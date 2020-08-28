Kadın Mühendis Adayları Geleceğin Çalışma Ortamlarını Tasarlıyor

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Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, daha iyi bir gelecek için araştıran ve yeni çözümler üreten mühendislere ihtiyaç var diyerek kadın mühendis adayları için özel bir program başlattı.

Dünya Kadın Mühendisler gününde “Sen de Bizimle Tasarlamak İsterSEN” çağrısı ile ilk duyurusu yapılan Brisa Online Hackathon’da kadın mühendis adayları, 9-11 Eylül tarihleri arasında geleceğin çalışma ortamlarını tasarlayacak.

Mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler, 24 Ağustos’a kadar programa başvurabiliyor. Brisa’nın Yapay Zekâ temelli ekip arkadaşı ROBİ’nin yönettiği başvuru sürecinin ardından, Brisa ekibinin değerlendirmeleriyle 30 mühendis adayı, 5 kişilik takımlar halinde programa başlayacak. Brisa ekibinden mentörük alma fırsatının yanı sıra, farklı bakış açıları kazandıran birçok online eğitime katılma şansı yakalayacak.

Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa, geleceğin kadın mühendislerine cesaret aşılamak ve onları desteklemek için projelerine devam ediyor. Bu kapsamda, Brisa’nın Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde duyurduğu, mühendislik fakültelerinde okuyan kadın mühendis adaylarının katılabileceği Brisa Online Hackathon’un başvuruları başladı. Program, katılımcıların yaratıcılıklarını teşvik etmeyi, onları yeni fikirler üretme konusunda cesaretlendirmeyi, farklı bakış açıları kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından seçilecek 30 mühendis adayı, 5’er kişilik takımlar halinde 9-11 Eylül tarihleri arasında “geleceğin çalışma ortamları”nı tasarlayarak fikirlerini projelendirecek. Online olarak gerçekleşecek programda katılımcılar, farklı alanlarda uzmanlaşmış Brisa çalışanlarından mentörlük alarak fikirlerini geliştirebilecek. Programda yer alan Çalışma Ortamlarındaki Değişimler ve Trendler, İK Pandemi Dönemi Çalışan Deneyimi, Design Thinking Eğitimi, Kişisel Farkındalık, Özgüvenli Duruş gibi başlıklarda eğitim ve seminerlere online olarak katılabilecek. Programın sonunda birinci olacak ekibe sürpriz hediyeler verilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve beraberinde birçok yeniliği de getiren pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığı üzere artık yeni teknolojiler insan hayatını şekillendirmede çok büyük bir role sahip. İnsanların ihtiyaçları değişirken, bu ihtiyaçları karşılamak üzere yeni meslekler de ortaya çıkıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Geleceğin Meslekleri’ raporuna göre; bu yıl ilkokula başlayacak çocukların yüzde 65’i şu anda henüz var olmayan mesleklerde çalışacak. Bu mesleklerin çok büyük bir kısmı ise yeni teknolojiler üzerine olacak.

Diğer yandan, yapılan araştırmalar, 2023’te Türkiye’de yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3,5 milyonu STEM istihdamı olacağını ve 2016-2023 döneminde STEM istihdam gereksinimi 1 milyona yaklaşacağını gösteriyor. Bu ihtiyacın karşılanmasında ise yaklaşık %31 oranında bir açık oluşacak.

Her zaman toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışan Brisa, bu mesleklere uygun donanımları bireylere kazandırmayı bir görev olarak görüyor ve araştıran, bulan ve yeni çözümler üretebilen mühendislere duyulan ihtiyacı gidermek adına üzerine düşeni yapmak için yola çıkıyor, kadın mühendis adaylarını geleceği birlikte tasarlamaya çağırıyor.