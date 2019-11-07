K 2019 Fuarı’na 152 Türk Firması Çıkarma Yaptı

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16 Ekim’de kapılarını açan, dünyanın en önemli plastik ve kauçuk fuarı “K 2019”, 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Duesseldorf şehrinde düzenlendi. Türkiye, 152 plastik ve kauçuk firması ile fuarda boy gösterdi. 63 ülkenin katıldığı fuarda, “Plastiklerin geri dönüşümü”, “Plastik endüstri 4.0”, “Sürdürülebilir kalkınma için plastikler” konularında son teknolojiye sahip ürünler ziyaretçilere tanıtıldı.

K 2019 Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliği ile bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Toplam 152 Türk plastik ve kauçuk firması en son ürünlerini fuarda tanıtıldı. Üç yılda bir düzenlenen K Fuarı’nda, 2016 yılında 61 ülkeden 3 bin 293 katılımcı plastik ve kauçuktan ürünler ve makinelerini sergiledi ve fuarı 232 bin 53 kişi ziyaret etti. Bu yıl ise fuarda 63 ülkeden 3 bin 340 katılımcı yer aldı.

175 bin m2 alanda, 17 holde düzenlenen fuara, Türkiye’den İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Tayfun Demir, İKMİB Plastik Komitesi Başkanı Mehmet Uysal, TİM Delegesi İsmail Darcan, TİM Delegesi Oğuzhan Gürlek, İKMİB Sektör Temsilcisi Halil Gökhan Can, İKMİB Sektör Temsilcisi Kemal Cihan Tanık, İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu ve İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu ile 152 plastik ve kauçuk firması katıldı. T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister Başkanlığındaki heyet ile birlikte katılımcı firmaları ziyaret ederek, başarılar diledi.

Türk ürünlerine yoğun ilgi

Fuarın önemine dikkat çeken ve Türk ürünlerine yoğun ilgi olduğunu belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Sektörün en önemli fuarlarından biri olan K Fuarı’na 2016 yılında, milli katılım organizasyonumuz altında 25 firma ile birlikte toplam 110 Türk firması katılmıştı. Bu yıl düzenlenen K 2019’a ise, Türkiye milli katılım organizasyonu altında toplam 686 m2 alanda 32 milli katılım firmamız ile birlikte 120 de bireysel firma olmak üzere toplam 152 Türk plastik ve kauçuk firmamız katıldı. Türkiye olarak bu yıl Almanya, Çin ve İtalya’dan sonra katılımcı firma sayısı bakımından fuarda 4’üncü sırada yer aldık. Katılımcılarımız, 2 ayrı holde, plastik makine ve aksamları ile plastik hammadde ürünlerini tanıtıldı. K Fuarı, 3 yılda bir düzenleniyor ve tüm dünyadaki plastik ve kauçuk sektöründe faaliyet gösteren en önemli firmaları bir araya getirdi. Sektöre ilişkin son gelişmeler, yenlikler bu fuarda sergilenildi. Bu açıdan sektördeki firmalarımızın bu önemli fuarda potansiyel alıcılarla bir araya gelerek yeni iş birlikleri oluşturmalarını ve ürünlerini tanıtmalarını hedefledi. Fuarların yeni Pazar ve müşteri kazanımındaki önemini her zaman anlattık ve firmalarımızı bu konuda destekledik,” dedi.

“Sektör ihracatımız her yıl artıyor”

Plastik ve kauçuk sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren Pelister, “Plastik ve Kauçuk sektörü 2018 yılı ihracatımız 7 milyar 249 milyon 858 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2019 yılı 9 aylık dönemde sektör ihracatımız 5 milyar 496 milyon 300 bin dolara ulaştı. Almanya’ya ise plastik ve kauçuk sektörü ihracatımız, 2015 yılında 612 milyon 91 bin dolar iken, 2018 yılında 763 milyon 828 bin dolar olarak gerçekleşti. Almanya’ya sektör ihracatımız 2019 yılı Ocak- Eylül döneminde ise 534 milyon 909 bin dolara ulaştı. Rakamlar da sektörün ihracatının her yıl arttığını gösteriyor. Fuarın, ihracatını artırmak isteyen firmalarımız için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türk firmalarımız markalarını, kaliteli ve uygun fiyatlı Türk ürünlerimizi 63 farklı ülkeden gelecek firmalara tanıtma imkânı buldu. Fuarın tüm katılımcı firmalarımız için yeni iş birliklerine katkı sağlamasını temenni ediyorum.