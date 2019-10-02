Jakob Müller, VELVEDGE® sayesinde etiketi yeniden keşfetti

Paylaş

Herkes bu deneyime sahiptir. Biri çekici bir kıyafet satın alır ve onu giyer. Sonra sadece birkaç dakika sonra, ciltte nahoş bir kaşınma hissi duyar. Sonrası, al eline makası…

Neyse ki, VELVEDGE® ile yukarıdaki senaryo geçmişte kaldı! Çünkü VELVEDGE® ile “kesik” etiketi yeniden keşfedildi ve aslında dokuma kenarları olan etiketlerden daha üstün hale geldi. Aslında, kenarların kesinlikle yumuşaklığı, insanları son derece hassas cilde sahip olanlara ikna olmaları için yeterlidir. Yeni VELVEDGE® kenarları sıcak tel, ultrasonik ve lazer etiket dilimleme sistemlerinin yerini almaktadır. Sonuç olarak, doğrudan cilt üzerine giyilen en kaliteli giysiler için idealdirler. Bu yüzden etiketler uzun süre kıyafette kaldığından, VELVEDGE®, spor kıyafetleri gibi markaların üreticilerinin dikkatini çekiyor. Yeni VELVEDGE® geniş etiketleri, Frick, İsviçre merkezli Jakob Müller şirketinden bir MÜGRIP®MBJ8 MDW® rapierli dokuma makinesinde üretilmektedir. “MDW®” kısaltması, Jakob Müller Grubunun tescilli bir ürünü olan ve çeşitli patentlerle uluslararası olarak korunan Çok Yönlü Dokuma anlamına gelir. Daha sonra kesilen kenar alanında, MDW® döşeme ünitesi, çapraz veya slalom benzeri bir dikiş türüne ek iplikler uygular ve böylece kenarın son derece yumuşak dokunuşunu oluşturur. Jakob Müller Grubu’nun MDW®’si, geleneksel dokumayı mükemmel bir şekilde bitmiş bir etiket oluşturmak için yeni ve oldukça esnek bir atkı atma cihazı ile birleştirdiği için küresel bir ilke sahip. Gerçekten de öyle mükemmel ki, bir kez kaliteli bir giysinin içine dikildiğinde, hiç kimse bir daha asla kesmeyi düşünmezdi ve makas çekmecede kalacak!