Kemalpaşa OSB, 7 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle geleceğe koşuyor

Paylaş

Ortak Akıl Toplantıları’nın 25’inci durağı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi oldu. Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi. ilk sanayi tesislerinin 1970’li yıllarda kurulmaya başlanan Kemalpaşa OSB, günümüzde 1300 hektar alanıyla İzmir’in en büyük organize sanayi bölgesi. Bölge, 2,9 milyar doları ihracat, 2,4 milyar doları ithalat olmak üzere toplam 7 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip.

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 23’üncüsü Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSBİ) yapıldı. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, İzmirli sanayiciler ile KOSBİ’nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Ortak Akıl Toplantısı’na; Kamil Porsuk (KOSBİ YKB / Soymetal YKB), Prof. Dr. Emre Alkin (Turkishtime Ortak Akıl Toplantı Moderatörü),̈ Özer Torgal (Halkbank Kobi Pazarlama-2 Daire Bşk.), Erol Diren (KOSBİ YKB Vek. / DİMES Grup YKB), Aytekin Öztaş (KOSBİ YKÜ /Mert Çelik Metal Ürünleri YKB), Ahmet Semiz (KOSBİ Müt. Hey. Ü. / Semkim Boya ve Kimyevi Maddeler YKB), Ali Rıza Çelik (Adalya Tobacco Tütün Mamulleri YKB), Levent Ürkmez (BTM YKB), Davut Yanık (KOSBİ Müt. Hey. Ü. / Tekpan YKB), Haluk Meriç (KESİAD Bşk. / Cihan Oto Sanayi YKB), Mesut Kanat (Kanat Boyacılık YKB), Nurettin Avcı (Viking Temizlik ve Kozmetik YKB), Osman Öz (KOSBİ Müt. Hey. Ü. / Anatolia Tarım Ürünleri YKB), Tunç Tuncer (Pınar Entegre Et Gen. Md.), Zeki Yöndem (Eko Endüstri Kalıp YKB) ve Filiz Özkan (Turkishtime YKB) katıldı.

Kemalpaşa OSB’de ilk sanayi tesisleri 1970’li yıllarda kurulmaya başlansa da bölgenin resmi kuruluşu 1993 yılında gerçekleştirildi. Tüzel kişilik kazanma ve iptal süreçlerinin ardından KOSBİ, 2011 yılı kasım ayında Islah OSB, 2012 eylül ayında ise tekrar OSB tüzel kişiliğini kazandı. KOSBİ’nin kurucu ortakları yüzde 57 hissesiyle EBSO, yüzde 25 ile İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 12 ile Kemalpaşa Belediye Başkanlığı ve yüzde 6 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından oluşuyor.

İzmir’in en büyük OSB’si

1300 hektar alanıyla İzmir’in en büyük organize sanayi bölgesi olan Kemalpaşa OSB’de 369’u üretim tesisi olmak üzere 500’ün üzerinde firma bulunuyor. Makine imalat, otomotiv yan sanayi, kimya, gıda, kağıt, ambalaj, yapı malzemeleri ve elektrik – elektronik sektörlerinin ağırlıklı olduğu bölgede banka, depo, antrepo, lojistik, otel ve akaryakıt istasyonu gibi kuruluşlar da ticari faaliyet gösteriyor.

KOSBİ’de hali hazırda 27 bin 500 kişi çalışıyor ancak genişleme projeleri tamamlandığı zaman istihdam sayısı 50 bine yükselirken, fabrika sayısı ise 900’lere ulaşacak. 2,9 milyar doları ihracat, 2,4 milyar doları ithalat olmak üzere toplam 7 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan KOSBİ, dış ticaret açığı vermiyor olmanın haklı gururunu yaşıyor. Kendi imkanlarıyla 100 milyon liranın üzerinde bir alt yapı yatırımının yapıldığı bölgede, yeni yatırımlar da devam etmekte.

KOSBİ’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Toplantıda, Kemalpaşa OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1. Devlet bir sanayi stratejisi oluşturmalı

Türkiye’nin kalkınması sanayinin günümüz koşullarına uygun bir şekilde güçlendirilmesiyle mümkün olabilecek. Ancak ülkemizde henüz netleşmiş, içeriği ve kapsamı üzerinde herkesin fikir birliğine vardığı bir sanayi stratejisi yok. Bu noktadagörev devlete düşüyor. Devletin tüm tarafları bir araya getirerek, uzun vadeli bir sanayi stratejisi oluşturması bekleniyor.

