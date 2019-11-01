Kalite değişimlerinin gerçek zamanlı göstergesi

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Bir iplik işletmesini çalıştırmak, kalite kontrol ve kalite güvencesi söz konusu olduğunda oldukça zor olabilir. Bu görevlerin karmaşıklığı, aynı anda üretilen farklı ipliklerin sayısı ile artar. Çeşitli üretim süreçlerinde kaliteyi kontrol etmek emek yoğundur ve deneyimli personel gerektirir. Öte yandan, müşteri memnuniyetini sağlamak ve masraflı şikayetlerden kaçınmak için en yüksek iplik kalitesi çok önemlidir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, Hindistan’daki GRG Cotspin, Loepfe’nin MillMaster TOP’inin benzersiz özelliklerinden faydalandı.

İZLEME SİSTEMİ GRG COTSPİN’DE KALİTE KONTROLÜNÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

2013 yılında Hindistan’ın Dehli şehrinde kurulan GRG Cotspin, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde Anjar’da bir iplik işletmesi işletiyor. Yaklaşık 750 çalışanı ile 9-30 Ne numara aralığında karde ve penye pamuk ve Tencel karışım iplikleri üretiyor. Başlıca müşterisi Hindistan olan Welspun olan şirketin dokuma ipliklerinin bir kısmı Bangladeş pazarına ihraç ediliyor. GRG’nin misyonu, uluslararası standartlara uygun ürünler üretmek, daha iyi kalite, en son teknoloji ve sürekli inovasyonla müşteri odaklı ve küresel olarak rekabetçi olmak. Bu sebeple, yeni iplik işletmesi son teknoloji makinelerle donatılıyor. Sarma bölümünde, Loepfe’den YarnMaster ZENIT + iplik temizleyicileriyle 22 Schlafhorst AC6 Link sarıcı bulunuyor. Üretilen yüksek iplik portföyü sebebiyle , GRG Cotspin Başkan Yardımcısı Dilip Kulkarni’nin belirttiği gibi, kalite kontrolü oldukça zor: Kulkarni “Ünitede, farklı iplik numaralarıyla ve bu farklı iplik numaralarının belirlenen standartlara uyarlanmış daha net ayarlarla çalışmaya başladıktan sonra bu daha zor oldu”şeklinde açıkladı. Kalite Kontrol Müdürü Prosanta Sarkar ise “Bu net ayarlarda yanlışlıkla yapılmış herhangi bir değişikliği bulmak zaman alıcıydı ve bütün ve her bir sarım makinesinin kontrol edilmesini gerektirdiği için uzun bir süreç gerektiriyordu,”dedi. Hatalı ayarlarda üretilen iplik şikayetlere yol açacak kalitedeki kayıplarından kaçınmak hemen ayrıştırılamamaktadır.

MİLLMASTER TOP YENİ ŞEFFAFLIK SUNUYOR

Yukarıda belirtilen zorlukların üstesinden gelmek için GRG Cotspin yönetimi, Loepfe’nin MillMaster TOP’inin özelliklerini kullanmaya karar verdi. Yenilikçi kalite izleme sistemi tüm bağlı iplik temizleyicilerden gerçek zamanlı olarak çevrimiçi veri sunuyor. Sistem, iplik temizleme ayarlarındaki tüm değişiklikleri otomatik olarak raporlayacak şekilde kullanılabilir. Yanlışlıkla değiştirilmiş ayar derhal lokalize edilebilir ve iplik kalitesinde pahalı hatalar meydana gelmeden önce düzeltilebilir. Bir değişiklik için ilk gösterge önceden belirtilmiş. İlgili makine veya makine grubundaki bir simge kullanıcının dikkatini çekiyor. Simgeye tıklandığında, ayarlardaki tüm değişiklikleri bir zaman damgasıyla birlikte içeren ilgili kayıt defteri otomatik olarak açılıyor. Kullanıcı, değişiklik yapıldığında ve değişiklikten bu yana ne kadar iplik sarıldığını kolayca görebilir. Vardiya kitabı, son dört gün boyunca yapılan tüm değişiklikleri içeriyor. Ek olarak, tüm iplik temizleme ayarları daha sonra gözden geçirilmek üzere vardiya raporlarında saklanıyor. İplik temizleme sonuçlarının grafiksel sunumu ayrıca değiştirilmiş temizleme değerlerinin ve gerçek ayarlar ile üretim partisinin ön ayarları arasındaki farkların bir göstergesini içeriyor.

Net ayar değişikliklerinde değişiklikler bir personelin hatası ile ortaya çıkabilir, ancak aynı zamanda tek bir makinede yapılan yeni ayar testlerinden de kaynaklanabilir. Yeni ayarlar uygunsa, şu anda aynı lotu üreten tüm diğer makinelere aktarılması gerekiyor. MillMaster TOP geçmişte zaman alan bu görevi çok kolay hale getiriyor: Birkaç tıklamayla yeni ayarlar tüm YarnMaster ZENIT + iplik temizleyicilere kopyalanıyor – üretim hemen devam edebiliyor ve reddedilmeler en aza indiriliyor.

BİRÇOK FAYDALI FONKSİYON

MillMaster TOP’daki tüm parametre değişikliklerinin izlenmesi, GRG Cotspin için anahtar işlevlerden biridir. Veri filtresi yardımıyla, kalite kontrol personeli önceki vardiyalardan, günlerden veya belirli bir zamandan verileri seçebilir. Raporlar, net ayarların iplik kalitesini ve sarım üretimini nasıl etkilediğini analiz etmeye yardımcı olur. Dilip Kulkarni “Genel olarak, iplik temizleme sistemimizi daha iyi kontrol etmemizi ve izlememizi sağlayan MillMaster TOP’un çeşitli işlevlerinden faydalanıyoruz” diyor.

İŞLEVSELLİK: MİLLMASTER TOP

MillMaster TOP çevrimiçi veri yönetimi sistemi, Loepfe iplik temizleyicilerinin kalite verilerini izler ve analiz eder ve bağlı iplik temizleyicilerin gerçek zamanlı olarak çevrimiçi verilerini sağlar. Modern yazılım, 7.200 iğe kadar kalite verilerini görselleştirip analiz edebilir. Veri yönetimi sistemi kapsamlı bir işlevselliğe sahiptir. Tüm sarıcılardan gelen veriler otomatik olarak kaydedilir. Oda görünümü tüm sarım makineleri için genel bir bakış sunar. Farklı renkler ve semboller, farklı makinelerin veya iplik üretim lotlarının performansını gösterir. Performans kriterleri ve eşikleri ayrı ayrı ayarlanabilir. Bir makineye veya üretim alanına çift tıklamak, ayrıntılı veriler içeren bir pano görünümünü açar. Orada kullanıcı tüm kalite verilerine tek bir görünümden erişebilir. MillMaster TOP kurulumu çok kolaydır. Bağlı tüm makineler otomatik olarak tanınır ve daha sonra tüm veriler derhal kullanılabilir. Modern istemci sunucu mimarisi ile sistem, sarma makineleri için ideal çözümdür. Veriler yalnızca sunucuda bulunmaz, aynı zamanda çeşitli iş istasyonlarında aynı anda görüntülenebilir. MillMaster TOP, Loepfe’nin bulut hizmeti aracılığıyla otomatik olarak yüklenen çeşitli seçeneklerle bireysel olarak özelleştirilebilir.