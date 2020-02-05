İTÜ ve Lee Cooper’dan denim dünyasına örnek adım

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Ülkemizin ilk teknik üniversitesi İTÜ’nün logolu ürün mağazası 1773İTÜ Satış Mekanı ile Avrupa’nın ilk denim markası Lee Cooper Türkiye anlamlı bir projeye imza attı.

Tekstil alanında Türkiye’nin ilk “ileri dönüşüm” koleksiyonlarından birini hazırlayan 1773İTÜ ve Lee Cooper Türkiye, bu projeyle kaynakların korunmasına ve israfın önlenmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Lee Cooper’a ait kartelalar ve atıl kumaşlar bir araya getirilerek, denim çantalar ve kalemlikler üretildi. Koleksiyon, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yer alan 1773İTÜ mağazasında ve mağazanın web sitesi üzerinden tüm Türkiye’de satışa çıktı. Yeni koleksiyon, İTÜ’de farklı proje ve bilimsel araştırmalara da konu olup ülkemizde nispeten yeni bir kavram olan “ileri dönüşüm (UPCYCLE)” anlayışına dikkat çekilmesi adına da etkili olacak.

İleri dönüşüm ve geri dönüşüm üzerine akademik projeler yürüten tekstil mühendisi ve 1773İTÜ Kreatif Marka Danışmanı Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu’nun şekillendirdiği projeye, Lee Cooper sosyal sorumluluk anlayışı ile destek verdi. Marka hem tüm kumaşları hibe etti hem de ürünleri hiçbir karşılık almadan üretti.

Erişilebilir fiyatlar sayesinde ileri dönüşüm bilincinin daha çok kişiye yayılması hedefleniyor. Koleksiyon kapsamında denim yastık kılıfları, minder kılıfları, kozmetik çantaları, anahtarlıklar ve mağazanın soyunma kabinleri için denim perde de üretilecek. Ayrıca denim parçalar kullanılarak tişört tasarımları da yapılacak.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Yeşil Kampüs misyonuna uyumlu olarak geliştirilen iş birlikleriyle doğa dostu ürünlerin kullanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kaynakların etkin kullanımı ve israfın önlenmesi adına ileri dönüşüm kültürünün farklı sektörlere yerleştirilmesi büyük önem taşıdığını belirten Rektör Karaca şöyle konuştu: “İTÜ camiasındaki aidiyeti artırma hedefiyle de hizmet veren mağazamız 1773İTÜ’nün ileri dönüşüm üzerine yaptığı çalışmaları çok önemsiyoruz. Tasarlanan koleksiyonlarla tüm paydaşlarımızı ortak bir kimlik etrafında toplarken aynı zamanda öğrencilerimize daha fazla burs sağlamak için çaba gösteriyoruz.”

Lee Cooper Türkiye’nin sahibi Kipaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de proje ile ilgili fikirlerini paylaştı. “35 yıllık geçmişi olan firmamız Kipaş Holding 20 yılı aşkın süredir denim kumaş ve konfeksiyonu üretiyor. Firma yönetimi olarak her zaman üretim ve yönetim anlamında sürdürülebilirliğin önemini vurguluyoruz. Üretimde kullandığımız tüm hammaddelerin, ürünlerinin çevreye zarar vermediği uluslararası standartlara göre belgelenmiş firmalardan tedarik ediyoruz. Çalışanlarımızı israf ve verimlilik konusunda bilinçlendiriyoruz. İTÜ ile gerçekleştirdiğimiz ve destek verdiğimiz UPCYCLE Koleksiyonu da bu bağlamda bizim için çok anlamlı. İTÜ ile bu konuda ortak çalışmalarımız devam edecek.”

Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu, “1773İTÜ, doğaya saygılı ve tasarrufa dikkat çeken bir marka olmayı önemsiyor. Kuruluşundan bu yana çalıştığım markamızda, üniversitemizin son 6 yıldır yürüttüğü Yeşil Kampüs projesi ile bağlantılı koleksiyonlar geliştiriyoruz. Green Metric sıralamasında ülkemizi başarıyla temsil eden İTÜ, dünyanın en yeşil ve sürdürülebilir kampüsleri sıralamasında 54. oldu. Biz de üniversitemizin bu doğa dostu profilini en iyi şekilde yansıtan logolu ürünleri tasarlayıp, kaliteli ve erişilebilir fiyatlara sunuyoruz. Sadece İTÜ’lülerin değil, herkesin sevebileceği ve keyifle kullanabileceği ürünler hazırlıyoruz. Üstelik tüm satış gelirimiz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs olarak aktarılıyor. Yani 1773İTÜ ürünlerini kullanarak bir değil iki iyiliğe vesile oluyorsunuz. Hem doğa dostu ve israf karşıtı bir marka kullanıyor hem de aldığınız ürünlerle eğitime destek veriyorsunuz.” şeklinde proje hakkında bilgi verdi.