2. Ortak Ar-Ge ve Ür-Ge merkezleri açılmalı

Bölgede uluslararası markalaşmış firmaların yanı sıra çok sayıda da KOBİ var. KOBİ’ler finansal güçleri zayıf firmalar olsalar da çok başarılı işlere imza atıyor. Bu firmaların klasik üretimden yalın üretime geçebileceği, Ar-Ge ve Ür-Ge’lerini yapabilecekleri ortak merkezler oluşturarak, daha teknolojik ve katma değerli ürünler üretmeleri sağlanabilir.

3. Bölge içi iletişim güçlendirilmeli

Bölgedeki fabrikalar, birbirlerinin yaptığı işlerden habersiz olabiliyor. İşletmelerin ürünlerini sergilediği showroom niteliğinde bir sergi salonunun varlığı, bölge içindeki ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca dışarıdan bir yabancı heyet geldiğinde fabrika fabrika dolaştırmak yerine o sergi salonunda OSB’nin tanıtımı ve markalaşmasını artırabilecek bir ortam yaratılabilecek.

4. Demiryolu hattı rantabl hale getirilmeli

KOSBİ’nin yıllık üç milyon ton yük yükleme ve boşaltma kapasitesine sahip demiryolu istasyonu var. Ancak bölge sanayicisi şu anda bu olanağı kullanamıyor ve istasyon atıl bekliyor. Çünkü demiryolu seçeneği karayolu nakliyesinin 1,5 katı bir maliyete yol açıyor. Oysa tam tersi olmalı. Bölge içindeki istasyonların OSB tarafından işletilmesi bir çözüm olabilecek.

5. İstihdam ofisi daha etkin kılınmalı

KOSBİ’de halihazırda firmaların insan kaynakları ihtiyacını karşılamak üzere İŞKUR onaylı Özel İstihdam Bürosu mevcut. Ancak bu büronun bölge sanayicisininihtiyaçları doğrultusunda daha etkin hale getirilmesi ve bölge üyeleri nezdinde tanıtımının yapılmasına ihtiyaç var.

6. Yiğitler Barajı bir an önce tamamlanmalı

Aşırı artezyen suyu kullanımı bölge için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bölgenin su ihtiyacını karşılamak üzere Yiğitler Barajı yatırımına başlandı. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle inşaat çalışmaları çok hızlı ilerleyemiyor. KOSBİ yönetiminin Orman Bakanlığı ve DSİ ile imzaladığı protokoller sonucunda baraj için ortaklık söz konusu olabilecek.

7. Sanayicinin gözü kulağı lojistik köyde

Kemalpaşa Lojistik Köyü bölgenin hemen sınırında inşa ediliyor. Lojistik köy kurulduğu zaman bölgenin önemi daha da artacak ve sanayicinin rekabette eli daha da güçlenecek. Ancak lojistik köy için çalışmalar yaklaşık 6-7 yıldır hala sürüyor. Kamu bu işleri çok hızlı götüremediği için lojistik köyün KOSBİ’ye devredilip işletilmesinin önü açılmalı.

8. Bölgeye hafif raylı sistem gelmeli

30 bin yakın çalışan KOSBİ’ye servis araçlarıyla gelip gidiyor. Bu da muhtemel trafik kazaları gibi içerdiği çeşitli risklerin yanı sıra zaman ve kaynak israfına neden oluyor. Bölgeye yönelik toplu ulaşım olanaklarının bir an önce sağlanması, sanayici ve çalışanların rahat bir nefes almasını sağlayacak.

9. Çevre koruma çalışmaları yoğunlaşmalı

KOSBİ’li sanayiciler çevre konusunda çok hassas oldukları için bölgede çevreye yönelik çalışmalar da yapılmasını istiyor. KOSBİ’nin kurulu olduğu havzanın sanayisiyle, arıtma tesisleriyle, konutlarıyla, parklarıyla, okullarıyla planlanması ve bu çerçevede Nif Çayı’nın ıslah edilmesi, genel olarak bölgenin yeşillendirilmesi sanayicinin acil talepleri arasında.

10. İtfaiye teşkilatına ihtiyaç var

Bölge fabrikalarından birinde yangın çıktığı zaman itfaiye Kemalpaşa ve Bornova’dan geliyor. Bu da yangınlara zamanında müdahale edilmesi için yeterli olmuyor. KOSBİ yönetimi itfaiye istasyonu için gerekli arsayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis etmiş durumda. Belediye ile yapılan protokol doğrultusunda süren görüşmelerin ivedilikle tamamlanması bekleniyor.