileri tek bir platformda görebilmeyi mümkün kılıyor. Wi-Fi teknolojisinden de ileri derecede faydalanan ve görünmeyeni görünür hale getiren Wipelot, üretim operasyonlarını en iyi şekilde yürüterek kesintisiz üretime, enerji tasarrufuna, yüksek kaliteye ve karlılığa imkan tanıyor.

Sanayinin her kolunda ihtiyaca özel çözüm

Wipelot bünyesinde işletmelerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek çözümler yer alıyor. Sanayide üretim söz konusu olduğunda özellikle öne çıkan enerji tüketimi ve verimliliği konuları için geliştirilen Wipelot OTX, enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde enerji verimliliğini ölçerek gereksiz kullanımların önüne geçmeyi ve yüksek tasarruf sağlamayı mümkün kılıyor. Kablosuz ölçüm sistemi olan Wipelot OTX, anlık ve ortalama değerlere göre gerekli durumlarda uyarı sistemi vererek riskli durumların oluşmasını engelliyor.

Yüksek çalışan verimliliği ve iş güvenliği

Sahadan alınan gerçek zamanlı verilerden yola çıkarak analiz gerçekleştiren Wipelot; personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ederek verimlilik ve iş güvenliği sağlıyor. Personelin ve ekipmanın konumunu anlık olarak takip edip hangi saatte nerede bulunduğunu, hangi alanda ne kadar vakit harcadığını görebilmeyi sağlayan ve kaza anlarında ilgili birimlere uyarı sinyali gönderen Wipelot, bu konuları haritalaştırıyor yani ayak izlerini çıkarıyor. Bu sayede Wipelot ile pek çok işletmenin en büyük sorunları arasında yer alan; ekipmanlarım, iş makinalarım, üretimdeki yarı mamullerim ve demirbaşlarım nerede, şu an kaç adet demirbaşım var ve kaçı kullanımda, personelim nerede, verimli çalışıyor mu, bir kaza ya da sorun yaşadılar mı, forkliftler çalışanlarıma çarpabilir mi, tesisimdeki sıcaklık, nem, gaz değerleri ne durumda ve çalışanlarım için sorun teşkil edebilir mi, işletmemin hangi bölümünde kaç adam saatlik iş var gibi soruların cevaplarını bulmak çok kolay hale geliyor.

Çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabilen ve 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilen Wipelot sistemi ile işgücü ve zaman kaybı da önleniyor. İş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone ise iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.