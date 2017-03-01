KARL MAYER, Seksen Yıllık İnovasyonunu Kutluyor

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Teknik tekstiller için çözgü örme, çözgü hazırlama ve makine alanlarında pazar lideri olan KARL MAYER, bu yıl 80 yıllık yıldönümünü kutlayacak.

KARL MAYER CEO’su Arno Gärtner “İş ortaklarımıza çeşitli kurum içi gösterileri düzenleyerek tekstil geliştirme ve üretim teknolojilerinin geleceği hakkında fikir edineceğiz. Son ITMA’dan neredeyse iki yıl sonra, bir sonraki yenilik adımlarımızı göstereceğiz – sayısallaştırmanın ve kaynakların korunmasının zorluklarına tepki veriyoruz “ dedi. Diğer şirketler gibi olmayarak KARL MAYER teknik ilerlemeyi ve başarılı ortaklıkları temsil eder. KARL MAYER sürekli olarak yenilikler icat ediyor. Çeşitli yerlerde, KARL MAYER, atletizm gibi eğilimleri kapsayan yeni tekstil gelişmelerini sunacak ve yeni otomasyon platformu KAMCOS ® 2’nin uygulamasını genişleterek tekstil endüstrisinin değer zincirine sayısallaştırmayı tanıtacak. Sürdürülebilirlik, gelecek için önemli bir konudur. KARL MAYER, LEO ® (Düşük Enerji Seçeneği) ve PROSIZE ® ile sonuçlar gösterecektir; bu sistem, taze suda, boyutlandırma ajanlarında ve atık suda yüzde 20’ye varan oranlarda tasarruf sağlayacaktır. Son iki yılda KARL MAYER, dünya çapındaki çeşitli yerlerine yaklaşık 40 milyon avro yatırım yaptı: • İtalya’daki KARL MAYER ROTAL’de yeni üretim tesisleri • Japonya’nın Fukui kentindeki NIPPON MAYER’da çift bar raşel teknolojisi için yeni bir Geliştirme Merkezi, 1-3 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek bir şov ile resmi olarak açılacak. • Almanya’daki KARL MAYER merkez binasında yeni bir 12.000 metrekare toplantı salonunda ve Parça ve Bileşenler için yeni bir Yetkinlik Yeterlilik Merkezi bulunmaktadır. Ziyaretçiler Temmuz 2017’de bunu görecekler. Ardından KARL MAYER, iş ortakları için düzenlenen kendi bünyesinde bir fuar işle yeni geliştirilen dokuz makineyi tanıtacak artı olarak dışarıya ayrı bir açık gün ayarlayacak. Dahası KARL MAYER (Çin), bu yılın sonbaharında Changzhou, Çin’deki fabrikalarında iş ortaklarına yeni gelişmeler gösterecek.

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